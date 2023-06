"Essa vitória nos traz tranquilidade", diz o presidente do Operário

O Operário venceu sua primeira partida pela série D, em Campo Grande, no jogo contra a Inter de Limeira (SP), na noite desta quarta-feira (7). O placar final foi de 1 a 0, com gol de Jhonny, aos 38 minutos do segundo tempo. Para o presidente do Galo, Nelson Antônio, “a vitória trouxe tranquilidade para o time”.

Com o resultado positivo, o time de MS sobe para a quinta colocação na tabela, ficando com o mesmo número de pontos que o Maringá (PR), que está em quarto colocado, com sete pontos, e a três pontos do líder do Grupo 7, a Patrocinense (MG), que está com 10 pontos.

No próximo sábado, o Operário vai à Catalão, em Goiás, enfrentar o Clube Recreativo e Atlético Catalano (CRAC) (GO), no Estádio Geverino da Fonseca, às 17h, horário de MS. O presidente do clube comenta que a primeira vitória veio no momento certo.

“A gente vinha em uma crescente no campeonato. Apesar da gente ter empatado quatro partidas, o time estava correspondendo bem nos jogos. O único jogo que o time realmente não esteve bem foi contra o Maringá, e nós perdemos a partida lá, mas nos demais jogos, todos nós poderíamos ter saído com a vitória”, relata Nelson Antônio.

O presidente disse ainda que está em busca de reforçar o elenco do Operário, para conseguir a classificação para a Série C. “Nós estamos em busca, no mercado de atacantes, principalmente meia atacantes, para reforçar o nosso ataque, que é uma deficiência que nós temos hoje”, comenta.

O próximo adversário do Operário, o CRAC, também venceu na noite desta quarta-feira, quando foi ao Paraná e tirou a invencibilidade do Maringá na Série D, com gol aos 43 minutos do segundo tempo. O time goiano está em terceiro colocado na tabela do Grupo 7, com oito pontos.