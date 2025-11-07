Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

F-1: veja o grid de largada da sprint do GP de São Paulo com Norris na pole e Bortoleto em 14º

Concorrente direto e companheiro de equipe de Norris, Oscar Piastri vai partir do terceiro lugar

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

07/11/2025 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...
A corrida sprint do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 terá Lando Norris na pole position. Nesta sexta-feira, no Autódromo de Interlagos, o piloto da McLaren, líder do campeonato, cravou a melhor volta, com o tempo de 1min09s243. Na primeira fila, ele terá a companhia do italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes. O brasileiro Gabriel Bortoleto não conseguiu repetir o bom desempenho do treino livre e vai largar da modesta 14ª posição.

Concorrente direto e companheiro de equipe de Norris, Oscar Piastri vai partir do terceiro lugar. A Mercedes se colocou como a principal rival da McLaren na capital paulista. George Russell fará sombra ao australiano na segunda fila.

Max Verstappen não encaixou uma boa volta e vai sair apenas da sexta colocação. Deixar São Paulo em desvantagem ainda maior para Norris e Piastri pode significar o fim do sonho do pentacampeonato para o holandês.

A largada para as 24 voltas da corrida sprint está agendada para este sábado, às 11h. O treino classificatório para a prova principal começa às 15h. Há possibilidade de chuva durante o dia No domingo, a corrida terá largada às 14h.

COMO FOI O TREINO CLASSIFICATÓRIO DESTA SEXTA?

A batida na primeira atividade do dia custou caro a Tsunoda, que não conseguiu encontrar uma boa volta e foi eliminado prontamente na primeira parte do treino. Colapinto, apesar da empolgação pela permanência na Alpine e forte presença do público argentino em Interlagos, decepcionou e vai largar apenas em 16º. Com eles, também deixaram o classificatório no Q1: Lawson, Ocon e Sainz.

No Q2, Bortoleto foi um dos primeiros a ir para a pista. A primeira tentativa do brasileiro não foi boa, e ele ficou à beira da eliminação. Na segundo chance, a melhora do brasileiro foi mínima e custou sua vaga entre os 10. Leclerc rodou na parte mista do circuito e provocou uma bandeira amarela nos últimos segundos e prejudicou uma última volta rápida dos concorrentes, inclusive de seu companheiro de equipe, Hamilton, que também foi eliminado. Também deixaram o Q2: Albon, Gasly e Bearman. Quem surpreendeu foi Alonso, que liderou essa parte do treino.

Na última etapa da atividade, alguns pilotos apostaram em uma única tentativa de volta rápida. As McLarens se mostraram mais velozes que os concorrentes, com as Mercedes logo atrás. Kimi Antonelli se mostrou um forte concorrente, mas cometeu pequenos erros que lhe custaram a pole. Assim, Norris confirmou o melhor tempo e o favoritismo para o GP paulistano.

CONFIRA O GRID DE LARGADA DA CORRIDA SPRINT DO GP DE SÃO PAULO:

1º - Lando Norris (GBR/McLaren), com 1min09s243

2º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), com 1min09s340

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), com 1min09s428

4º - George Russell (GBR/Mercedes), com 1min09s495

5º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), com 1min09s496

6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), com 1min09s580

7º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), com 1min09s671

8º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), com 1min09s725

9º - Isack Hadjar (FRA/RB), com 1min09s775

10º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), com 1min09s935

11º - Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), com 1min09s811

12º - Alex Albon (TAI/Williams), com 1min09s813

13º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), com 1min09s852

14º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), com 1min09s923

15º - Oliver Bearman (GBR/Haas), com 1min09s946

16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), com 1min10s441

17º - Liam Lawson (NZE/RB), com 1min10s666

18º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), com 1min10s692

19º - Esteban Ocon (FRA/Haas), com 1min10s872

20º - Carlos Sainz (ESP/Williams), com 1min11s120
 

 

Valorizados

Estêvão e Endrick estão ranqueados entre os 10 jovens mais valiosos do mundo

O jovem jogador mais valioso do mundo é o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona

06/11/2025 12h40

Compartilhar
Endrick e Estêvão, pela seleção brasileira

Endrick e Estêvão, pela seleção brasileira Foto: Rodolfo Buhrer / Reprodução

Continue Lendo...

Os atacantes brasileiros Estêvão e Endrick aparecem entre os dez jovens jogadores mais valiosos do planeta. O ranking foi divulgado nesta quinta-feira, 6, pelo CIES Football, o Observatório do Futebol.

A lista considera os atletas que ainda não fizeram vinte anos de idade. O brasileiro mais bem classificado é Estêvão, do Chelsea. O ex-Palmeiras aparece na segunda posição da relação, avaliado em 118,1 milhões de euros, cerca de R$ 727,2 milhões na cotação atual.

Outro brasileiro no Top 10, Endrick, do Real Madrid, está no nono lugar, com valor estimado em 73,2 milhões de euros (cerca de R$ 450,7 milhões). O jogador perdeu espaço no elenco do clube espanhol, mas ainda assim ocupa posição de destaque na lista do CIES Football.

O jovem jogador mais valioso do mundo é o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona. Ele está avaliado em 349,6 milhões de euros (cerca de R$ 2,1 bilhão). Pau Cubarsí, também do Barcelona, completa o pódio, com o valor de 113 milhões de euros.

Os outros integrantes do Top 10 são: Franco Mastantuono (Real Madrid), Zaire-Emery (PSG), Ethan Nwaneri (Arsenal), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Geovany Quenda (Sporting) e Lucas Bergvall (Tottenham).

