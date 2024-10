FFMS adia abertura do estadual feminino por falta de recursos

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Agendada para iniciar no dia 12 de outubro, a abertura do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Feminino foi adiada por mais uma semana devido à falta de recursos financeiros. Segundo informações do governo do estado, o dinheiro destinado à alimentação e hospedagem está em fase de finalização

A reportagem do Correio do Estado buscou informações com a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) sobre o motivo do adiamento. O investimento é enviado à Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), que é responsável por utilizar os recursos para organizar e custear a competição, incluindo pagamento de hospedagem, alimentação, arbitragem e outros custos.

Em nota, o órgão do governo estadual informou que o processo está em fase de finalização, restando apenas a entrega de documentos para sua conclusão.

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) informa que o repasse de recursos à Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), destinado à realização do Campeonato Estadual de Futebol Feminino, está em fase de finalização. No momento, aguarda-se a entrega de alguns documentos necessários para a conclusão do termo de fomento, o que permitirá a transferência dos recursos oriundos do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE).

A Fundação reitera seu compromisso em garantir a realização da competição com o suporte necessário.

O Correio do Estado tentou contato com o gestor interino da FFMS, Estevão Petrallas, que estava em reunião no momento do contato. Em seu site oficial, a federação informou que o adiamento ocorreu devido a 'ajustes na programação.

Questionados sobre os valores da competição, a FFMS e o governo estadual não responderam às perguntas. O canal permanece aberto para respostas.



Governo criou lei para igualar investimentos

Em busca de igualar os investimentos no esporte masculino e feminino, foi aprovada, em agosto deste ano, a lei estadual n.º 6.296, que 'dispõe sobre a obrigatoriedade de paridade de gênero na divisão de recursos públicos destinados ao incentivo de modalidades esportivas', garantindo que nenhum gênero receba menos que 30% dos recursos.

No futebol masculino, neste ano, foram destinados R$1.212.120 para investimento no campeonato estadual. Em conversas com dirigentes do futebol feminino, espera-se que o investimento para a modalidade seja, no mínimo, 30% do valor previsto, o que seria aproximadamente R$360 mil.

Em 2023, o investimento foi de $245.095,00, o que significa aumento de 50% em relação ao ano anterior. A assinatura deste convênio , ainda segue sem data de previsão.

Times participantes

A edição deste ano do Campeonato Sul-Mato-Grossense terá um recorde de equipes participantes. Entre os times já garantidos estão a Portuguesa, o Operário, o Comercial, o Cefac, o CREC, o São Gabriel, o Corumbaense, o Aquidauanense e o Seinter.

