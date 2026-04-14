Ekitike tem suspeita de ruptura no tendão de Aquiles e deve desfalcar a França na Copa

Série D

O Galo da Capital empatou em 0 a 0, já o Azulão do Vale bateu o Uberlândia por 2 a 1

Ivinhema vence fora de casa e se isola na liderança do Grupo 11 Foto: Welton Neves/@weltonneves_fotografo

O final de semana foi marcado por mais uma rodada do Brasileirão Série D, os representantes do Mato Grosso do Sul seguem fazendo bonito e ainda estão invictos na competição. Jogando fora de casa, tanto Ivinhema quanto o Operário, pontuaram nesta rodada.

Jogando à mais de 800 quilômetros de casa, o Azulão do Vale foi até Uberlândia para enfrentar o time local e confirmou o bom momento que vive.

O palco da partida foi o Parque do Sabiá, casa do Uberlândia e os mandantes foram surpreendidos pelo estreante Ivinhema, que fez uma partida sólida e segura, e venceu por 2 a 1.

Apesar da vitória, a primeira grande chance da partida foi do time da casa, que logo aos dois minutos da etapa inicial, acertou uma bola no travessão do gol defendido pelo goleiro Neto. O Ivinhema reagiu e aos 24 minutos, após cobrança de falta na área, Selson abre o placar no Parque do Sabiá.

O Uberlândia buscava o empate a qualquer custo e aos 31 minutos da etapa inicial, acertou mais uma bola na trave do time do Ivinhema, assustando o time do Azulão.

A segunda etapa começou com ambos os times propondo o jogo, o Uberlândia buscava o empate, enquanto o Ivinhema almejava ampliar sua vantagem. Aos 17 minutos, adivinhem só? Mais uma bola no travessão do Ivinhema e na sequência o goleiro Neto, faz uma ótima defesa na cobrança de falta do Uberlândia, para manter o time à frente.

O Ivinhema começou a gostar mais do jogo e antes de ampliar o placar teve duas chances claras desperdiçadas, cara a cara com o goleiro adversário.

Mas aos 32 minutos da etapa complementar, Luan Robert faz um belo gol de “chuatamento”, pois ao tentar o cruzamento para o companheiro de equipe que estava livre do outro lado a bola fez um linda curva, enganando o goleiro adversário e morrendo no fundo das redes. 2 a 0 Ivinhema e vitória praticamente encaminhada.

No final do segundo Max Muller ainda diminuiu de cabeça para os donos da casa, mas não foi suficiente, final de jogo 2 a 1 para Ivinhema, que é líder isolado do grupo 11 com 6 pontos.

O próximo desafio do Azulão é o segundo colocado do grupo, o Betim, o jogo acontece no domingo dia 19, às 17h (horário de MS), no Estádio Saraivão.

Já o Operário que também entrou em campo neste fim de semana pela Série D, vive um momento um pouco diferente com relação ao conterrâneo na competição nacional, enquanto o Ivinhema lidera e segue com 100% de aproveitamento, o Galo ainda não venceu e amarga dois empates em dois jogos.

Na partida do último do domingo (12), a equipe operariana, foi até a cidade Catalão no interior de Goiás enfrentar o time do CRAC, em partida válida pela segunda rodada da Série D.

O jogo foi 0 a 0, mas se engana quem acha que não teria emoção, logo no início da partida, a equipe goiana acerta a trave da meta defendida por Luíz Felipe. O time da casa pressionava mais e chegava com mais perigo ao gol do Operário, mas sem efetividade e os clubes foram para o intervalo com o placar zerado.

O segundo tempo começa de forma mais truncada, com algumas faltas duras que obrigou a árbitra da partida distribuir alguns cartões amarelos, para não perder o controle da partida.

Em boa parte da segunda etapa o jogo foi morno, com as equipes não conseguindo criar chances claras de gol. O destaque maior da partida foi o goleiro Luiz Felipe, que fez ótimas defesas, para salvar o Galo da Capital da derrota.

A partida terminou 0 a 0, placar ruim para ambas as equipes que após duas rodadas ainda não venceram na competição. Para o Operário o sinal de alerta é ainda maior, pois chega ao terceiro jogo seguido sem vitória, mas ainda se mantém na zona de classificação para a próxima fase.

O Operário vive uma maratona de jogos, quinta-feira (16) o time encara a equipe do Primavera-MT pela Copa Verde e no domingo (19) volta à campo novamente pela Série D, desta vez enfrentando o lanterna do grupo a ABEAT Ouvidorense, em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, às 16h, horário de MS.

