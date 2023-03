Galvão sugere nomes e aponta caminho para CBF convencer Ancelotti

Galvão Bueno opinou sobre como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pode agir para convencer o técnico Carlo Ancelotti.

O icônico narrador falou sobre uma possível estratégia para a CBF contar com o treinador italiano. Ancelotti tem contrato válido com o Real Madrid até o final de junho do ano que vem, mas está sendo cada vez mais especulado no comando da seleção.

Ele abordou o assunto na reta final da derrota do Brasil no amistoso contra o Marrocos, que marcou a estreia do interino Ramon Menezes. O duelo foi transmitido pelo seu novo canal no YouTube.

Galvão sugeriu nomes de eventuais intermediários que são próximos a Ancelotti e poderiam instigá-lo a "fazer história" com o escrete canarinho.

Paulo Roberto Falcão, Kaká e Leonardo foram os ex-jogadores mencionados pelo narrador.

Galvão apontou que o caminho seria convencer o técnico de 63 anos que valeria a pena assumir a seleção mesmo com um salário menor do que ele recebe no clube espanhol.

O nome do italiano começou a ser ventilado no comando do Brasil com a saída de Tite após a Copa do Mundo do Qatar. A CBF nega que tenha um acordo com Ancelotti, mas já admitiu esperar até o fim da temporada europeia para contratar o novo treinador.

O técnico diz, publicamente, que não foi comunicado do interesse da CBF, mas deu sinalizações positivas nos bastidores.

Ele está sendo questionado no cargo do Real Madrid pela distância para o Barcelona no Campeonato Espanhol. O desempenho da equipe na Liga dos Campeões, portanto, virou determinante para a definição de seu futuro.

O que Galvão disse?

"Não adianta o presidente da CBF ou algum empresário falar com Ancelotti. Teria que ter alguém que pudesse ter intimidade para falar: 'Vamos fazer história'. Primeiro que me vem na cabeça é Paulo Roberto Falcão. Eles fizeram meio de campo histórico na Roma, ganharam títulos, são amigos íntimos. Quer alguém mais novo para diretor de seleção? Kaká, mas ele não quer. Teve um trabalho importante com Ancelotti e tem ligação com ele, campeão de tudo. Outro nome na minha cabeça: Leonardo. Era o dono da chave do porta e do cofre do PSG, foi ele quem levou Ancelotti. Quer Ancelotti? O caminho é esse.", finaliza Galvão.