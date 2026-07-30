Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Futebol

Neymar recebe busto e estátua do Santos em homenagem no Memorial das Conquistas

Ao todo, Neymar soma 276 partidas com a camisa santista, com 158 gols marcados, o que faz dele o nono maior artilheiro da história do clube

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

30/07/2026 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

 O Santos inaugurou nesta quinta-feira, 30, um espaço no Memorial das Conquistas dedicado ao craque Neymar. O jogador foi homenageado com um busto, uma estátua e uma camisa autografada.

Uma menção às conquistas de Neymar pelo Santos, como os Paulistões de 2010, 2011 e 2012, a Copa do Brasil de 2010 e a Libertadores de 2011, aparecem na base do busto.

"Estar no Memorial é sempre gratificante e é uma honra muito grande fazer parte da história do Santos. Desde pequeno passei pela Vila Belmiro, passei pelo Memorial e sempre quis de alguma forma estar presente aqui. Seja com títulos, com assistência ou gol histórico. Todos nós que éramos jogadores da base sonhávamos com isso e hoje, estar sendo homenageado dessa forma", disse Neymar, que recentemente descartou uma volta à seleção brasileira após disputar a Copa do Mundo 2026.

"Eu já tinha outras homenagens aqui, mas essa também será muito especial. Fico muito feliz, o Santos é meu time do coração e sempre vai ser minha casa. Isso é um presente para mim, mas também para minha família, que é inteira santista. Sou muito feliz de fazer parte da história do time do meu coração e espero cada vez mais fazer nossos torcedores felizes de alguma forma", completou o craque.

Ao todo, Neymar soma 276 partidas com a camisa santista, com 158 gols marcados, o que faz dele o nono maior artilheiro da história do clube. Renato Guedes, autor da estátua e do busto do jogador, disse estar honrado em eternizar em arte a imagem do jogador na sede do Santos.

"É sempre um desafio retratar alguém, e estamos retratando uma pessoa, ídolo e atleta. É um desafio não só pelo que ele representa, entre conquistas, gols e glórias. Mas pelo imaginário do torcedor e do fã. A intenção sempre foi não apenas retratar o atleta, mas retratar o espelho que ele é para a nova geração, para os meninos que sonham em jogar futebol e vão enxergar nele a referência do futebol arte. Como artista, me sinto honrado em retratar tudo que isso significa, mantendo acesa essa chama", contou Guedes.

A cerimônia contou com a presença da família do jogador, membros do Comitê de Gestão, Ídolos Eternos e convidados. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, ressaltou a importância do clube em homenagear o "Príncipe da Vila", como o jogador é conhecido.

"Estamos perpetuando neste espaço sagrado o nome de um atleta que é o atual artilheiro da seleção brasileira, disputando quatro Copas do Mundo e vestindo a sagrada camisa 10. Para nós, é um orgulho e, ao mesmo tempo, uma obrigação fazer um ato como esse, diante da presença de sua família e de todos que o ajudaram a chegar aonde ele chegou. Essa homenagem não será apenas um ponto turístico, e tenho certeza de que todas aquelas pessoas que observarem este espaço o olharão muito mais por dentro. É mais do que merecido estarmos aqui hoje para fazer esse reconhecimento à sua trajetória", disse Teixeira.

Esportes

O crescimento dos jogos instantâneos acompanha a transformação do mercado

27/07/2026 13h50

Compartilhar

Pexels

Continue Lendo...

É uma revolução tecnológica. Uma revolução que transformou o mercado de iGaming a olhos vistos. Com grande destaque para os avanços tecnológicos e pelas mudanças cada vez mais drásticas do comportamento dos consumidores, surge um novo tipo favorito de jogo, os jogos instantâneos. Estes oferecem partidas rápidas, regras simples e acesso imediato, especialmente para aqueles que acessam por meio de smartphones. 

Esta categoria tem vindo a crescer, especialmente devido aos hábitos de consumo dos usuários cada vez mais diferentes. Hoje em dia, se prefere experiências rápidas e práticas, de poucos minutos, a conteúdos grandes. Esta mudança reflete, assim, a preferência por conteúdos mais dinâmicos, influenciando a forma como os jogos online desenvolvem e apresentam seus produtos. 

Smartphones lideram a preferência dos jogadores brasileiros

A preferência pelo celular para acessar jogos digitais continua a crescer no Brasil. Uma pesquisa divulgada este ano mostrou que 41,3% dos jogadores do estado de São Paulo utilizam o smartphone como principal plataforma de jogos, colocando os dispositivos móveis à frente dos computadores e dos consoles. O levantamento também identificou que, entre os jovens das periferias, o computador gamer ainda é visto como um objetivo de consumo, embora o celular permaneça como a opção mais acessível para a maioria dos usuários.

