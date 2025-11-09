Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

Fórmula 1: Norris vence e amplia liderança em corrida em Interlagos

O italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, foi ao pódio, em segundo

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

09/11/2025 - 15h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O britânico Lando Norris completou neste domingo um fim de semana perfeito no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Líder do campeonato, ampliou sua vantagem sobre os principais concorrentes e subiu no lugar mais alto do pódio no Autódromo de Interlagos, que recebeu nos últimos três dias, 303.627 pessoas, um recorde para o circuito.

"É bom vencer aqui no Brasil, com uma pista e fãs maravilhosos. Essa vitória vai para Gil de Ferran (histórico piloto brasileiro, campeão da Indy e que morreu em 2023), um dos meus mentores. Foi um fim de semana perfeito. A recompensa não vem de um jeito fácil, estão me entregando um carro perfeito", disse o britânico.

Mas o grande piloto do dia foi Max Verstappen. Largando dos boxes, o holandês escalou o grid, deixou concorrentes para trás e chegou a assumir a liderança em determinados momentos da prova. No fim, terminou na terceira colocação.

O italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, com um excelente fim de semana, foi ao pódio, em segundo. Segundo colocado no campeonato, Oscar Piastri, enfrentou uma punição e chegou apenas em quinto (veja abaixo a classificação completa).

Na classificação do campeonato, Norris chega a 390 pontos, seguido por Piastri, com 366, e Verstappen, com 341.

"A corrida teve muita ação e ultrapassagem. Nosso ritmo era muito forte. É muito difícil fazer uma prova de recuperação, não esperava o resultado, que foi incrível e me deixa orgulhoso de todo mundo da equipe, que fez um trabalho maravilhoso", apontou Verstappen.

Gabriel Bortoleto, porém, teve um GP de estreia em casa para esquecer. Bateu na sprint, não participou do classificatório e voltou a se acidentar na primeira volta da corrida principal. A Ferrari também foi mal. Charles Leclerc e Lewis Hamilton se envolveram em toques e abandonaram.

O circo da Fórmula 1 agora se translada para Las Vegas, nos Estados Unidos. O Grande Prêmio vai acontecer na madrugada do 23 de novembro, um domingo, à 1h (de Brasília). A categoria retorna para a capital paulista entre os dias 6 e 8 de novembro de 2026

A corrida começou com acidente envolvendo Gabriel Bortoleto. Mais leve do que o de sábado, mas com consequência esportiva pior. Depois de tocar com Stroll, o brasileiro bateu na barreira de pneus e teve de abandonar.

Quem também se deu mal foi Hamilton. O britânico começou sendo tocado por Sainz e saiu brevemente da pista no S do Senna na largada. Depois, o piloto da Ferrari tentou ultrapassar Colapinto, bateu na traseira do argentino e perdeu o bico da carro. O safety car, então, foi acionado e ficou na pista por quatro voltas.

Na relargada, Piastri tentou ultrapassar Antonelli pela parte de dentro do S do Senna. O italiano fechou a porta, foi tocado por Piastri e acertou Leclerc, que teve o pneu furado, a suspensão quebrada e deixou a prova. O australiano foi punido com 10 segundos. Uma decisão questionável dos comissários. Dessa vez, foi acionado o safety car virtual por três voltas.

Norris, na ponta, passou a ser pressionado por Piastri, segundo colocado. Antonelli ficou mais atrás. No fundo, Verstappen precisou parar por um furo no pneu e, depois de efetuar a troca por compostos médios, voltou voando e começou a escalar o pelotão. Na 20ª volta, o holandês já era o sexto colocado, a 18 segundos do líder.

Na 31ª volta, Norris foi para os boxes, quando estava com quase 20 segundos de vantagem para Verstappen, quarto. O britânico optou por colocar pneus macios para enfrentar os médios de 23 voltas do holandês. Não demorou para Norris enquadrar Verstappen e efetuar a ultrapassagem na volta 33.

Companheiro de Verstappen, Tsunoda não teve uma tarde feliz. Depois de bater em Stroll e ser punido em 10 segundos, não cumpriu devidamente a penalidade e foi novamente sancionado com 10 segundos. Em contrapartida, o alemão Nico Hülkenberg, companheiro de Bortoleto, mostrou como a Sauber estava bem acertada para o fim de semana e se manteve de forma consistente na zona de pontuação.

Na 35ª volta, Verstappen voltou aos boxes e colocou outro conjunto de pneus médios. Enquanto isso, Piastri ficou na liderança da prova, sem cumprir ainda sua punição. Hamilton ainda tentou permanecer na prova mesmo com tantas avarias causadas pelos incidentes. Mas, na 39ª volta, a Ferrari orientou que ele recolhesse o carro para os boxes.

