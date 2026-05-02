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Endrick 'convence' e Real Madrid quer retorno de brasileiro após a Copa, diz jornal

Ele está em boa fase no Lyon, na França, e está sendo fundamental para que o clube conquiste vaga na Champions League

Agencia Estado

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02/05/2026 - 07h35
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O atacante Endrick retornará ao Real Madrid após o término de seu empréstimo ao Lyon. A informação é do jornal espanhol As, que acrescentou que o brasileiro já foi informado e que está "muito satisfeito" com a decisão. A intenção do Real Madrid é que Endrick ganhe espaço e protagonismo no clube. Gonzalo Garcia era um dos jogadores preferidos de Xabi Alonso, técnico que acabou "escanteando" o atacante de 19 anos. Xabi foi demitido em janeiro.

Endrick e o Real decidiram então que a melhor opção seria um empréstimo e escolheram o Lyon. Na França, ele conseguiu destaque com 7 gols e 6 assistências em 17 jogos. O jornal avalia que Endrick pode jogar pela direita do time como titular ao lado de Mbappé e Vinicius Júnior. Ele disputaria posição com Rodrygo, que se recupera da lesão no joelho, Brahim Díaz e Mastantuono.

O Real Madrid fez um investimento de cerca de € 80 milhões (cerca de R$ 466 milhões) em Endrick, contando o valor pago ao Palmeiras, bônus, salários e comissões e considera que o brasileiro é no mínimo um reserva confiável para a posição de Mbappé.

Dias atrás, em entrevista à imprensa francesa, Endrick havia dito que seu futuro era incerto. "Vim para cá por empréstimo de seis meses. Se eu tiver que ir para o Real Madrid, voltarei com prazer, mas se tiver que ir para outro lugar, irei", afirmou ele ao Canal+Foot.

A boa fase de Endrick, que é cotado para a Copa do Mundo e tenta levar o Lyon à classificação para a próxima Champions League, contrasta com o momento do Real Madrid, já eliminado da Liga dos Campeões e com chances remotas de conquistar a LaLiga, na qual tem uma desvantagem de nove pontos para o líder Barcelona (85 a 74).

O As parece não ter dúvida de que Endrick estará na lista de convocados de Carlo Ancelotti e faz uma previsão bastante otimista do desempenho do brasileiro no Mundial. "Após demonstrar suas capacidades no Lyon, ele encara uma Copa do Mundo empolgante, onde terá a oportunidade de jogar. Ele poderá sair do torneio muito mais forte."
 

Copa Sul-Americana

Casa cheia: Recoleta x Santos esgotam ingressos para jogo na fronteira com MS

Jogo pela Copa Sul-Americana em Pedro Juan Caballero deve lotar o Estádio Río Parapití e atrair torcedores dos dois lados da fronteira

01/05/2026 18h28

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Jogo pela Copa Sul-Americana em Pedro Juan Caballero deve lotar o Estádio Río Parapití e atrair torcedores dos dois lados da fronteira

Jogo pela Copa Sul-Americana em Pedro Juan Caballero deve lotar o Estádio Río Parapití e atrair torcedores dos dois lados da fronteira Divulgação

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Todos os ingressos para a partida entre Deportivo Recoleta e Santos, válida pela   4ª rodada da Copa Sul-Americana, já foram vendidos. O confronto está marcado para o dia 5 de maio, às 20h30 (horário de Mato Grosso do Sul), no Estádio Río Parapití, com capacidade para cerca de 25 mil torcedores.

A alta procura pelos ingressos evidencia a expectativa em torno do duelo internacional, especialmente pela presença do Santos, que mobiliza grande número de torcedores, dentro e também fora do Brasil.

Com a demanda aquecida, cambistas paraguaios já oferecem entradas por cerca de R$ 500, indicando escassez no mercado oficial. Os ingressos foram comercializados inicialmente, de forma oficial, por valores entre R$ 40 e R$ 198.

Embora o Recoleta tenha sede em Assunção, a diretoria optou por transferir a partida para Pedro Juan Caballero, cidade localizada na fronteira com Ponta Porã (MS).

