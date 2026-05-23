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Grêmio vence de virada e empurra Santos para a zona de rebaixamento do Brasileirão

Com a vantagem no placar, o Grêmio passou a abusar do toque de bola e se posicionou no contra-ataque e Santos voltou a apresentar queda de rendimento

Estadão Conteúdo

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23/05/2026 - 21h00
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Grêmio e Santos fizeram um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, neste sábado, em Porto Alegre, em duelo válido pela 17ª rodada. A vitória, por 3 a 2, de virada, afastou o time gaúcho, com 21 pontos, da zona de rebaixamento e deixou o alvinegro paulista na zona de degola, com 18.

A partida começou em alta rotação. O Santos começou no ataque e Arão, de cabeça, acertou a trave direita de Weverton, com menos de dois minutos.

O lance não abalou o Grêmio, que, organizado, também buscou ser agressivo e respondeu na 'mesma moeda'. Viery surgiu na pequena área e cabeceou para boa defesa de Brazão.

O ritmo seguiu intenso, com as equipes se revezando no campo de ataque. Aos 18, o time alvinegro realizou uma bela troca de passes e Gabriel Barbosa reclamou de um empurrão de Viery dentro da área não apontado pelo árbitro.

O lance serviu para esquentar ainda mais o clima. Os jogadores e os treinadores começaram a reclamar em quase todas as jogadas.

O Santos seguiu mais efetivo e aos 22 minutos, Rony, em jogada individual, forçou Weverton a fazer boa defesa. Aos 25, o Grêmio também teve seu momento polêmico, quando Lucas Veríssimo derrubou Carlos Vinícius muito perto da linha da grande área.

Em um jogo equilibrado, um erro pode ser decisivo. E ocorreu aos 31 minutos, quando Caio Paulista falhou no meio de campo, ao perder a bola para Miguelito. O boliviano carregou a bola livre até a saída de Weverton e tocou para Gabriel Barbosa, sem goleiro, abrir o placar.

Mas o Grêmio não se abateu com a desvantagem e buscou o empate aos 40 minutos, com o atacante Carlos Vinícius, que subiu mais que toda a zaga santista para fazer 1 a 1, após belo trabalho de Amuzu na armação da jogada.

O primeiro tempo foi disputado até o final. Nos acréscimos, Noriega assustou Brazão, enquanto Escobar fez Weverton fazer mais uma defesa. Ao final dos primeiros 45 minutos, o Santos esteve melhor.

Como o empate não era bom para as equipes, o segundo tempo manteve o ritmo intenso. O Grêmio começou melhor, mas uma falha de Enamorado proporcionou uma roubada de bola de Escobar, que tocou para Bontempo. A bola foi rolada para Gabriel Barbosa, que bateu com categoria: 2 a 1, aos dez minutos.

Mas a reação do Grêmio foi imediata. Pavón cruzou da direita e Carlos Vinícius dominou com grande categoria a bola e bateu firme, cruzado para empatar, aos 14 minutos.

Embalado, o Santos pressionou na marcação e em jogada rápida construída desde campo defensivo conseguiu a virada aos 19 minutos, com Tetê, que entrara na partida oito minutos antes no lugar de Enamorado.

Com a vantagem no placar, o Grêmio passou a abusar do toque de bola e se posicionou no contra-ataque. O Santos voltou a apresentar queda de rendimento físico e o técnico Cuca não optou por fazer modificações até os 37 minutos.

Mas quando Robinho Jr e Lautaro Diaz entraram, Gustavo Henrique foi expulso, aos 40, por falta em Arthur, prejudicando o plano de Cuca e facilitando o Grêmio para garantir os três pontos.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 X 2 SANTOS

GRÊMIO - Weverton; Pavón (Marcos Rocha), Luís Eduardo, Viery e Caio Paulista; Perez, Noriega (Arthur) e Braithwaite; Enamorado (Tetê), Amuzu e Carlos Vinícius (Wagner Leonardo). Técnico: Luís Castro.

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Davizinho), Frías, Lucas Veríssimo e Escobar; Willian Arão (Lautaro Diaz), Gustavo Henrique e Miguelito (Samuel Pierri); Gabriel Bontempo, Rony (Robinho Jr.) e Gabriel Barbosa (Moisés). Técnico: Cuca.

GOLS - Gabriel Barbosa aos 31 e Carlos Vinícius aos 40 minutos do primeiro tempo. Gabriel Barbosa aos dez, Carlos Vinícius aos 14 e Tetê aos 19 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Igor Vinícius, Pavón, Gustavo Henrique.

CARTÃO VERMELHO - Gustavo Henrique.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 2.437.715,08.