Na 51ª volta, quando Verstappen encurtava a distância, Norris foi para os boxes e trocou os compostos macios por médios. Piastri fez o mesmo na volta seguinte. A reação de Verstappen foi colocar macios na 55ª volta. O holandês voltou em quarto, com 13 segundos atrás do britânico da McLaren.

O comando da Red Bull vislumbrava que Verstappen fosse capaz de brigar pelo segundo lugar da corrida e orientou o holandês a conservar bem os pneus. Na volta 62, o atual tetracampeão ultrapassou Russell e voltou ao pódio. O piloto da equipe austríaca ainda tentou passar Antonelli, mas não foi feliz e concluiu a prova em terceiro.

Resultado final do GP de São Paulo de Fórmula 1:

1º Lando Norris (GBR/McLaren), em 1h32min01s596

2º Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 10s388

3º Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 10s750

4º George Russell (GBR/Mercedes), a 15s267

5º Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 15s749

6º Oliver Bearman (GBR/Haas), a 29s630

7º Liam Lawson (NZE/RB), a 52a642

8º Isack Hadjar (FRA/RB), a 52s873

9º Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 53s324

10º Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 53s914

11º Alexander Albon (TAI/Williams), a 54s184

12º Esteban Ocon (FRA/Haas), a 54s696

13º Carlos Sainz (ESP/Williams), a 55s420

14º Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 55s766

15º Franco Colapinto (ARG/Williams), a 57s777

16º Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 58s247

17º Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 1min09s176

Não completaram a prova: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), Charles Leclerc (MON/Ferrari) e Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber)

CONMEMBOL

Time paraguaio coloca fronteira no mapa da Libertadores

Com ida para final e condição do outro time para o ano que vem, o time Club Sportivo 2 de Mayo garante vaga antecipada na Libertadores

07/11/2025 12h30

Compartilhar
Club Sportivo 2 de Mayo garante vaga na libertadores e aproxima fronteira sul-mato-grossense da competição da América do Sul

Club Sportivo 2 de Mayo garante vaga na libertadores e aproxima fronteira sul-mato-grossense da competição da América do Sul Foto: Reprodução / Club Sportivo 2 de Mayo

Continue Lendo...

Com entusiasmo, o Club Sportivo 2 de Mayo, time de Pedro Juan Caballero, ganhou uma vaga na Libertadores de 2026, na última quarta-feira. Com isso, a fronteira de Mato Grosso do Sul aparece no mapa do maior campeonato da América do Sul.

Ganhando ou perdendo o último jogo válido pela Copa Paraguai, as condições de pontuação do outro Campeonato Paraguaio deixam o clube com vaga garantida.

O time 2 de Mayo, considerado do alto escalão dos clubes do país, confirmou a ida para a Competição da Conmebol, após vencer o time do Guarani, por 1 a 0, na Copa Paraguai, válido pelas semifinais.

Agora, a disputa final será entre 2 de Mayo, de Pedro Juan Caballero, e Club General Caballero, do distrito de Doctor Juan León Mallorquín (JLM).

Porém, o time de JLM já está rebaixado no Campeonato Paraguaio antes mesmo dele se encerrar, devido ao sistema de pontuação. Portanto, em 2026 jogará a segunda divisão na tradicional competição do país, e mesmo que ganhe a Copa Paraguai, não poderá assumir a vaga na Libertadores.

Com isso, a entrada para a maior disputa da América do Sul, é do time de Pedro Juan, independente de conquistar ou não o título da Copa Paraguai 2025. Essa será a primeira participação da equipe na competição.

2 de Mayo

O Club Sportivo 2 de Mayo é um time paraguaio, conhecido também como Gallo Norteño. A equipe vem de uma crescente desde 2023, quando foi vice-campeã da segunda divisão e retornou para a primeira divisão do Campeonato Paraguaio.

Dividido em dois torneio únicos, Apertura e Clausura, o campeonato conta com 12 times na primeira divisão, e ocorre durante o primeiro e segundo semestre do ano, que leva os nomes respectivamente.

Em 2024, na fase Apertura, o clube paraguaio ficou na 6º colocação, com 31 pontos. Na segunda fase do campeonato, a Clausura, que acontece no segundo semestre do ano, a participação do 2 de Mayo se mostrou melhor, encerrando em 3º, com 34 pontos.

Atual temporada

Neste ano, o primeiro torneio, Apertura, já se encerrou e o time caiu cinco posições de um ano para o outro. Com 22 jogos, o clube paraguaio sofreu com 8 derrotas, 12 empates e apenas 2 vitórias, o que o deixou na 11ª posição ao fim da primeira fase, com 18 pontos.

No entanto, na tabela da fase Clausura, o 2 de Mayo está na 4ª posição, a 3 jogos para o fim da temporada. Com 19 jogos e 29 pontos, o time conta com 8 vitórias, 5 empates e 6 derrotas.

O próximo jogo acontece semana que vem, na segunda-feira (10), contra o Sportivo Ameliano, de Assunção, válido pela 20ª rodada do campeonato.

