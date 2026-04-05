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1X1

Com um a mais, Operário empata na estreia do Brasileiro série D

Galo ficou com um jogador a mais a partir dos 29 minutos, porém não conseguiu a virada

João Pedro Flores

05/04/2026 - 18h15
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Após o título do tricampeonato sul-mato-grossense na última quinta-feira (2), o Operário estreou no Brasileiro série D, neste domingo (5) de Páscoa, contra o Betim (MG), no Estádio Jacques da Luz. O time é comandado pelo técnico interino Evandro de Lima, que assume no lugar de Paulo Massaro, demitido na derrota para o Vila Nova por 6 a 0, na Copa Verde.

O Operário foi à campo com a escalação: Lucas Covolan; Gabriel Biteco, Leylon, Titi, Guilherme Teixeira; Zé Vitor, Mateus Petri, Matheus Galdezani, Robinho; Luisinho e Danilinho

O Galo saiu atrás no placar ainda no primeiro tempo. Aos 38 minutos, Junior Fialho aproveitou a falha da defesa do Operário na saída de bola para abrir o placar nas Moreninhas.

O time sul-mato-grossense retornou do intervalo com mais vontade e conseguiu chegar ao gol de empate aos 10 minutos do 2° tempo com o meio-campista Matheus Galdezani, após escanteio cobrado por Robinho. 

O Operário melhorou na partida após o gol e esteve perto da virada. As chances aumentaram após Maycon Rangel, do Betim, receber cartão vermelho por cometer falta e depois reclamar da marcação, aos 29 minutos.

Mesmo com um a mais, o Galo não conseguiu virar o placar e encerrou a partida em 1x1. O próximo compromisso do Operário será na quinta-feira (9), contra o Rio Branco (AC), pela Copa Verde. Já pelo Brasileiro série D, enfrentará o CRAC, no domingo que vem, dia 12.

O Operário está no grupo A11, que é formado por Ivinhema, Uberlândia (MG), Betim (MG), Clube Recreativo e Atlético Catalano (GO) e Associação Beneficente e Esportiva Catalana e Ouvidorense (GO). 

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Volta

Éder Militão marca no retorno ao Real Madrid, mas equipe perde para o Mallorca fora de casa

Brasileiro não jogava há quatro meses por lesão, deixou tudo igual aos 42 minutos da etapa final

04/04/2026 23h00

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Foto: Divulgação

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O Real Madrid fez um jogo apático no início da tarde deste sábado (04) e perdeu para o Mallorca, por 2 a 1, pela 30ª rodada da La Liga. A partida foi realizada no Estádio Iberostar e o time comandado por Arbeloa buscava a quarta vitória consecutiva na competição nacional, para se aproximar do líder Barcelona. No entanto, os mandantes saíram com os três pontos e deixaram a zona de rebaixamento.

Em um primeiro tempo de poucas chances claras, o Mallorca abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo, nos pés de Manu Morlanes. O brasileiro Éder Militão, que não jogava há quatro meses por lesão, deixou tudo igual aos 42 minutos da etapa final Quando tudo parecia definido, o centroavante Vedat Muriqi garantiu a vitória para os mandantes, aos 45 minutos.

Com a derrota, o Real Madrid perdeu a oportunidade de se aproximar do líder Barcelona, que pode ganhar mais distância em caso de vitória contra o Atlético de Madrid, às 16h deste sábado, no Riyadh Air Metropolitano. Já o Mallorca se afastou da zona de rebaixamento e chegou à segunda vitória sob o comando de Demichelis.

A primeira etapa teve predomínio do gigante da capital espanhola O Real Madrid finalizou oito vezes, contra três do time mandante. O goleiro Leo Román se tornou um dos destaques do confronto e parou o centroavante Mbappé em duas oportunidades, aos 21 e 24 minutos, respectivamente.

Já o Mallorca teve a primeira chance em uma cabeceada de Manu Morlanes, aos 34 minutos, que foi para fora do gol defendido por Andriy Lunin. Um pouco mais tarde, aos 41, o meia apareceu novamente, recebendo belo cruzamento de Pablo Maffeo. Ele se antecipou ao zagueiro do Real e bateu no contrapé do arqueiro.

Com a desvantagem no placar, o time de Álvaro Arbeloa não sofreu modificações no intervalo. As alterações começaram por volta dos 15 minutos, com as entradas de Éder Militão, Jude Bellingham e Vinicius Júnior. Mesmo com as mudanças, a equipe teve dificuldades para vencer a defesa montada por Martín Demichelis.

Aos 42 minutos, brilhou a estrela do brasileiro Éder Militão, que não atuava desde o dia 7 de dezembro. O camisa 3 subiu mais alto que todo mundo na cobrança de escanteio e acertou o canto do goleiro, que não alcançou a bola.

Apesar da grande empolgação dos visitantes, o Mallorca conseguiu chegar ao gol da vitória aos 45 minutos da segunda etapa. O centroavante Vedat Muriqi recebeu dentro da área e bateu de direita para derrotar o goleiro Lunin. O atleta de 31 anos chegou ao 19º tento no campeonato nacional.

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Perto do título

Calderano derrota francês e fica a 2 vitórias do bi na Copa do Mundo

Carioca volta a competir na madrigada deste domingo contra chinês Chuqin

04/04/2026 17h30

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Foto: Divulgação / ITTF

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Número 3 do mundo, o mesatenista brasileiro Hugo Calderano cravou a quarta vitória seguida na Copa do Mundo de Macau e assegurou, antecipadamente, a medalha de bronze. Atual campeão do torneio, o carioca de 29 anos avançou às semifinais neste sábado (4), ao derrotar o francês Alexis Lebrun (14º no ranking mundial) por 4 sets a 0 (parciais de 11/8, 11/7, 11/9 e 11/8).

O próximo confronto será às 2h15 (horário de Brasília) deste domingo (5). A semifinal será uma reedição da decisão do título do ano passado, vencida pelo brasileiro. Novamente, Calderano terá pela frente o número 1 do mundo, o chinês Wang Chuqin.

Quem ganhar disputará o título contra o vencedor da outra semi, entre Lin Yu-Ju (Taiwan) e Matsushima Sora (Japão), também no domingo (5).
A Copa de Macau começou na última segunda (30) com 48 atletas em cada gênero). Na disputa masculina, além de Calderano e de Wang Chuquin, o torneio contou com também com outros favoritos ao título que ficaram pelo caminho, como sueco Truls Moregard (vice-líder do ranking), o japonês Tomokazu Harimoto (4º) e o francês Felix Lebrun (6º) - irmão mais velho de Alexis.  

Na última sexta (3), a paulista Bruna Takahashi (21ª no ranking) deu adeus a Macau ao perder para a japonesa Honoka Hashimoto (13ª), por 4 sets a 1 (11/6, 11/4, 11/3, 10/12 e 11/4) nas nas oitavas de final da chave de simples feminina.

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