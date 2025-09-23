Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Em bela atuação de Vini Jr, Real Madrid bate Levante e soma 6ª vitória consecutiva no Espanhol

A atuação do craque deu uma resposta ao técnico Xabi Alonso, que chegou a cogitar a reserva para o atacante brasileiro

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

23/09/2025 - 23h00
O Real Madrid continua sem adversários no Campeonato Espanhol. Com bela atuação de Vinícius Jr, a equipe somou a sexta vitória consecutiva na competição, manteve os 100% de aproveitamento e abriu cinco pontos de vantagem para o rival Barcelona (18 a 13), ao vencer o Levante, por 4 a 1, em Valência

Com um gol e participação em várias boas jogadas na partida, Vini Jr deu uma resposta ao técnico Xabi Alonso, que chegou a cogitar a reserva para o atacante brasileiro, que também está em período de renovação de contrato com o clube espanhol.

O Levante teve uma chance logo no início da partida, mas Ivan Romero falhou. O erro ofensivo deixou o Real 'ligado' na partida e a partir daí o domínio foi quase total do time 'branco', que chegou a ter 80% de posse de bola.

Com Vini Jr ligado em todos os lances, o Real abriu o placar aos 28 minutos, com gol marcado pelo atacante brasileiro em um belo toque colocado, que surpreendeu o goleiro Mathew Ryan.

Apesar do desequilíbrio técnico, o Levante ainda tentou o ataque, mas sofreu o segundo gol em contra-ataque do Real. Vini iniciou a jogada, finalizada pelo jovem argentino Mastantuono.

O Levante veio para a etapa final para o 'tudo ou nada' e conseguiu seu gol com Etta Eyong, aos nove minutos. O time da casa se entusiasmou e seguiu no ataque. Só não empatou porque Courtois fez uma grande defesa.

Tanto entusiasmo acabou sendo fatal para o Levante. Apagado na partida, Mbappé 'acordou' e fez dois gols - um de pênalti - em dois minutos - 19 e 21 -, liquidando com as esperanças do adversário.

Outros jogos da rodada desta terça-feira: Athletic Bilbao 1 x 1 Girona, Espanyol 2 x 2 Valência e Sevilla 1 x 2 Villarreal.
 

Brasileirão

Mirassol vence Juventude com gol de "talismã" de MS

Cristian Renato marcou gol que selou vitória do clube leonino, que segue de olho na Libertadores

22/09/2025 16h35


Cristian Renato marcou golaço de fora da área

Cristian Renato marcou golaço de fora da área Foto: Divulgação Mirassol FC



Com um golaço de fora da área, o ponta-poranense Cristian Renato (25), selou a vitória do Mirassol diante do Juventude, confronto realizado neste domingo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, triunfo que recolocou o clube paulista de volta na briga por uma vaga na Libertadores de 2026.

O atacante que vive fase de "talismã" e conta com quatro gols no certame, saiu do banco de reservas e com apenas três minutos em campo, ampliou a vantagem mirassolense aos 48' da primeira etapa, momento em que o clube já vencia os gaúchos por 1 a 0.

Pouco antes do intervalo, o camisa 17 recebeu belo passe em transição de Negueba, dominou, invadiu a área e soltou uma pancada de perna direita. A bola bate no travessão e entrou na meta de Jandrey.

Video: Reprodução / Premiere

Durante a pausa, Cristian comentou sobre o lance: "Infelizmente minha entrada foi por conta da lesão do Chico da Costa. Pude entrar e, graças a Deus, fiz esse gol", disse o autor do segundo gol do Mirassol. Com o triunfo, o clube paulista soma 42 pontos na competição. 

Em julho, foi à loucura após receber mensagem de Neymar por ter feito um dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro de 2025 até aqui, justamente contra o Santos. Os outros gols do atacante foram marcados contra Fortaleza e Bahia. 

Trajetória - Cristian Renato

Nascido em 18 de fevereiro de 2000, em Ponta Porã, Cristian Renato Gonçalves Riquelme passou por inúmeros clubes paulistas nas categorias de base, sendo eles: CA Lemense (sub-15); XV de Jaú (sub-17); Grêmio Osasco (sub-17); Marília (sub-19); e Juventus (sub-20). Este último seria a equipe onde faria sua estreia profissional, em 2020, e ficaria até 2022, quando o Mirassol o adquiriu, ainda quando estavam na Série B do Brasileiro.

No 'Terror do Interior', o ponta-poranense não recebeu muitas oportunidades de início e foi emprestado para times como Boavista (RJ), Figueirense (SC) e Joinville (SC). Nos primeiros meses de 2025, disputou o Campeonato Catarinense pelo Joinville, onde atuou por 13 jogos, marcou cinco gols e distribuiu uma assistência, terminando na vice-artilharia da competição. Parou na semifinal, eliminado pela Chapecoense por perder de 2 a 1, fora de casa.

Com o fim do empréstimo, retornou ao Mirassol e, desde então, vem recebendo chances de mostrar seu futebol na primeira divisão do futebol brasileiro. Com contrato até 31 de dezembro deste ano, Cristian já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Segundo o site Transfermarkt, especializado no mercado de transferências, o atacante é avaliado em 800 mil euros (R$ 5 milhões na cotação atual).