PÚBLICO - 37.385 torcedores.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

futebol

Conmebol decreta vitória por 3 a 0 ao Flamengo após jogo cancelado na Libertadores

Jogo contra Independiente Medellín foi marcado por atos de vandalismo e time colombiano foi punido

21/05/2026 21h00

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Flamengo ganhou três pontos e está garantido nas oitavas da Libertadores

Flamengo ganhou três pontos e está garantido nas oitavas da Libertadores Foto: Reprodução

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A Conmebol confirmou, nesta quinta-feira, a atribuição de vitória por 3 a 0 para o Flamengo sobre o Independiente Medellín, na Libertadores, após o cancelamento da partida interrompida no dia 7 de maio, por causa de tumultos nas arquibancadas do estádio Atanasio Girardot.

Além do W.O., o time colombiano terá de jogar cinco partidas com os portões fechados na próxima competição organizada pela Conmebol da qual participar.

A decisão deixa o Flamengo, que já estava classificado para as oitavas de final, com 13 pontos e liderança do Grupo A garantida O segundo colocado é justamente o time de Medellín, com sete. Como resta uma partida para o fim da fase de grupos, não há mais como o time comandado por Leonardo Jardim ser alcançado.

O 3 a 0 estabelecido como resultado aplicado em caso de W.O. pode fazer diferença para os flamenguistas na briga pela melhor campanha da primeira fase, que dá o direito de decidir como mandante todos os jogos do mata-mata - exceto a final, disputada em jogo único.

Além dos 13 pontos, o Flamengo tem saldo positivo de nove gols, primeiro critério de desempate. Corinthians, Independiente Rivadavia e Rosário Central, principais concorrentes à melhor campanha, podem chegar no máximo aos 16 pontos, assim como os rubro-negros. Por isso, o saldo de gols pode ser decisivo.

RELEMBRE O CASO

O Atanasio Girardot se tornou palco de cenas de violência no dia 7 de maio, durante o embate entre Independiente Medellín e Flamengo. Em protesto contra os dirigentes da equipe colombiana pela má fase e crise em campo, poucos setores foram ocupados.

Após o apito inicial, fogos e sinalizadores foram acesos nas arquibancadas e atirados em direção ao campo. Alguns torcedores tentaram invadir o gramado e entraram em confronto com a polícia

Por causa da situação, o árbitro Jesús Valenzuela decidiu pela interrupção do jogo. Em seguida, os jogadores dos dois times foram para os vestiários.

Após 40 minutos de paralisação, a Conmebol confirmou que o jogo foi temporariamente suspenso. Em seguida, alguns torcedores começaram a evacuar as arquibancadas, com exceção das organizadas. Cerca de 1h15 depois da interrupção, o jogo foi oficialmente cancelado.

Copa do Mundo 2026

Quanto Flamengo e Palmeiras vão ganhar liberando jogadores para a Copa

Fundo da FIFA para clubes sobe 70% em 2026 e, pela primeira vez, contempla jogadores liberados nas Eliminatórias

20/05/2026 09h14

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Enquanto o torcedor acompanha a convocação da seleção, os clubes já fazem as contas. A FIFA paga a cada time uma quantia diária por cada jogador cedido para a Copa do Mundo e o valor cresce em 2026.

Pelo FIFA Club Benefits Programme, os clubes receberam entre US$ 10 mil e US$ 10,9 mil por atleta, por dia, durante a Copa do Catar em 2022. O cálculo inclui o período de preparação, os dias de torneio e até o dia seguinte à eliminação da seleção. Ou seja: quanto mais longe o time nacional vai, mais o clube recebe.

Na prática, um jogador que ficou 30 dias com a seleção gerou cerca de US$ 300 mil ao clube algo perto de R$ 1,5 milhão na cotação atual. No total, a FIFA distribuiu US$ 209 milhões entre 440 clubes naquela edição.

Equipes brasileiras como Flamengo, Palmeiras e Athletico Paranaense foram beneficiadas com valores relevantes por terem jogadores convocados para o torneio no Catar.

Para 2026, o fundo cresce para US$ 355 milhões quase 70% a mais. E há uma novidade: pela primeira vez na história, os clubes também receberão repasses pelos jogadores liberados nas Eliminatórias, não apenas na fase final da Copa.

Para clubes do interior ou de menor porte que eventualmente revelam atletas convocados, a regra significa uma fonte de receita que antes passava despercebida e que agora chega antes mesmo do torneio começar.

Quanto o clube recebe por fase estimativa Copa 2026

O valor exato depende do número de jogadores convocados e dos dias em campo, mas com base no teto de US$ 10,9 mil por atleta/dia é possível estimar:

  • Eliminado na fase de grupos (≈ 25 dias): cerca de US$ 273 mil por jogador R$ 1,4 mi na cotação atual
  •  Eliminado nas oitavas (≈ 32 dias): cerca de US$ 349 mil  - R$ 1,75 mi
  •  Eliminado nas quartas (≈ 36 dias): cerca de US$ 392 mil  - R$ 1,96 mi
  •  Vice-campeão (≈ 42 dias): cerca de US$ 458 mil - R$ 2,29 mi
  •  Campeão (≈ 43 dias + 1): cerca de US$ 469 mil - R$ 2,35 mi

Para um clube que tem três convocados e chega à semifinal, o repasse pode ultrapassar R$ 6 milhões só por essa competição.

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