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Rebeca Andrade anuncia retorno às competições neste ano após pausa em 2025

Maior medalhista olímpica do Brasil se ausentou para cuidar da saúde mental e ficar com a família

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12/04/2026 - 22h00
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Maior medalhista olímpica do Brasil, Rebeca Andrade anunciou neste domingo que está de volta às competições. Depois de tirar um tempo em 2025 para cuidar da saúde mental e ficar com a família, a ginasta de 26 anos se diz pronta para voltar a representar as cores do País.

Rebeca esteve prestigiando a etapa brasileira do Sail GP, competição internacional de vela, onde conversou com a reportagem do SporTV. Segundo ela, "está mantido (o plano de voltar a competir em 2026). Já conversei com o Chico direitinho, e ele já decidiu as competições que eu vou participar, mas todo mundo vai saber também".

Apesar de confirmar o retorno às atividades, Rebeca não cravou uma data exata para competir. "Estou bem animada. 2025 foi um ano muito importante para mim para eu cuidar da minha mente, cuidar do meu corpo. Ter mais esse momento com a minha família, com meus amigos para poder aproveitar também", acrescentou.

A ginasta foi o principal nome do Brasil em 2024, na Olimpíada de Paris. Depois disso, decidiu tirar um tempo 'sabático' para passar mais tempo com a família e cuidar da saúde mental. Rebeca é uma das principais representante da luta pela valorização do trabalho psicológico no esporte.

"Fazer viagens que um atleta de alto rendimento não consegue fazer. A gente tem que sempre se doar 100% para as competições, para a sua equipe, para todo mundo. Ter tido esse tempo para mim foi essencial. Esse ano eu já comecei com a energia lá em cima, estou muito animada para voltar", disse ao SporTV quando questionada sobre o que fez durante o período em que esteve afastada do esporte.

Em Paris-2024, Rebeca conquistou a medalha de ouro no solo, prata no individual geral e no salto, e bronze na categoria de equipes. Além dessas conquistas, ela também faturou o ouro no salto e prata no individual geral em Tóquio-2020.

COPA DO MUNDO

Ancelotti vê Neymar no 'caminho certo' e não descarta convocação para a Seleção

A cerca de dois meses da Copa do Mundo, o treinador afirmou que o jogador do Santos vem sendo acompanhado de perto

11/04/2026 21h00

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Neymar durante treino do Santos

Neymar durante treino do Santos Foto: Raul Baretta/Santos FC

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Carlo Ancelotti ainda não colocou Neymar na lista mais recente da seleção brasileira, mas deixou claro que o atacante segue no radar para a disputa da Copa do Mundo. Em entrevista ao jornal francês L’Équipe, o treinador afirmou que o jogador do Santos vem sendo acompanhado de perto.

Fora dos amistosos contra França e Croácia, Neymar ainda corre contra o tempo para convencer a comissão técnica antes da convocação final, marcada para 18 de maio. O critério, segundo o próprio Ancelotti, é direto: só estará no grupo quem estiver em plenas condições físicas. Internamente, porém, a leitura é de que o camisa 10 ainda tem margem para alcançar esse nível nas próximas semanas.

"Ele é capaz de voltar a estar a 100%. Já disse isso repetidas vezes, e é muito claro: vou convocar os jogadores que estiverem fisicamente aptos. Depois da lesão no joelho, Neymar teve uma ótima recuperação, está marcando gols. Ele precisa continuar nessa direção e melhorar seu condicionamento físico. Ele está no caminho certo", afirmou o treinador.

A presença constante de Neymar nas perguntas também não incomoda o técnico. Para ele, o histórico do atacante justifica a expectativa em torno de um possível retorno em um momento decisivo do ciclo.

"Não me incomoda. Neymar fez e continua fazendo história no futebol brasileiro. Ele é um grande talento e é normal que as pessoas pensem que ele pode nos ajudar a ganhar a próxima Copa do Mundo. Ele está sendo avaliado pela CBF, por mim, e ainda tem dois meses para mostrar que tem qualidade para jogar a próxima Copa do Mundo", disse.

Ancelotti ainda indicou onde imagina Neymar rendendo mais, caso volte a ser convocado: em uma função mais central, próximo da área, exatamente como vem sendo utilizado no Santos.

INVICTO

Fora de casa, Ivinhema vence mais uma e mantém 100% na Série D

O Azulão do Vale derrotou o Uberlândia-MG por 2 a 1 e segue no topo do grupo A11 da competição nacional, que também conta com o Operário

11/04/2026 19h30

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Ivinhema supera o fator casa e vence o Uberlândia-MG por 2 a 1

Ivinhema supera o fator casa e vence o Uberlândia-MG por 2 a 1 Foto: Reprodução

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O Ivinhema está todo contente neste início de Série D do Campeonato Brasileiro. Isso porque, na tarde deste sábado (11), foi à Minas Gerais e derrotou o Uberlândia-MG por 2 a 1, vitória que faz o Azulão do Vale manter o 100% de aproveitamento na competição e se isolar na liderança do grupo A11, onde também está o Operário.

Ambos os times chegaram para esta segunda rodada tendo vencido em suas respectivas estreias. No fim de semana passado, o clube mineiro venceu o ABECAT Ouvidorense-GO por 1 a 0, enquanto o time sul-mato-grossense bateu o CRAC-GO também pelo placar de 1 a 0, em sua dependência.

Por se tratar de um jogo fora de casa, o favoritismo apontava mais para a direção do Uberlândia, mas isso não amedrontou os jogadores do Ivinhema. Aos 24 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Selson abriu o placar para os visitantes, de cabeça, após cobrança de falta no segundo pau.

Situação que já estava ruim para o time da casa, piorou aos 34 min da primeira etapa, quando o treinador Rogério Henrique foi expulso por reclamação. Na volta do intervalo, o Uberlândia tomou as ações do jogo e partiu para cima do Ivinhema, que soube sofrer e se defender, mas também contra-atacar.

Aos 31 minutos do segundo tempo, o atacante Luan Oliveira recebeu, invadiu a área e chutou cruzado para ampliar o placar para o Azulão do Vale. Por estratégia, a equipe sul-mato-grossense se retrancou nos minutos finais, o que resultou no gol do Uberlândia no final do jogo, marcado pelo zagueiro Max Miller.

Porém, mesmo com a pressão final do time da casa, nada adiantou. O Ivinhema venceu e conquistou mais três pontos na competição. Agora, o clube soma seis pontos em dois jogos, tornando-se o líder isolado do grupo A11, seguido por Betim-MG, com quatro pontos, e o próprio Uberlândia, que estacionou nos três pontos.

O Operário, que também está no grupo A11, joga amanhã, domingo (12), contra o CRAC, fora de casa. Como empatou na estreia, caso vença a equipe goiana, salta para a segunda colocação e fica colado com o Ivinhema no topo da tabela.

O Azulão volta à campo somente no dia 19 de abril, em casa, para enfrentar o Betim pela terceira rodada da competição.

Saiba

Nesta semana, o presidente do Ivinhema, Manoel Nicácio, anunciou desligamento do cargo máximo da instituição por problemas pessoais. Até o presente momento, o clube ainda não anunciou quem irá substituí-lo no comando administrativo do Azulão.

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