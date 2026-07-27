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O crescimento dos jogos instantâneos acompanha a transformação do mercado

Da redação

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27/07/2026 - 13h50
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É uma revolução tecnológica. Uma revolução que transformou o mercado de iGaming a olhos vistos. Com grande destaque para os avanços tecnológicos e pelas mudanças cada vez mais drásticas do comportamento dos consumidores, surge um novo tipo favorito de jogo, os jogos instantâneos. Estes oferecem partidas rápidas, regras simples e acesso imediato, especialmente para aqueles que acessam por meio de smartphones. 

Esta categoria tem vindo a crescer, especialmente devido aos hábitos de consumo dos usuários cada vez mais diferentes. Hoje em dia, se prefere experiências rápidas e práticas, de poucos minutos, a conteúdos grandes. Esta mudança reflete, assim, a preferência por conteúdos mais dinâmicos, influenciando a forma como os jogos online desenvolvem e apresentam seus produtos. 

Smartphones lideram a preferência dos jogadores brasileiros

A preferência pelo celular para acessar jogos digitais continua a crescer no Brasil. Uma pesquisa divulgada este ano mostrou que 41,3% dos jogadores do estado de São Paulo utilizam o smartphone como principal plataforma de jogos, colocando os dispositivos móveis à frente dos computadores e dos consoles. O levantamento também identificou que, entre os jovens das periferias, o computador gamer ainda é visto como um objetivo de consumo, embora o celular permaneça como a opção mais acessível para a maioria dos usuários.

Esse cenário ajuda a explicar a expansão de categorias desenvolvidas para sessões rápidas de jogo, como os jogos instantâneos. À medida que o acesso acontece cada vez mais por meio de smartphones, operadores e desenvolvedores têm investido em interfaces otimizadas para dispositivos móveis, carregamento rápido e experiências simplificadas, acompanhando uma tendência que já se observa em diferentes segmentos do entretenimento digital.

Rapidez tornou-se um diferencial competitivo

O sucesso dos jogos se deve em grande parte a um pequeno mas tão importante fator: a rapidez de acesso. Com uma forma de viver cada vez mais conectada, os usuários preferem cada vez mais experiências rápidas, de poucos minutos, sem necessidade de estar em longas sessões. Sendo que é este o comportamento atual, então o desenvolvimento de novos produtos seguirá essa mesma mecânica: mais objetivo, simples e com resultados rápidos, sempre com foco na experiência do jogador. 

Ao mesmo tempo, a inovação tecnológica permite incorporar elementos visuais modernos, animações dinâmicas e sistemas de interação que tornam as partidas mais envolventes sem aumentar a complexidade das regras. Essa combinação entre simplicidade e rapidez ajuda a explicar por que os jogos instantâneos vêm conquistando espaço entre diferentes perfis de utilizadores.

Inovação tecnológica é um passo no sentido de ampliação

A que se deve este crescimento tão próprio? Afinal, como cresce assim uma categoria de jogo tão única. Em grande parte isso se deve aos investimentos que têm sido realizados pela indústria no que toca a tecnologia. As plataformas de iGaming utilizam e procuram soluções que melhorem a experiência do usuários, todos os dias. 

Desta forma, além de otimizar o desempenho das plataformas, permitem igualmente personalizar o jogo a cada um. Isso envolve recomendações, adaptações ou até mudanças mais simples, como navegação mais eficiente. 

Mas não fica por aí. A atual infraestrutura de internet ocupa uma grande posição, pois permite, através das redes de alta velocidade e conectividade digital, reduzir tempo de carregamento de aplicações, tornando o acesso praticamente imediato. 

A experiência do utilizador ganha protagonismo

Se no passado a oferta de jogos era o principal diferencial entre as plataformas, atualmente a experiência do utilizador tornou-se um dos fatores mais importantes para o mercado. Entre os aspetos preferenciais surge a navegação intuitiva, a velocidade de acesso, o design responsivo e, claro, a facilidade para alternar entre categorias simples e rapidamente. 

É nesta categoria em que se encaixam os jogos instantâneos, uma experiência direta e acessível. Feita em poucos cliques, o usuários inicia uma partida de forma simples, sem complicar. Esta é uma tendência que exige melhorias diárias, praticamente, no que toca a investimentos da interface. 

Mas as ofertas continuam diversificadas

Esta tendência deixa claro como o setor do iGaming continua sendo adaptável às mudanças do comportamento de seus usuários. Assim, em vez de concentrar investimentos em apenas uma categoria, os operadores continuam procurando oferecer experiências surpreendentes, variadas, para chegar a diferentes perfis e preferências.

Dessa forma, entre os favoritos do público surgem os jogos de slot. Esses jogos de destacam pelas suas características únicas, seguidos de jogos de apostas esportivas e outros relacionados. No fundo, essa diversificação simboliza o fortalecimento do entretenimento digital como um todo. 

Tendência veio para ficar

Este crescimento pela procura desta categoria tão única de jogos reflete outras tendências do mercado de iGaming como um todo. Afinal, esta preferência por conteúdos mais rápidos, em termos de jogo e acessibilidade, surgem numa ótica de uso por parte mobile, com impacto nas redes sociais e outras plataformas de entretenimento. 