VITÓRIA

Palmeiras poupa sem prejudicar Brasileirão, goleia Fortaleza e cola no Flamengo na ponta

Os gols de Raphael Veiga, Ramón Sosa e Andreas Pereira (2) garantiram a vitória alviverde, enquanto Lucas Crispim fez o único tento dos visitantes

21/09/2025 07h42


Andreas Pereira (à direita) marcou dois gols na goleada palmeirense

Andreas Pereira (à direita) marcou dois gols na goleada palmeirense Foto: Cesar Greco/Palmeiras



O Palmeiras poupou jogadores na noite deste sábado já pensando na Libertadores. Isso não prejudicou a briga pelo Campeonato Brasileiro, e a equipe goleou o Fortaleza por 4 a 1, no Allianz Parque. A vitória deixa os paulistas com 49 pontos, um atrás do líder Flamengo, que ainda joga, no domingo, contra o Vasco. O Cruzeiro é terceiro, com 47, e também joga no domingo, contra o Red Bull Bragantino.

Abel Ferreira mandou a campo um time que, em relação ao que enfrentou o River Plate na última semana, repetiu apenas Weverton. Raphael Veiga pôde aliviar certa pressão por momentos difíceis na temporada. Sofrendo com lesões e marcado pelo pênalti perdido na final do Paulistão, o meia voltou a marcar após 115 dias.

As modificações deixaram o primeiro tempo equilibrado contra um Fortaleza próximo da lanterna na tabela de classificação. Lucas Crispim empatou. No segundo tempo, porém, os donos da casa foram dominantes e garantiram a vitória com os primeiros gols de Ramón Sosa e Andreas Pereira (2).

O Palmeiras agora se volta de fato para a Libertadores. Após bater o River por 2 a 1, na Argentina, o time recebe o adversário, no Allianz Parque, na quarta-feira. Já o Fortaleza só volta a atuar contra o Sport, pelo Brasileirão, no sábado.

Logo com seis minutos de jogo, Facundo Torres caiu na área, ao ser tocado por Lucas Sasha. O árbitro Alex Gomes Stefano mandou seguir, mas levou forte pressão dos palmeirenses, do campo e do banco.

Stefano foi, então, ao VAR, sob comando de Daniel Bins, e recuou da decisão anterior. Foram três minutos de jogo parado até que os jogadores do Fortaleza deixassem de pressionar o juiz.

Raphael Veiga converteu a cobrança e fez seu gol número 106 pelo Palmeiras. Fez também as pazes com a torcida, após momentos difíceis na temporada. Ele não ia às redes desde 28 de maio, na goleada por 6 a 0 sobre o Sporting Cristal. O camisa 23 vestia, neste sábado, o número 188, em alusão ao Centro de Valorização da Vida (CVV), em campanha pelo Setembro Amarelo.

O Palmeiras, apesar de abrir o placar, estava longe de demonstrar domínio em campo. O Fortaleza até tentava avanços. Demorou, mas conseguiu aos 22 minutos.

Após cruzamento, Lucero girou sobre Micael e chutou para defesa de Weverton. A bola voltou para Mancuso, e o goleiro palmeirense salvou mais uma vez, rebatendo. Na terceira, Lucas Crispim conseguiu estufar as redes.

O Fortaleza surpreendeu e teve chance de virar, com contra-ataques. O time de Martín Palermo encontrava uma forma de jogar. O Palmeiras, com muito mais posse de bola, não deixou de jogar, mas sem brilhantismo para voltar à frente.

A situação mudou após o intervalo. O segundo tempo começou com uma blitz palmeirense. Facundo e Sosa inverteram lados, com o paraguaio mais pela direita.

Aos 10 minutos, fio ele que quase marcou, de cabeça. A bola não entrou completamente. Pouco depois, Micael fez belo lançamento, que Sosa completou com um chute cruzado de primeira, sem chances para Helton Leite.

Não cabia mais ao Fortaleza o jogo em contra-ataques. Palermo, então, abriu mais espaços, na tentativa de um novo empate.

Com muito mais tranquilidade, Abel Ferreira pôde dar ritmo a jogadores que devem ser titulares contra o River Plate. Em jogada dos que haviam recém entrado, Andreas Pereira tabelou com Felipe Anderson, já na frente da área. O camisa 8 chutou bonito de perna direita para ampliar ainda mais.

O camisa 8 mostra, inicialmente, ser um jogador que agrega o coletivo e também tem poder de decisão individual. Foi assim ainda nesta noite. Fuchs, Evangelista e Jefté trocaram passes até a bola chegar em Andreas, que fez o quarto do Palmeiras, e seu segundo no jogo.

Em três partidas pelo Palmeiras, ele soma uma assistência e dois gols. A partida também mostrou como Abel prefere tê-lo em campo: mais adiantado em relação a Lucas Evangelista, atrás da dupla Flaco López e Vitor Roque.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 4 X 1 FORTALEZA

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Jefté; Emiliano Martínez, Allan (Lucas Evangelista), Maurício (Vitor Roque) e Raphael Veiga (Flaco López); Facundo Torres (Andreas Pereira) e Ramón Sosa (Felipe Anderson). Técnico: Abel Ferreira

FORTALEZA - Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Avila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira (Barreiro), Lucas Sasha, Lucas Crispim (Rodrigo Santos) e Yago Pikachu (Marinho); Breno Lopes (Pochettino) e Lucero (Deyverson). Técnico: Martín Palermo.

GOLS - Raphael Veiga, aos 10, e Lucas Crispim, aos 22 minutos do primeiro tempo; Ramón Sosa, aos 12, e Andreas Pereira, aos 36 e aos 44 do segundo.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Micael (Palmeiras) e Brítez (Fortaleza).

PÚBLICO - 35.324 presentes.

RENDA - R$ 2.678.628,00.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.

