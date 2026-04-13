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Série D

Ivinhema vence e continua líder, enquanto Operário empata novamente pela Série D

O Galo da Capital empatou em 0 a 0, já o Azulão do Vale bateu o Uberlândia por 2 a 1

João Pedro Zequini

13/04/2026 - 10h41
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O final de semana foi marcado por mais uma rodada do Brasileirão Série D, os representantes do Mato Grosso do Sul, seguem fazendo bonito e ainda estão invictos na competição. Jogando fora de casa, tanto Ivinhema quanto o Operário, pontuaram nesta rodada. 

Jogando à mais de 800 quilômetros de casa, o Azulão do Vale foi até Uberlândia para enfrentar o time local e confirmou o bom momento que vive. 

O palco da partida foi o Parque do Sabiá, casa do Uberlândia e os mandantes foram surpreendidos pelo estreante Ivinhema, que fez uma partida sólida e segura, e venceu por 2 a 1. 

Apesar da vitória, a primeira grande chance da partida foi do time da casa, que logo aos dois minutos da etapa inicial, acertou uma bola no travessão do gol defendido pelo goleiro Neto. O Ivinhema reagiu e aos 24 minutos, após cobrança de falta na área, Selson abre o placar no Parque do Sabiá. 

O Uberlândia buscava o empate a qualquer custo e aos 31 minutos da etapa inicial, acertou mais uma bola na trave do time do Ivinhema, assustando o time do Azulão. 

A segunda etapa começou com ambos os times propondo o jogo, o Uberlândia buscava o empate, enquanto o Ivinhema almejava ampliar sua vantagem. Aos 17 minutos, adivinhem só? Mais uma bola no travessão do Ivinhema e na sequência o goleiro Neto, faz uma ótima defesa na cobrança de falta do Uberlândia, para manter o time à frente. 

O Ivinhema começou a gostar mais do jogo e antes de ampliar o placar teve duas chances claras desperdiçadas, cara a cara com o goleiro adversário. 

Mas aos 32 minutos da etapa complementar, Luan Robert faz um belo gol de “chuatamento”, pois ao tentar o cruzamento para o companheiro de equipe que estava livre do outro lado a bola fez um linda curva, enganando o goleiro adversário e morrendo no fundo das redes.  2 a 0 Ivinhema e vitória praticamente encaminhada. 

No final do segundo Max Muller ainda diminuiu de cabeça para os donos da casa, mas não foi suficiente, final de jogo 2 a 1 para Ivinhema, que é líder isolado do grupo 11 com 6 pontos. 

O próximo desafio do Azulão é o segundo colocado do grupo, o Betim, o jogo acontece no domingo dia 19, às 17h (horário de MS), no Estádio Saraivão. 

Já o Operário que também entrou em campo neste fim de semana pela Série D, vive um momento um pouco diferente com relação ao conterrâneo na competição nacional, enquanto o Ivinhema lidera e segue com 100% de aproveitamento, o Galo ainda não venceu e amarga dois empates em dois jogos. 

Na partida do último do domingo (12), a equipe operariana, foi até a cidade Catalão no interior de Goiás enfrentar o time do CRAC, em partida válida pela segunda rodada da Série D.

O jogo foi 0 a 0, mas se engana quem acha que não teria emoção, logo no início da partida, a equipe goiana acerta a trave da meta defendida por Luíz Felipe. O time da casa pressionava mais e chegava com mais perigo ao gol do Operário, mas sem efetividade e os clubes foram para o intervalo com o placar zerado. 

O segundo tempo começa de forma mais truncada, com algumas faltas duras que obrigou a árbitra da partida distribuir alguns cartões amarelos, para não perder o controle da partida. 

Em boa parte da segunda etapa o jogo foi morno, com as equipes não conseguindo criar chances claras de gol. O destaque maior da partida foi o goleiro Luiz Felipe, que fez ótimas defesas, para salvar o Galo da Capital da derrota. 

A partida terminou 0 a 0, placar ruim para ambas as equipes que após duas rodadas ainda não venceram na competição. Para o Operário o sinal de alerta é ainda maior, pois chega ao terceiro jogo seguido sem vitória, mas ainda se mantém na zona de classificação para a próxima fase. 

O Operário vive uma maratona de jogos, quinta-feira (16) o time encara a equipe do Primavera-MT pela Copa Verde e no domingo (19) volta à campo novamente pela Série D, desta vez enfrentando o lanterna do grupo a ABEAT Ouvidorense, em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, às 16h, horário de MS. 
 