O próximo brasileiro do ranking é o meia-atacante Pedrinho, ex-Corinthians e que está no Zenit, da Rússia. Ele ocupa o trigésimo lugar, com o valor estimado em 29,6 milhões de euros (R$ 182,2 milhões na cotação atual).

Assine o Correio do Estado

Esportes

Liverpool massacra Real Madrid, supera noite de gala de Courtois e cola no topo da Champions

Thibaut Courtois tinha tudo para deixar Anfield como herói da noite em uma de suas maiores apresentações da carreira

04/11/2025 23h00

Compartilhar
Mac Allister comemora gol solitário da partida

Mac Allister comemora gol solitário da partida Foto: Reprodução X

Continue Lendo...

Thibaut Courtois tinha tudo para deixar Anfield como herói da noite em uma de suas maiores apresentações da carreira. O goleiro belga fez incontáveis milagres diante de um Liverpool arrasador. Mas acabou não suportando a enorme pressão e viu a invencibilidade espanhola chegar ao fim na Champions com derrota por 1 a 0 em dia de massacre em campo e linda festa dos ingleses

O duelo caminhava semelhante à decisão de 2021/22 entre as equipes no Stade de France, em Saint-Denis, na França, com ingleses mandando no jogo e merengues se segurando atrás. Ocorre que desta vez não saiu o gol decisivo de Vini Jr - o brasileiro já anotou cinco vezes diante do Liverpool na história da Champions, mas desta vez pouco fez. E o brilho de Courtois não foi suficiente. Se naquele jogo o belga segurou tudo, desta vez nada pôde fazer quando Mac Allister apareceu livre na área.

O resultado deixa o Real Madrid estacionado nos nove pontos, a mesma pontuação alcançada pelos ingleses, que encostam nos ponteiros e voltam a sonhar com a vaga direta às oitavas de final após derrota na casa do Galatasaray e desconfiança com o futebol abaixo do esperado.

O Liverpool entrou em campo com 'fome'. Queria espantar de vez a crise - antes de bater o Aston Villa, no fim de semana, vinha de quatro derrotas seguidas - e reduzir as decepções diante do time merengue, de quem perdeu as finais de 2017/18 e 2021/22, além de cair nas quartas de 2022/23.

Nem bem o árbitro apitou o início da partida e os ingleses já rondavam a área do Real Madrid, que optou por escalação mais conservadora, com quatro peças no meio e apenas Vini Jr. e Mbappé na frente. A pressão inicial visava derrubar a estratégia merengue.

Mas Courtois, como na decisão de 2021/22, na qual Vini Jr. marcou e o goleiro fechou o gol diante de um vibrante Liverpool, mais uma vez resolveu brilhar. Foi uma linda batalha entre o camisa 1 e Szoboszlai antes do intervalo. Em lance cara a cara, o belga desviou com o pé direito para evitar a abertura do placar. Depois voou na batida do húngaro de muito longe. Ainda saiu da área duas vezes para cortar de cabeça e realizou ao menos mais duas defesas complicadas.

O Real Madrid pouco oferecia ofensivamente. Vini Júnior até dava trabalho para Bradley, porém a marcação dupla dificultava suas investidas. O cartão amarelo por ajudar na defesa o fez 'murchar' em campo. A chance real merengue parou em defesa de Mamardashvili na batida de Bellingham.

O lance polêmico dos 45 minutos iniciais que podia mudar a história da partida veio aos 28. Szoboszlai, em mais uma tentativa de longa distância, chutou forte e a bola bateu na mão de Tchouaméni. O árbitro anotou a falta, mas o lance ocorreu dentro da área. Após longa consulta ao VAR, ficou decidido que o braço do francês estava recolhido e o placar zerado permaneceu até o descanso.

Os milagres de Courtois seguiram assim que a bola rolou na etapa derradeira. Van Dijk cabeceou na pequena área e viu o gigante espalmar. A cara de incredulidade do defensor refletia o desânimo com a partidaça do belga, que novamente salvou o Real na cabeçada de Ekitike na sequência na jogada.

O massacre deu resultado pelo alto com o argentino Mac Allister. Szoboszlai cobrou a falta na cabeça do camisa 10, que superou o paredão belga. Apenas após consulta ao VAR, em lance ajustado, veio o grito de gol dos ingleses. A festa foi gigante.

Em desvantagem, Xabi Alonso fez o que muito merengue esperava desde o apito inicial: Rodrygo na frente, ao lado de Vini Jr. e Mbappé. A equipe espanhola melhorou um pouco, enfim criando oportunidades. Nada, contudo, que pudesse modificar um triunfo gigante de um 'mordido', empolgado e bem armado Liverpool. A torcida local ainda se deliciou ao vaiar cada toque de bola de Alexander-Arnold na bola. O ex-lateral do clube jogou por 15 minutos.

DEMAIS RESULTADOS:

Atlético de Madrid 3 x 1 Union Saint-Gilloise

Bodo/Glimt 0 x 1 Monaco

Juventus 1 x 1 Sporting

Olympiacos 1 x 1 PSV

Tottenham 4 x 0 Copenhague

Assine o Correio do Estado 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS
política

/ 1 dia

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS

2

Adriane republica resolução e reduz feriadão para 9 dias
voltou atrás

/ 1 dia

Adriane republica resolução e reduz feriadão para 9 dias

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6872, quinta-feira (06/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6872, quinta-feira (06/11): veja o rateio

4

Raça Negra tem show cancelado em Campo Grande
Que pena, amor

/ 1 dia

Raça Negra tem show cancelado em Campo Grande

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 23 horas

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?