Esse cenário ajuda a explicar a expansão de categorias desenvolvidas para sessões rápidas de jogo, como os jogos instantâneos. À medida que o acesso acontece cada vez mais por meio de smartphones, operadores e desenvolvedores têm investido em interfaces otimizadas para dispositivos móveis, carregamento rápido e experiências simplificadas, acompanhando uma tendência que já se observa em diferentes segmentos do entretenimento digital.

Rapidez tornou-se um diferencial competitivo

O sucesso dos jogos se deve em grande parte a um pequeno mas tão importante fator: a rapidez de acesso. Com uma forma de viver cada vez mais conectada, os usuários preferem cada vez mais experiências rápidas, de poucos minutos, sem necessidade de estar em longas sessões. Sendo que é este o comportamento atual, então o desenvolvimento de novos produtos seguirá essa mesma mecânica: mais objetivo, simples e com resultados rápidos, sempre com foco na experiência do jogador. 

Ao mesmo tempo, a inovação tecnológica permite incorporar elementos visuais modernos, animações dinâmicas e sistemas de interação que tornam as partidas mais envolventes sem aumentar a complexidade das regras. Essa combinação entre simplicidade e rapidez ajuda a explicar por que os jogos instantâneos vêm conquistando espaço entre diferentes perfis de utilizadores.

Inovação tecnológica é um passo no sentido de ampliação

A que se deve este crescimento tão próprio? Afinal, como cresce assim uma categoria de jogo tão única. Em grande parte isso se deve aos investimentos que têm sido realizados pela indústria no que toca a tecnologia. As plataformas de iGaming utilizam e procuram soluções que melhorem a experiência do usuários, todos os dias. 

Desta forma, além de otimizar o desempenho das plataformas, permitem igualmente personalizar o jogo a cada um. Isso envolve recomendações, adaptações ou até mudanças mais simples, como navegação mais eficiente. 

Mas não fica por aí. A atual infraestrutura de internet ocupa uma grande posição, pois permite, através das redes de alta velocidade e conectividade digital, reduzir tempo de carregamento de aplicações, tornando o acesso praticamente imediato. 

A experiência do utilizador ganha protagonismo

Se no passado a oferta de jogos era o principal diferencial entre as plataformas, atualmente a experiência do utilizador tornou-se um dos fatores mais importantes para o mercado. Entre os aspetos preferenciais surge a navegação intuitiva, a velocidade de acesso, o design responsivo e, claro, a facilidade para alternar entre categorias simples e rapidamente. 

É nesta categoria em que se encaixam os jogos instantâneos, uma experiência direta e acessível. Feita em poucos cliques, o usuários inicia uma partida de forma simples, sem complicar. Esta é uma tendência que exige melhorias diárias, praticamente, no que toca a investimentos da interface. 

Mas as ofertas continuam diversificadas

Esta tendência deixa claro como o setor do iGaming continua sendo adaptável às mudanças do comportamento de seus usuários. Assim, em vez de concentrar investimentos em apenas uma categoria, os operadores continuam procurando oferecer experiências surpreendentes, variadas, para chegar a diferentes perfis e preferências.

Dessa forma, entre os favoritos do público surgem os jogos de slot. Esses jogos de destacam pelas suas características únicas, seguidos de jogos de apostas esportivas e outros relacionados. No fundo, essa diversificação simboliza o fortalecimento do entretenimento digital como um todo. 

Tendência veio para ficar

Este crescimento pela procura desta categoria tão única de jogos reflete outras tendências do mercado de iGaming como um todo. Afinal, esta preferência por conteúdos mais rápidos, em termos de jogo e acessibilidade, surgem numa ótica de uso por parte mobile, com impacto nas redes sociais e outras plataformas de entretenimento. 

Esta é assim uma tendência que veio para ficar. E veio também para ditar o que serão os próximos tempos e apostas por parte das plataformas no que toca à preferência dos usuários. Tudo para que se ofereça ao jogador o que ele procura: conteúdo rápido, prático e simples de acessar e entender. 

Estadual

Aquidauanense conquista o acesso com uma rodada de antecedência

Além do acesso antecipado, a equipe do Azulão também garantiu o título da divisão de acesso

27/07/2026 10h45

Compartilhar
Aquidauanense vence fora de casa e garante o acesso

Aquidauanense vence fora de casa e garante o acesso Foto: Rodrigo Moreira/@rmp.fotografia

Continue Lendo...

A sexta e penúltima rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B, marcou o acesso da equipe do Aquidauanense que conseguiu o feito com uma rodada de antecedência. 