A estratégia visa ampliar o público no estádio, atraindo torcedores sul-mato-grossenses e de estados vizinhos, como São Paulo e Paraná, além da significativa comunidade brasileira residente no Paraguai.

Inicialmente, o confronto estava previsto para o Estádio Defensores del Chaco, mas foi transferido após decisão confirmada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL).

A mudança ocorreu mesmo fora do prazo mínimo exigido pelo regulamento, que é de 15 dias para alterações de sede em jogos com distância superior a 50 quilômetros, caso de Assunção para Pedro Juan Caballero.

Por conta disso, o clube paraguaio foi penalizado com multa de 7 mil dólares.

Situação no grupo

Após três rodadas disputadas, o Santos ocupa a última colocação do grupo, com dois pontos. O Deportivo Recoleta soma três pontos. Já o Deportivo Cuenca, do Equador, aparece na vice-liderança, com quatro pontos, enquanto o San Lorenzo, da Argentina, lidera a chave, com cinco.

Pelo regulamento da Copa Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente às oitavas de final. O segundo colocado disputa uma fase eliminatória adicional contra equipes que terminam em terceiro lugar nos grupos da Copa Libertadores.

Futebol

'Com essa lesão, não poderia continuar sua carreira', diz médico que operou Militão

Militão rompeu o tendão proximal do bíceps femoral da perna esquerda e está fora da disputa da Copa do Mundo de 2026

30/04/2026 23h00

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Éder Militao

Éder Militao Foto/Reprodução

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O médico Lasse Lempainen, responsável pela cirurgia de Éder Militão, afirmou que o procedimento era inevitável diante da gravidade da lesão sofrida pelo zagueiro do Real Madrid. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o especialista foi direto ao explicar o cenário clínico do jogador

"Não havia outra opção. O que posso dizer é que a lesão era muito grave. A única alternativa era a cirurgia: com esse problema no isquiotibial, ele não poderia continuar sua carreira profissional no mais alto nível", declarou o cirurgião.

Militão passou pelo procedimento após romper o tendão proximal do bíceps femoral da perna esquerda, lesão que o tirou da disputa da Copa do Mundo de 2026. Segundo o médico, apesar do impacto imediato, a decisão foi tomada pensando no futuro do atleta.

RECUPERAÇÃO EXIGE TEMPO E CAUTELA

De acordo com Lempainen, lesões musculares são comuns no futebol, mas nem todas exigem cirurgia. No caso de atletas de alto rendimento e com quadros mais severos - como o de Militão -, a intervenção se torna necessária.

Ele explicou que o tempo de recuperação varia, mas há um padrão para casos desse tipo: "Em termos gerais, quando um jogador sofre uma lesão grave de isquiotibial, leva entre quatro e seis meses para voltar a competir no mais alto nível."

O defensor brasileiro tem retorno previsto para cerca de cinco meses, o que o colocaria de volta aos gramados apenas no segundo semestre.

O médico também destacou que, mesmo após a cirurgia, não é possível eliminar completamente o risco de uma nova lesão. Ainda assim, há formas de reduzir esse perigo: "Sempre existe uma vulnerabilidade e um risco residual, como em outras lesões. Por isso, é fundamental uma boa cirurgia e uma reabilitação bem planejada, passo a passo, para minimizar esse risco ao máximo."

Militão pode voltar ao alto nível

Apesar do histórico recente de lesões, Lempainen demonstrou otimismo quanto à recuperação do jogador. Segundo ele, há diversos exemplos de atletas que retornaram ao mais alto nível após problemas semelhantes.

"Já tratei muitos esportistas de elite com esse tipo de lesão e eles conseguiram voltar ao máximo rendimento. Alguns, inclusive, tiveram seus melhores anos depois da cirurgia."

A nova lesão de Militão ocorre em um momento delicado para a seleção brasileira, comandada por Carlo Ancelotti. O zagueiro era peça importante no planejamento para a Copa do Mundo, mas está oficialmente fora do torneio.

A ausência se soma a outros problemas físicos no ciclo, ampliando as dúvidas sobre o setor defensivo. Ainda assim, a prioridade, neste momento, é garantir que Militão retorne em plenas condições - mesmo que isso signifique um período maior longe dos gramados.

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