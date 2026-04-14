Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Lesão

Ekitike tem suspeita de ruptura no tendão de Aquiles e deve desfalcar a França na Copa

Doué, outro atacante da França. Também saiu de campo machucado.

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

14/04/2026 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A partida entre Liverpool e Paris Saint-Germain na Champions League desta terça-feira trouxe enorme preocupação para o técnico Didier Deschamps, na seleção francesa.

Hugo Ekitike deixou o gramado com suspeita de ruptura do tendão de Aquiles e, caso a gravidade da lesão seja confirmada após realização de exames, perderá a Copa do Mundo.

Doué, outro atacante da França. Também saiu de campo machucado.

Ekitike se machucou sozinho em campo, quando corria para receber uma bola perto da área e caiu sozinho, com apenas 28 minutos de jogo.

O atacante já foi ao chão chorando em campo, demonstrando a gravidade do problema.

Após atendimento de quase dois minutos pelos médicos do Liverpool, o jogador foi substituído por Mohamed Salah de maca e chorando copiosamente, bastante triste com o problema faltando somente 58 minutos para a copa do Mundo.

O Liverpool ainda avaliará o jogador para saber da gravidade, mas a imprensa francesa e inglesa já crava a ruptura do tendão de Aquiles e a necessidade de cirurgia, o que o afastaria dos gramados por até 12 meses.

Já no começo da segunda etapa foi a vez de outro titular da seleção francesa, o jovem Desiré Doué, deixar Anfield lesionado.

O atacante do Paris Saint-Germain saiu amparado por um membro da comissão médica do clube após também acusar fortes dores.

No lance, ele foi empurrado por Szoboszlai para fora do campo e caiu sob uma placa de publicidade e um microfone, colocando as mãos no joelho direito.

O problema deve ser menos grave, apesar de as caretas terem traxzido preocupação à torcida do SG e da França.

 

Série D

Ivinhema vence e continua líder, enquanto Operário empata novamente pela Série D

O Galo da Capital empatou em 0 a 0, já o Azulão do Vale bateu o Uberlândia por 2 a 1

13/04/2026 10h41

Compartilhar
Ivinhema vence fora de casa e se isola na liderança do Grupo 11

Ivinhema vence fora de casa e se isola na liderança do Grupo 11 Foto: Welton Neves/@weltonneves_fotografo

Continue Lendo...

O final de semana foi marcado por mais uma rodada do Brasileirão Série D, os representantes do Mato Grosso do Sul seguem fazendo bonito e ainda estão invictos na competição. Jogando fora de casa, tanto Ivinhema quanto o Operário, pontuaram nesta rodada. 

Jogando à mais de 800 quilômetros de casa, o Azulão do Vale foi até Uberlândia para enfrentar o time local e confirmou o bom momento que vive. 

O palco da partida foi o Parque do Sabiá, casa do Uberlândia e os mandantes foram surpreendidos pelo estreante Ivinhema, que fez uma partida sólida e segura, e venceu por 2 a 1. 

Apesar da vitória, a primeira grande chance da partida foi do time da casa, que logo aos dois minutos da etapa inicial, acertou uma bola no travessão do gol defendido pelo goleiro Neto. O Ivinhema reagiu e aos 24 minutos, após cobrança de falta na área, Selson abre o placar no Parque do Sabiá. 

O Uberlândia buscava o empate a qualquer custo e aos 31 minutos da etapa inicial, acertou mais uma bola na trave do time do Ivinhema, assustando o time do Azulão. 

A segunda etapa começou com ambos os times propondo o jogo, o Uberlândia buscava o empate, enquanto o Ivinhema almejava ampliar sua vantagem. Aos 17 minutos, adivinhem só? Mais uma bola no travessão do Ivinhema e na sequência o goleiro Neto, faz uma ótima defesa na cobrança de falta do Uberlândia, para manter o time à frente. 

O Ivinhema começou a gostar mais do jogo e antes de ampliar o placar teve duas chances claras desperdiçadas, cara a cara com o goleiro adversário. 

Mas aos 32 minutos da etapa complementar, Luan Robert faz um belo gol de “chuatamento”, pois ao tentar o cruzamento para o companheiro de equipe que estava livre do outro lado a bola fez um linda curva, enganando o goleiro adversário e morrendo no fundo das redes.  2 a 0 Ivinhema e vitória praticamente encaminhada. 

No final do segundo Max Muller ainda diminuiu de cabeça para os donos da casa, mas não foi suficiente, final de jogo 2 a 1 para Ivinhema, que é líder isolado do grupo 11 com 6 pontos. 

O próximo desafio do Azulão é o segundo colocado do grupo, o Betim, o jogo acontece no domingo dia 19, às 17h (horário de MS), no Estádio Saraivão. 

