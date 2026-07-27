Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Estadual

Aquidauanense conquista o acesso com uma rodada de antecedência

Além do acesso antecipado, a equipe do Azulão também garantiu o título da divisão de acesso

João Pedro Zequini

27/07/2026 - 10h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A sexta e penúltima rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B, marcou o acesso da equipe do Aquidauanense que conseguiu o feito com uma rodada de antecedência. 

Além de poder disputar a elite estadual em 2027, o Azulão da Princesa também se sagrou campeão da competição.

A rodada do final de semana ainda contou com outras partidas que movimentaram a parte de cima da tabela, deixando a segunda vaga completamente em aberto para a última e decisiva rodada. 

Jogo do acesso 

Jogando no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande, o Aquidauanense enfrentou a equipe do Campo Grande, uma partida de verdadeiros opostos, visto que time da Capital é o lanterna da competição e o Azulão é o líder disparado. 

O time do interior abriu o placar nos acréscimos da primeira etapa, após cobrança de bola na área, Paulão subiu mais que a defesa adversária e testou firme, pro fundo das redes. 

O empate dos donos da casa não demorou para sair e aconteceu ainda na primeira etapa, em jogada individual pelo lado esquerdo do ataque, Bento foi derrubado dentro da área e em cobrança de pênalti, o Campo Grande empatou a partida. 

A segunda etapa começou da mesma forma que terminou a primeira, com gol. Logo aos 12 minutos, Pedro Neto aproveitou a bobeira da zaga adversária, driblou o goleiro e colocou a equipe de Aquidauana mais uma vez à frente do placar. 

E para fechar a atuação de gala do time do Aquidauanense, Diguda recebeu livre na área para ampliar a vantagem, garantir o acesso e conquistar o título da Série B com uma rodada de antecedência. Final de jogo 3 a 1 para o Aquidauanense. 

Outros resultados 

Além da partida que garantiu o acesso ao Aquidauanense, outros dois jogos marcaram a rodada neste final de semana. No sábado (25), Comercial e Misto se enfrentaram e o União ABC recebeu o 7 de Setembro. 

Na partida entre União e Sete, terminou empatado em 0 a 0, resultado ruim para ambas as equipes, que chegam para sétima rodada com pouquíssimas chances de acesso.

Com o empate diante do Sete, o União alcançou os 9 pontos e para garantir o acesso precisa vencer o Aquidauanense fora, e precisa contar com tropeços do Misto e do Comercial. 

Já o Sete tem chances remotas de acesso, com o empate no final de semana a equipe chegou aos 8 pontos e para subir de divisão, precisa vencer sua partida diante do São Gabriel e torcer contra o Misto, Comercial e União ABC. 

No outro jogo do sábado, o Comercial recebeu o Misto de Três Lagoas no Estádio das Moreninhas. A partida marcava um confronto direto, o famoso jogo de seis pontos. 

A partida era uma briga direta pela segunda colocação da tabela, que até o início da partida estava assegurada com o Comercial.

Porém jogando em casa, diante de sua torcida não conseguiu o resultado e viu o Misto vencer por 1 a 0, com gol marcado por Isaac Matheus, aos 33 minutos da etapa complementar. 

Com o resultado o Misto ultrapassou o Comercial na tabela, chegando aos 11 pontos e agora só depende de si para voltar à elite estadual após 11 anos. 

Já o Comercial se complicou para conseguir o acesso, com a derrota ficou estacionado com 10 pontos e além de vencer o Taveirópolis na última rodada, precisa torcer contra o Misto, que joga em casa com o lanterna Campo Grande. 

A rodada fecha nesta segunda-feira (27), na partida entre Taveirópolis e São Gabriel. 

Veja como ficou a tabela após as partidas do final de semana. 

Foto: Reprodução Flashscore 

VÔLEI

Brasil bate favorita Itália e terá Turquia na final da Liga das Nações

Seleção feminina decide título inédito às 8h30 deste domingo (26)

25/07/2026 20h00

Compartilhar
Comemoração das jogadoras ao baterem a Itália no tie-break

Comemoração das jogadoras ao baterem a Itália no tie-break Foto: Divulgação/Volleyball World

Continue Lendo...

A seleção brasileira feminina de vôlei despachou a Itália, atual campeã mundial e olímpica, com vitória de virada por 3 sets a 2 (25/21, 21/25. 24/26, 25/21 e 12/15) e vai disputar o título inédito da Liga das Nações contra a Turquia neste domingo (26), a partir das 8h30 (horário de Brasília), em Macau (China). Após amargar dois vice-campeonatos com revés para as italianas na final do torneio (2025 e 2022), as brasileiras não se abalaram em quadra, mesmo saindo atrás do placar no primeiro set. Uma das protagonistas foi a ponteria Ana Cristina, maior pontuadora do jogo com 23 acertos.

“É até difícil falar. São muitas emoções. No ano passado, eu não estava nas finais. Agora tento me divertir dentro de quadra, chamar o time. Acreditamos que podíamos bater a Itália. Estou muito feliz, muito orgulhosa das meninas. Nunca é fácil jogar contra as italianas, ainda mais nas condições em que estamos. O campeonato é muito longo, desgastante. Muitas meninas estão com dores. Mas temos um objetivo em comum e queremos chegar lá”, analisou Ana Cristina, que no ano passado ficou fora da final devido a uma lesão no joelho sofrida na primeira fase do torneio.

Quem também sobressaiu com a Amarelinha foi a ponteira Júlia Bergman, que anotou 15 pontos. Um deles de bloqueio, ao final da terceira parcial, quando o Brasil cravou 26/24 e virou o placar em Macau para 2 sets a 1.

