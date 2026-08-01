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Fernando Diniz, do Corinthians, é denunciado pelo STJD e pode pegar três jogos de suspensão

Comandante alvinegro foi enquadrado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva

Estadão Conteúdo

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01/08/2026 - 23h00
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O técnico Fernando Diniz pode virar desfalque do Corinthians nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o treinador pelo episódio envolvendo o volante Jadson, do Athletico-PR, durante o empate sem gols entre as equipes, na última quinta-feira, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada da competição.

O comandante alvinegro foi enquadrado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da prática de "ato desleal ou hostil durante a partida". A pena prevista varia de uma a três partidas de suspensão.

A denúncia tem como base a confusão registrada ainda no primeiro tempo do confronto. Durante o desentendimento entre jogadores, Jadson se aproximou de Fernando Diniz, que reagiu dando um tapa na mão do volante. O lance foi rapidamente contido pelo quarto árbitro, mas o treinador recebeu cartão amarelo ainda durante a partida.

Na súmula, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli justificou a advertência ao técnico do Corinthians por "atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo" ao empurrar o adversário com a bola fora de disputa. O relato foi utilizado pela Procuradoria do STJD como fundamento para oferecer a denúncia.

O julgamento de Fernando Diniz está marcado para a próxima terça-feira. Até lá, o treinador segue apto para comandar normalmente o Corinthians. Caso seja condenado, a suspensão passará a valer nas próximas partidas do Campeonato Brasileiro, desfalcando a equipe na sequência da competição.

Disputa

Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense define segundo acesso à elite neste domingo

Principal disputa da rodada está concentrada na briga pela segunda vaga de acesso

31/07/2026 14h15

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Foto: FFMS

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O Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B 2026 chega à rodada decisiva neste domingo (2), com todos os jogos marcados para as 15h. Embora o Aquidauanense já tenha garantido antecipadamente o título e o acesso à Série A de 2027, a última rodada ainda vai definir o vice-campeão da competição e o segundo clube promovido à elite do futebol estadual.

Líder com 15 pontos, o Aquidauanense entra em campo apenas para cumprir tabela diante do União ABC, no Estádio Noroeste, em Aquidauana. Após a partida, o clube receberá o troféu de campeão da Série B 2026 em cerimônia promovida pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

A principal disputa da rodada está concentrada na briga pela segunda vaga de acesso. O Misto, vice-líder com 11 pontos, depende apenas de uma vitória em Três Lagoas para confirmar o vice-campeonato e assegurar o retorno à primeira divisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Outros três clubes ainda mantêm chances matemáticas de conquistar o acesso. Comercial, União ABC e Sete de Dourados precisam vencer seus respectivos compromissos e torcer por uma combinação de resultados para terminar a competição na segunda colocação.

Com o encerramento simultâneo das partidas, a FFMS realizará a cerimônia oficial de premiação, entregando os troféus de campeão e vice-campeão e confirmando os dois clubes que disputarão a Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense em 2027.

Jogos da última rodada – Domingo (2), às 15h

  • Aquidauanense x União ABC – Estádio Noroeste, em Aquidauana;
  • Misto x Comercial – Estádio Madrugadão, em Três Lagoas;
  • Sete de Dourados x Campo Grande – Estádio Douradão, em Dourados.

 

Futebol

Neymar recebe busto e estátua do Santos em homenagem no Memorial das Conquistas

Ao todo, Neymar soma 276 partidas com a camisa santista, com 158 gols marcados, o que faz dele o nono maior artilheiro da história do clube

30/07/2026 23h00

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Santos FC

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 O Santos inaugurou nesta quinta-feira, 30, um espaço no Memorial das Conquistas dedicado ao craque Neymar. O jogador foi homenageado com um busto, uma estátua e uma camisa autografada.

Uma menção às conquistas de Neymar pelo Santos, como os Paulistões de 2010, 2011 e 2012, a Copa do Brasil de 2010 e a Libertadores de 2011, aparecem na base do busto.

"Estar no Memorial é sempre gratificante e é uma honra muito grande fazer parte da história do Santos. Desde pequeno passei pela Vila Belmiro, passei pelo Memorial e sempre quis de alguma forma estar presente aqui. Seja com títulos, com assistência ou gol histórico. Todos nós que éramos jogadores da base sonhávamos com isso e hoje, estar sendo homenageado dessa forma", disse Neymar, que recentemente descartou uma volta à seleção brasileira após disputar a Copa do Mundo 2026.

"Eu já tinha outras homenagens aqui, mas essa também será muito especial. Fico muito feliz, o Santos é meu time do coração e sempre vai ser minha casa. Isso é um presente para mim, mas também para minha família, que é inteira santista. Sou muito feliz de fazer parte da história do time do meu coração e espero cada vez mais fazer nossos torcedores felizes de alguma forma", completou o craque.

Ao todo, Neymar soma 276 partidas com a camisa santista, com 158 gols marcados, o que faz dele o nono maior artilheiro da história do clube. Renato Guedes, autor da estátua e do busto do jogador, disse estar honrado em eternizar em arte a imagem do jogador na sede do Santos.

"É sempre um desafio retratar alguém, e estamos retratando uma pessoa, ídolo e atleta. É um desafio não só pelo que ele representa, entre conquistas, gols e glórias. Mas pelo imaginário do torcedor e do fã. A intenção sempre foi não apenas retratar o atleta, mas retratar o espelho que ele é para a nova geração, para os meninos que sonham em jogar futebol e vão enxergar nele a referência do futebol arte. Como artista, me sinto honrado em retratar tudo que isso significa, mantendo acesa essa chama", contou Guedes.

A cerimônia contou com a presença da família do jogador, membros do Comitê de Gestão, Ídolos Eternos e convidados. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, ressaltou a importância do clube em homenagear o "Príncipe da Vila", como o jogador é conhecido.

"Estamos perpetuando neste espaço sagrado o nome de um atleta que é o atual artilheiro da seleção brasileira, disputando quatro Copas do Mundo e vestindo a sagrada camisa 10. Para nós, é um orgulho e, ao mesmo tempo, uma obrigação fazer um ato como esse, diante da presença de sua família e de todos que o ajudaram a chegar aonde ele chegou. Essa homenagem não será apenas um ponto turístico, e tenho certeza de que todas aquelas pessoas que observarem este espaço o olharão muito mais por dentro. É mais do que merecido estarmos aqui hoje para fazer esse reconhecimento à sua trajetória", disse Teixeira.

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