Além de poder disputar a elite estadual em 2027, o Azulão da Princesa também se sagrou campeão da competição.

A rodada do final de semana ainda contou com outras partidas que movimentaram a parte de cima da tabela, deixando a segunda vaga completamente em aberto para a última e decisiva rodada. 

Jogo do acesso 

Jogando no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande, o Aquidauanense enfrentou a equipe do Campo Grande, uma partida de verdadeiros opostos, visto que time da Capital é o lanterna da competição e o Azulão é o líder disparado. 

O time do interior abriu o placar nos acréscimos da primeira etapa, após cobrança de bola na área, Paulão subiu mais que a defesa adversária e testou firme, pro fundo das redes. 

O empate dos donos da casa não demorou para sair e aconteceu ainda na primeira etapa, em jogada individual pelo lado esquerdo do ataque, Bento foi derrubado dentro da área e em cobrança de pênalti, o Campo Grande empatou a partida. 

A segunda etapa começou da mesma forma que terminou a primeira, com gol. Logo aos 12 minutos, Pedro Neto aproveitou a bobeira da zaga adversária, driblou o goleiro e colocou a equipe de Aquidauana mais uma vez à frente do placar. 

E para fechar a atuação de gala do time do Aquidauanense, Diguda recebeu livre na área para ampliar a vantagem, garantir o acesso e conquistar o título da Série B com uma rodada de antecedência. Final de jogo 3 a 1 para o Aquidauanense. 

Outros resultados 

Além da partida que garantiu o acesso ao Aquidauanense, outros dois jogos marcaram a rodada neste final de semana. No sábado (25), Comercial e Misto se enfrentaram e o União ABC recebeu o 7 de Setembro. 

Na partida entre União e Sete, terminou empatado em 0 a 0, resultado ruim para ambas as equipes, que chegam para sétima rodada com pouquíssimas chances de acesso.

Com o empate diante do Sete, o União alcançou os 9 pontos e para garantir o acesso precisa vencer o Aquidauanense fora, e precisa contar com tropeços do Misto e do Comercial. 

Já o Sete tem chances remotas de acesso, com o empate no final de semana a equipe chegou aos 8 pontos e para subir de divisão, precisa vencer sua partida diante do São Gabriel e torcer contra o Misto, Comercial e União ABC. 

No outro jogo do sábado, o Comercial recebeu o Misto de Três Lagoas no Estádio das Moreninhas. A partida marcava um confronto direto, o famoso jogo de seis pontos. 

A partida era uma briga direta pela segunda colocação da tabela, que até o início da partida estava assegurada com o Comercial.

Porém jogando em casa, diante de sua torcida não conseguiu o resultado e viu o Misto vencer por 1 a 0, com gol marcado por Isaac Matheus, aos 33 minutos da etapa complementar. 

Com o resultado o Misto ultrapassou o Comercial na tabela, chegando aos 11 pontos e agora só depende de si para voltar à elite estadual após 11 anos. 

Já o Comercial se complicou para conseguir o acesso, com a derrota ficou estacionado com 10 pontos e além de vencer o Taveirópolis na última rodada, precisa torcer contra o Misto, que joga em casa com o lanterna Campo Grande. 

A rodada fecha nesta segunda-feira (27), na partida entre Taveirópolis e São Gabriel. 

Veja como ficou a tabela após as partidas do final de semana. 

Aquidauanense vence fora de casa e garante o acessoFoto: Reprodução Flashscore 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 6087-9 de hoje, quarta-feira (29/07)
loteria

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6087-9 de hoje, quarta-feira (29/07)

2

Homem tenta roubar carro de casal de policiais e morre durante confronto
POLÍCIA

/ 13 horas

Homem tenta roubar carro de casal de policiais e morre durante confronto

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 7078, quarta-feira (29/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 7078, quarta-feira (29/07): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3748, de quarta-feira (29/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3748, de quarta-feira (29/07): veja o rateio

5

Concessionária desiste de embargar ferrovia da Arauco
Obra Bilionária

/ 16 horas

Concessionária desiste de embargar ferrovia da Arauco

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Revisão de contrato: Antes de brigar pelos juros, olhe as tarifas e seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 23 horas

Revisão de contrato: Antes de brigar pelos juros, olhe as tarifas e seguros
Sistema de Relacionamento com Cliente: o cérebro invisível das empresas modernas
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Sistema de Relacionamento com Cliente: o cérebro invisível das empresas modernas
Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS
Juliane Penteado

/ 6 dias

Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS
Seguro negado por "doença preexistente": A nova lei mudou as regras do jogo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Seguro negado por "doença preexistente": A nova lei mudou as regras do jogo