Já o Operário que também entrou em campo neste fim de semana pela Série D, vive um momento um pouco diferente com relação ao conterrâneo na competição nacional, enquanto o Ivinhema lidera e segue com 100% de aproveitamento, o Galo ainda não venceu e amarga dois empates em dois jogos. 

Na partida do último do domingo (12), a equipe operariana, foi até a cidade Catalão no interior de Goiás enfrentar o time do CRAC, em partida válida pela segunda rodada da Série D.

O jogo foi 0 a 0, mas se engana quem acha que não teria emoção, logo no início da partida, a equipe goiana acerta a trave da meta defendida por Luíz Felipe. O time da casa pressionava mais e chegava com mais perigo ao gol do Operário, mas sem efetividade e os clubes foram para o intervalo com o placar zerado. 

O segundo tempo começa de forma mais truncada, com algumas faltas duras que obrigou a árbitra da partida distribuir alguns cartões amarelos, para não perder o controle da partida. 

Em boa parte da segunda etapa o jogo foi morno, com as equipes não conseguindo criar chances claras de gol. O destaque maior da partida foi o goleiro Luiz Felipe, que fez ótimas defesas, para salvar o Galo da Capital da derrota. 

A partida terminou 0 a 0, placar ruim para ambas as equipes que após duas rodadas ainda não venceram na competição. Para o Operário o sinal de alerta é ainda maior, pois chega ao terceiro jogo seguido sem vitória, mas ainda se mantém na zona de classificação para a próxima fase. 

O Operário vive uma maratona de jogos, quinta-feira (16) o time encara a equipe do Primavera-MT pela Copa Verde e no domingo (19) volta à campo novamente pela Série D, desta vez enfrentando o lanterna do grupo a ABEAT Ouvidorense, em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, às 16h, horário de MS. 
 

ginástica

Rebeca Andrade anuncia retorno às competições neste ano após pausa em 2025

Maior medalhista olímpica do Brasil se ausentou para cuidar da saúde mental e ficar com a família

12/04/2026 22h00

Compartilhar
Ginasta Rebeca Andrade é uma das três brasileiras que aparecem entre as 100 mulheres mais influentes ao redor do mundo

Ginasta Rebeca Andrade é uma das três brasileiras que aparecem entre as 100 mulheres mais influentes ao redor do mundo Foto: Luiza Moraes / COB

Continue Lendo...

Maior medalhista olímpica do Brasil, Rebeca Andrade anunciou neste domingo que está de volta às competições. Depois de tirar um tempo em 2025 para cuidar da saúde mental e ficar com a família, a ginasta de 26 anos se diz pronta para voltar a representar as cores do País.

Rebeca esteve prestigiando a etapa brasileira do Sail GP, competição internacional de vela, onde conversou com a reportagem do SporTV. Segundo ela, "está mantido (o plano de voltar a competir em 2026). Já conversei com o Chico direitinho, e ele já decidiu as competições que eu vou participar, mas todo mundo vai saber também".

Apesar de confirmar o retorno às atividades, Rebeca não cravou uma data exata para competir. "Estou bem animada. 2025 foi um ano muito importante para mim para eu cuidar da minha mente, cuidar do meu corpo. Ter mais esse momento com a minha família, com meus amigos para poder aproveitar também", acrescentou.

A ginasta foi o principal nome do Brasil em 2024, na Olimpíada de Paris. Depois disso, decidiu tirar um tempo 'sabático' para passar mais tempo com a família e cuidar da saúde mental. Rebeca é uma das principais representante da luta pela valorização do trabalho psicológico no esporte.

"Fazer viagens que um atleta de alto rendimento não consegue fazer. A gente tem que sempre se doar 100% para as competições, para a sua equipe, para todo mundo. Ter tido esse tempo para mim foi essencial. Esse ano eu já comecei com a energia lá em cima, estou muito animada para voltar", disse ao SporTV quando questionada sobre o que fez durante o período em que esteve afastada do esporte.

Em Paris-2024, Rebeca conquistou a medalha de ouro no solo, prata no individual geral e no salto, e bronze na categoria de equipes. Além dessas conquistas, ela também faturou o ouro no salto e prata no individual geral em Tóquio-2020.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 7000, segunda-feira (13/04): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 7000, segunda-feira (13/04): veja o rateio

2

Evento reúne 40 brechós com 10 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 12 horas

Evento reúne 40 brechós com 10 mil itens a partir de R$ 2,00

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7000, segunda-feira (13/04)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7000, segunda-feira (13/04)

4

Helicóptero pilotado por filho de ex-prefeito do MS cai em Roraima
Queda de aeronave

/ 11 horas

Helicóptero pilotado por filho de ex-prefeito do MS cai em Roraima

5

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2911, segunda-feira (13/04)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2911, segunda-feira (13/04)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

/ 6 dias

Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
Invalidez permanente no seguro de vida
Leandro Provenzano

/ 1 semana

Invalidez permanente no seguro de vida