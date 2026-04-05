Com um a mais, Operário empata na estreia do Brasileiro série D

Após o título do tricampeonato sul-mato-grossense na última quinta-feira (2), o Operário estreou no Brasileiro série D, neste domingo (5) de Páscoa, contra o Betim (MG), no Estádio Jacques da Luz. O time é comandado pelo técnico interino Evandro de Lima, que assume no lugar de Paulo Massaro, demitido na derrota para o Vila Nova por 6 a 0, na Copa Verde.
O Operário foi à campo com a escalação: Lucas Covolan; Gabriel Biteco, Leylon, Titi, Guilherme Teixeira; Zé Vitor, Mateus Petri, Matheus Galdezani, Robinho; Luisinho e Danilinho
O Galo saiu atrás no placar ainda no primeiro tempo. Aos 38 minutos, Junior Fialho aproveitou a falha da defesa do Operário na saída de bola para abrir o placar nas Moreninhas.
O time sul-mato-grossense retornou do intervalo com mais vontade e conseguiu chegar ao gol de empate aos 10 minutos do 2° tempo com o meio-campista Matheus Galdezani, após escanteio cobrado por Robinho.
O Operário melhorou na partida após o gol e esteve perto da virada. As chances aumentaram após Maycon Rangel, do Betim, receber cartão vermelho por cometer falta e depois reclamar da marcação, aos 29 minutos.
Mesmo com um a mais, o Galo não conseguiu virar o placar e encerrou a partida em 1x1. O próximo compromisso do Operário será na quinta-feira (9), contra o Rio Branco (AC), pela Copa Verde. Já pelo Brasileiro série D, enfrentará o CRAC, no domingo que vem, dia 12.
O Operário está no grupo A11, que é formado por Ivinhema, Uberlândia (MG), Betim (MG), Clube Recreativo e Atlético Catalano (GO) e Associação Beneficente e Esportiva Catalana e Ouvidorense (GO).