SELEÇÃO

Brasil faz 5 a 1 na Coreia do Sul e estreia com vitória no Fifa Series

A seleção volta a campo na terça-feira, novamente na Arena Pantanal, para enfrentar a Zâmbia

12/04/2026 08h30

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Kerolin e Dudinha celebram gol da Seleção Feminina sobre a Coreia do Sul

Kerolin e Dudinha celebram gol da Seleção Feminina sobre a Coreia do Sul Foto: Lívia Villas Boas/CBF

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O Brasil começou com vitória sua participação no Fifa Series. Na Arena Pantanal, em Cuiabá, a seleção brasileira venceu a Coreia do Sul por 5 a 1, na noite deste sábado, com gols de Ary Borges, Ludmila, Dudinha Rodrigues, Kerolin e Tainá Maranhão. Park Soo-jeong descontou para as asiáticas.

A equipe brasileira teve mais a bola desde o início e passou a maior parte do primeiro tempo no campo de ataque. As melhores chances saíram em bolas levantadas na área e finalizações de média distância, mas o gol demorou a sair. Aos 42 minutos, Ary Borges tabelou dentro da área e finalizou; a bola desviou na marcação antes de entrar.

O segundo tempo começou com o Brasil ampliando. Com menos de um minuto, Kerolin fez jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Ludmila, que apareceu livre na segunda trave para fazer o segundo. A partir daí, o jogo ficou mais aberto.

Aos 12, Dudinha Rodrigues marcou o terceiro após jogada pela direita. Pouco depois, aos 15, Kerolin recebeu em profundidade, passou pela marcação e fez o quarto. O Brasil seguiu criando chances e chegou a acertar o travessão em uma das tentativas.

O quinto gol saiu aos 37, com Tainá Maranhão, que recebeu dentro da área e finalizou sem chances de defesa. Nos minutos finais, a Coreia do Sul aproveitou erro na saída de bola e diminuiu com Park Soo-jeong.

O Brasil volta a campo na terça-feira, novamente na Arena Pantanal, para enfrentar a Zâmbia. Já a Coreia do Sul encara o Canadá.

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COPA DO MUNDO

Ancelotti vê Neymar no 'caminho certo' e não descarta convocação para a Seleção

A cerca de dois meses da Copa do Mundo, o treinador afirmou que o jogador do Santos vem sendo acompanhado de perto

11/04/2026 21h00

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Neymar durante treino do Santos

Neymar durante treino do Santos Foto: Raul Baretta/Santos FC

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Carlo Ancelotti ainda não colocou Neymar na lista mais recente da seleção brasileira, mas deixou claro que o atacante segue no radar para a disputa da Copa do Mundo. Em entrevista ao jornal francês L’Équipe, o treinador afirmou que o jogador do Santos vem sendo acompanhado de perto.

Fora dos amistosos contra França e Croácia, Neymar ainda corre contra o tempo para convencer a comissão técnica antes da convocação final, marcada para 18 de maio. O critério, segundo o próprio Ancelotti, é direto: só estará no grupo quem estiver em plenas condições físicas. Internamente, porém, a leitura é de que o camisa 10 ainda tem margem para alcançar esse nível nas próximas semanas.

"Ele é capaz de voltar a estar a 100%. Já disse isso repetidas vezes, e é muito claro: vou convocar os jogadores que estiverem fisicamente aptos. Depois da lesão no joelho, Neymar teve uma ótima recuperação, está marcando gols. Ele precisa continuar nessa direção e melhorar seu condicionamento físico. Ele está no caminho certo", afirmou o treinador.

A presença constante de Neymar nas perguntas também não incomoda o técnico. Para ele, o histórico do atacante justifica a expectativa em torno de um possível retorno em um momento decisivo do ciclo.

"Não me incomoda. Neymar fez e continua fazendo história no futebol brasileiro. Ele é um grande talento e é normal que as pessoas pensem que ele pode nos ajudar a ganhar a próxima Copa do Mundo. Ele está sendo avaliado pela CBF, por mim, e ainda tem dois meses para mostrar que tem qualidade para jogar a próxima Copa do Mundo", disse.

Ancelotti ainda indicou onde imagina Neymar rendendo mais, caso volte a ser convocado: em uma função mais central, próximo da área, exatamente como vem sendo utilizado no Santos.

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