Zoom no mapa da libertadores

Em maio deste ano, o atleta campo-grandense Ryan Faustino, chegou a ser anunciado pelo 2 de Mayo como parte do elenco profissional, quando ainda tinha 17 anos.

Ano em que o time paraguaio retornou à série A, o elenco contou com o garoto em treinos, porém, devido ao limite de 5 estrangeiros por time, o atleta não pôde atuar em jogos pelo clube.

Club Sportivo 2 de Mayo garante vaga na libertadores e aproxima fronteira sul-mato-grossense da competição da América do SulRyan Faustino é atleta profissional do time sul-mato-grossense Comercial - Foto: Arquivo

Atualmente, o filho do atleta e ex-vereador Joel Faustino, tem 18 anos. Neste ano assinou seu primeiro contrato profissional, e iniciou a carreira no futebol profissional no time do Comercial do estado de Mato Grosso do Sul.

Entre rumores e expectativas, Ryan pode retornar ao 2 de Mayo ainda em dezembro deste ano e disputar a libertadores pelo clube paraguaio em 2026. Se acontecer, o atleta junto ao time, coloca Campo Grande e a fronteira no mapa da Libertadores pela primeira vez.

Libertadores 2026

A Copa Conmebol Libertadores é a maior competição de futebol da América do Sul e para 2026, a expectativa é que mais clubes participem da disputa.

O sistema de etapas da Libertadores segue a ordem de qualificação dos times, dividida em 3 fases, em sequência a fase de grupos, mata-mata e final única.

Com antecedência, o calendário para a competição já foi divulgado e a previsão é de início em fevereiro, com a etapa de qualificação, a primeira em 4 e 11 de fevereiro. A segunda fase da qualificação, no dia 18 e 25 de fevereiro e para encerrar essa primeira etapa, a terceira acontece em 4 e 11 de março.

Depois a Copa segue para a fase de grupos, com sorteio no dia 18 de março e jogos de 8 de abril a 27 de maio. Encerrado essa etapa, chega a fase de mata-mata, em que quem ganhar após jogo de ida e volta garante classificação para as próximas fases.

Nela estão as oitavas de finais, marcadas para 12 e 19 de agosto. Quartas de finais nos dias 9 e 16 de setembro e semifinais em 14 e 21 de outubro. A final segue o modelo de jogo único e quem ganha é o campeão, marcado para 28 de novembro de 2026.

Assine o Correio do Estado

Esportes

Brasileiro Raphinha é finalista do prêmio de melhor do mundo da Fifa

Atacante disputa The Best com nomes como Mbappe e Yamal

06/11/2025 23h00

Compartilhar
Raphinha é um dos 11 finalistas do prêmio de melhor jogador do The Best 2025

Raphinha é um dos 11 finalistas do prêmio de melhor jogador do The Best 2025 Foto: Vitor Silva / CBF

Continue Lendo...

O atacante brasileiro Raphinha, da seleção brasileira e do Barcelona (Espanha), é um dos 11 finalistas do prêmio de melhor jogador do The Best 2025, premiação da Fifa que aponta os melhores do mundo na última temporada.

Na disputa, o brasileiro terá pela frente nomes de peso do futebol atual como os franceses Ousmane Dembélé, do PSG (França), e Kylian Mbappe, do Real Madrid (Espanha), o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona (Espanha), e o inglês Harry Kane, do Bayern de Munique (Alemanha).

Também foram indicados ao prêmio o marroquino Achraf Hakimi, do PSG, o inglês Cole Palmer, do Chelsea (Inglaterra), o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool (Inglaterra), o espanhol Pedri, do Barcelona, e os portugueses Nuno Mendes e Vitinha, ambos do PSG.

A Fifa informou que a relação de 11 finalistas do prêmio de melhor jogador masculino foi elaborada por um painel de especialistas.

Agora, o grande vencedor será definido por meio de uma votação (que começou nesta quinta e irá até o dia 28 de novembro) que contará com indicações de técnicos e capitães das seleções masculinas das 211 federações-membro da FIFA, representantes da mídia (jornalistas especializados em futebol) e torcedores cadastrados no site FIFA.com.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3534, sábado (08/11)
LOTERIA

/ 22 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3534, sábado (08/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6874, sábado (08/11)
LOTERIA

/ 22 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6874, sábado (08/11)

3

Governo estadual injeta R$ 3 bilhões em obras de infraestrutura e pavimentação
Cidades

/ 2 dias

Governo estadual injeta R$ 3 bilhões em obras de infraestrutura e pavimentação

4

Adriane reduz pela metade o valor dos plantões de profissionais da saúde
Cortes

/ 2 dias

Adriane reduz pela metade o valor dos plantões de profissionais da saúde

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2938, sábado (08/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 10 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2938, sábado (08/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 31/10/2025

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?