Daqui menos de 30 dias, começa o Campeonato Sul-mato-grossense e as equipes do Estado correm atrás para fechar as contratações e iniciar a preparação para a abertura do Estadual. Estão programadas quatro partidas no dia 21 de janeiro, que devem mexer com torcidas nos quatro cantos do Estado.

Conforme o cronograma do Estadual, Náutico x Costa Rica, Coxim x Portuguesa, Dourados x Corumbaense e Ivinhema x Novo serão os jogos de abertura do campeonato.

As dez equipes, serão divididas em dois grupos de cinco times.

Grupo A

Portuguesa (campeão da Série B)

Costa Rica (atual campeão)

Coxim

Náutico

Operário Futebol Clube



Grupo B

Aquidauanense

Corumbaense

Dourados

Ivinhema

Novo

De acordo com o regulamento debatido no início do mês, todos os times jogam entre si dentro de cada grupo em turno e returno. Os quatro melhores de cada chave avançam de fase. Os lanternas de cada grupo, serão rebaixados para a segunda divisão em 2025.

O Operário Futebol Clube que se encontra no grupo A, é o maior campeão estadual com 12 títulos. Costa Rica e Corumbaense estão com dois títulos cada. Já Náutico, Portuguesa, Dourados, Aquidauanense e Novo buscam o primeiro campeonato de sua história.

O campeonato Sul-mato-grossense começa no dia 21 de janeiro. As finais do campeonato estão previstas para 14 e 21 de abril



Elencos iniciam nesta semana a preparação para o Estadual



Até o momento, o Coxim Atlético Clube e o Novo não anunciaram suas comissões técnicas e nem os elencos que reforçarão as equipes no Estadual de 2024.

Na última semana, o Correio do Estado divulgou que os dirigentes do Novo estavam correndo atrás de reforços para anunciar toda a comissão técnica ainda nesta semana. O nome mais cotado para ser o comandante da equipe é de Juninho Nogueira.

Durante a apuração do Correio do Estado, o clube que é administrado pela agência CSR Sports, está realizando um levantamento de atletas que pertencem ao grupo para o retorno de alguns nomes. Outros atletas novos que nunca jogaram em Mato Grosso do Sul, podem ser contratados.

Aquidauanense

Conforme apurado na semana pelo Correio do Estado, o clube já divulgou cinco novos atletas para compor o elenco em 2024. O nome do comandante é de Mauro Marinho e contará com retorno de outros nomes conhecidos da torcida para compor a comissão técnica.

A divulgação de todos os atletas será para a torcida, na noite de amanhã, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza. A entrada é gratuita.

Até o momento, os nomes divulgados são eles:

Igor (Goleiro)

Mikael (Volante)

Patrick (Patrick)

João Moreira (Lateral- Direito)

Conrado (Lateral- Esquerdo)



Costa Rica

O campeão estadual de 2023, a Cobra do Norte, já anunciou em suas redes sociais, 21 novos contratados para a longa temporada de 2024. O Costa Rica disputará neste ano, a Copa do Brasil, Campeonato Sul-mato-grossense, Brasileirão Série D.

Acompanhe abaixo o nome dos 21 contratados pelo CREC para a próxima temporada.

Rodrigo Cascca (Técnico)

Léo Junior (Lateral direito)

Adãozinho (meio-campo)

Lucas Santana (zagueiro)

Rodrigo Ferreira (preparador físico)

Maicon Lima (volante)

Tony Love (atacante)

Kadson George (meio-campo)

Jordan Silva (goleiro)

Marco Antonio (meio-campo)

Cadu Queiroz (lateral esquerdo)

Luiz Borges (zagueiro)

Mailson Torquato (atacante)

Leandro Sardinha (meio-campo)

Guilherme Carijó (meio-campo)

Sérgio Barros (meio-campo)

Weverton Fugão (zagueiro)

Savio Maciel (lateral-esquerdo)

Walysson da Silva (atacante)

Diego Lek (atacante)

Rodolpho (Goleiro)

O clube já inicia os treinos nessa semana, visando o jogo de abertura do Estadual.

Operário Futebol Clube

O Galo da Capital segue fazendo mistério sobre o nome dos novos atletas. O time será comandado pelo técnico Leocir D’allastra e segundo informações do presidente do clube, Nelson Antônio, quanto o técnico e o diretor esportivo Caio Lucas Martins cuidou de todo o planejamento e das contratações. Até o momento não há nenhuma data oficial para a divulgação dos novos atletas.

Dourados Atlético Clube (DAC)

A equipe de Dourados anunciou até o momento 9 atletas e o técnico Luiz Carlos da Cruz para ajudar a equipe a conquistar o título inédito do campeonato estadual.

Muitos desses nomes, como o meia Danilinho e o zagueiro Thiago Moura são nomes conhecidos pela torcida e retornam a equipe em busca de alcançar voos maiores.

E o Coxim Atlético Clube? Vai ou não participar do campeonato?

Faltando 28 dias, o time do Coxim A.C é o único de todos os clubes da Série A do Estadual que vem enfrentando problemas para formular seu elenco. Nas últimas semanas, o Correio do Estado divulgou que a equipe vem enfrentando problemas financeiros para montar o seu elenco.

Neste ano, o Coxim não terá ajuda financeira da prefeitura municipal e corre atrás de investimentos de empresários do município.