“Muito feliz de estar numa final da Liga das Nações com esse time que trabalhou tanto para estar aqui e luta todos os dias. Ganhar desse [time] da Itália só mostra o trabalho que fizemos o tempo todo. É comemorar, descansar um pouco e trabalhar para buscar esse ouro”, disse Bergmann, de 25 anos.

Mesmo desfalcada de titulares como a ponteira Gabi (desconforto na região lombar), a oposta Tainara e a central Julia Kudiesse – ambas por lesões -, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães deu um nó tático no poderoso ataque italiano, com bloqueio impecável sobre as opostas Paola Egonu e Ekaterina Antropova.

No quarto set as italianas reagiram e arrancaram o empate em 2 sets a 2 ao fechar a parcial em 25 a 21, levando a definição do jogo para o tie-break. O Brasil se valeu de erros das adversárias para abrir vantagem de 7 a 4, mas as italianas se recuperaram e empataram em 9 a 9. Determinadas, as brasileiras reforçaram o bloqueio e o ataque, e selaram a vitória na parcial (15/12) e a classificação.

“Foi um resultado muito positivo. Estou muito orgulhoso do time. Ganhamos um jogo como esse, com algumas jogadoras jovens se apresentando muito bem, com personalidade. Infelizmente estamos sem jogadoras importantes como a Gabi, a Julia Kudiess e a Tainara, além da Nyeme. Esse é o time que precisamos desenvolver, pensando no futuro, pois o nosso principal objetivo é chegar na melhor maneira possível nos Jogos Olímpicos. Vamos jogar para vencer a Liga das Nações, mas temos que pensar no próximo jogo. Ainda falta o degrau mais alto que precisamos atingir. É uma grande chance e vamos precisar de muita luta, dedicação e atitude”, projetou o treinador.

Neste domingo (26), a seleção terá pela frente a Turquia, que derrotou a China na outra semi deste sábado (25), por 3 set a 0 (25/21, 25/15 e 25/20), em menos de 1h20 de confronto. Quarta colocada na primeira fase da Liga das Nações, a equipe turca busca o bicampeonato – o primeiro foi obtido em 2023.

Futebol

CBF negocia levar amistoso da seleção brasileira para a Índia

O jogo, caso confirmado, será durante a Data Fifa mais longa do ano, entre 21 de setembro e 6 de outubro

24/07/2026 23h00

Compartilhar
brasil

brasil Reprodução

Continue Lendo...

A CBF está perto de fechar um amistoso da seleção brasileira masculina em Calcutá, na Índia, conforme informado inicialmente pela ESPN e confirmado pelo Estadão.

A proposta partiu do próprio país asiático e agradou a cúpula da entidade máxima do futebol nacional.

Segundo apurou o Estadão, Bangladesh e Singapura, nações que assim como a Índia são conhecidas por reunir uma base sólida de torcedores do Brasil, também negociaram com a CBF, porém não conseguiram um acordo.

O jogo em território indiano, caso confirmado, será durante a Data Fifa mais longa do ano, entre 21 de setembro e 6 de outubro, para a qual já estão agendados amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29, nas cidades australianas de Townsville e Brisbane.

Ainda não há definição sobre qual seria o adversário da excursão pela Índia.

Neste período de setembro a outubro, que abrange 16 dias, seria possível disputar até quatro partidas, mas a CBF escolheu jogar apenas três.

Chegou-se a considerar um quarto jogo, em Bangladesh, possibilidade descartada porque, mesmo com as duas semanas disponíveis, a avaliação foi de que o calendário ficaria apertado, levando em consideração o tempo de descanso e deslocamento necessário entre um compromisso e outro.

Calcutá, contudo, é próxima da fronteira entre Índia e Bangladesh, portanto os fãs fervorosos do Brasil que residem no país vizinho podem ter a oportunidade de assistir ao time que tanto apoiam.

O maior desafio, contudo, será encontrar adversários de alto nível. Enfrentar seleções europeias está absolutamente descartado, afinal as duas Datas Fifa do final de ano serão utilizadas para o início da nova edição da Liga das Nações da Uefa.

Além de atingir o público do exterior apaixonado pela seleção brasileira na Ásia, a CBF planeja colocar em prática o plano de realizar mais jogos no Brasil em amistosos futuros.

Já há em curso a procura por estádios no País que possam receber partidas ao longo do próximo ciclo.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3745, domingo (26/07); veja o rateio
loteria

/ 22 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3745, domingo (26/07); veja o rateio

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7075, domingo (26/07); veja o rateio
loteria

/ 22 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7075, domingo (26/07); veja o rateio

3

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3036, domingo (26/07); veja o rateio
loteria

/ 22 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3036, domingo (26/07); veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3745, domingo (26/07)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3745, domingo (26/07)

5

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2420, domingo (26/07)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2420, domingo (26/07)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS
Juliane Penteado

/ 3 dias

Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS
Seguro negado por "doença preexistente": A nova lei mudou as regras do jogo
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Seguro negado por "doença preexistente": A nova lei mudou as regras do jogo
Inteligência Artificial: como pequenas e médias empresas podem usar hoje
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Inteligência Artificial: como pequenas e médias empresas podem usar hoje
Está pagando 27,5% de IR na Fonte? Saiba como pagar menos imposto dentro da lei
Provenzano

/ 16/07/2026

Está pagando 27,5% de IR na Fonte? Saiba como pagar menos imposto dentro da lei