Esta é assim uma tendência que veio para ficar. E veio também para ditar o que serão os próximos tempos e apostas por parte das plataformas no que toca à preferência dos usuários. Tudo para que se ofereça ao jogador o que ele procura: conteúdo rápido, prático e simples de acessar e entender. 

SENSAÇÃO

Goleiro Vozinha acerta com o Colo-Colo após destaque por Cabo Verde na Copa

O goleiro foi amplamente elogiado por suas atuações no Mundial, sendo até eleito o melhor da posição na seleção da competição feita pela Fifa com votação dos torcedores

25/07/2026 23h00

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Vozinha é o novo goleiro do Colo-Colo, do Chile

Vozinha é o novo goleiro do Colo-Colo, do Chile Foto: FIFA

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Um dos grandes destaques da Copa do Mundo da América do Norte, o goleiro Vozinha, da seleção de Cabo Verde, foi anunciado nesta sexta-feira como o novo reforço do Colo-Colo, do Chile. O prazo do acordo ainda não foi divulgado, mas a tendência é que o vínculo seja de 18 meses.

Agora, o jogador deve viajar para a América do Sul neste fim de semana para realizar exames médicos e ser apresentado. A equipe publicou uma mensagem em suas redes sociais: "Bem-vindo! Estamos te esperando no Estádio Monumental."

Aos 40 anos, Vozinha está sem clube desde o fim de seu contrato com o Chaves, de Portugal. O goleiro foi amplamente elogiado por suas atuações no Mundial e, inclusive, eleito o melhor da posição na seleção da competição feita pela Fifa com votação dos torcedores.

Cabo Verde foi uma das grandes surpresas do torneio. A seleção africana se classificou em segundo lugar no Grupo H, com três pontos. Na estreia, a defesa comandada por Vozinha segurou a futura campeã Espanha em um empate sem gols, sendo o único time que não sofreu gols dos espanhóis. Na sequência, empatou por 2 a 2 com o Uruguai e por 0 a 0 com a Arábia Saudita.

No mata-mata, Cabo Verde enfrentou a Argentina e acabou eliminado na prorrogação, em um emocionante duelo que terminou 3 a 2. Estreante em Copas do Mundo, a seleção foi muito celebrada no retorno ao país, sendo recebida com festa na cidade da Praia, capital de Cabo Verde, e também nas redes sociais, onde Vozinha se tornou uma celebridade, ultrapassando a marca de 29 milhões de seguidores.

Antes da passagem pelo futebol português, o goleiro atuou por duas temporadas no Trencín, da Eslováquia, cinco no AEL Limassol, do Chipre, uma no Gil Vicente, também de Portugal, e no FC Zimbru, da Moldávia. No futebol africano, defendeu o Progresso Sambizanga, de Angola, além de Mindelense e Batuque, ambos de Cabo Verde.

Por sua vez, o Colo-Colo lidera o Campeonato Chileno, com 36 pontos em 15 jogos. A equipe, campeã da Libertadores em 1991, não conseguiu se classificar para competições internacionais nesta temporada.

VÔLEI

Brasil bate favorita Itália e terá Turquia na final da Liga das Nações

Seleção feminina decide título inédito às 8h30 deste domingo (26)

25/07/2026 20h00

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Comemoração das jogadoras ao baterem a Itália no tie-break

Comemoração das jogadoras ao baterem a Itália no tie-break Foto: Divulgação/Volleyball World

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A seleção brasileira feminina de vôlei despachou a Itália, atual campeã mundial e olímpica, com vitória de virada por 3 sets a 2 (25/21, 21/25. 24/26, 25/21 e 12/15) e vai disputar o título inédito da Liga das Nações contra a Turquia neste domingo (26), a partir das 8h30 (horário de Brasília), em Macau (China). Após amargar dois vice-campeonatos com revés para as italianas na final do torneio (2025 e 2022), as brasileiras não se abalaram em quadra, mesmo saindo atrás do placar no primeiro set. Uma das protagonistas foi a ponteria Ana Cristina, maior pontuadora do jogo com 23 acertos.

“É até difícil falar. São muitas emoções. No ano passado, eu não estava nas finais. Agora tento me divertir dentro de quadra, chamar o time. Acreditamos que podíamos bater a Itália. Estou muito feliz, muito orgulhosa das meninas. Nunca é fácil jogar contra as italianas, ainda mais nas condições em que estamos. O campeonato é muito longo, desgastante. Muitas meninas estão com dores. Mas temos um objetivo em comum e queremos chegar lá”, analisou Ana Cristina, que no ano passado ficou fora da final devido a uma lesão no joelho sofrida na primeira fase do torneio.

Quem também sobressaiu com a Amarelinha foi a ponteira Júlia Bergman, que anotou 15 pontos. Um deles de bloqueio, ao final da terceira parcial, quando o Brasil cravou 26/24 e virou o placar em Macau para 2 sets a 1.

“Muito feliz de estar numa final da Liga das Nações com esse time que trabalhou tanto para estar aqui e luta todos os dias. Ganhar desse [time] da Itália só mostra o trabalho que fizemos o tempo todo. É comemorar, descansar um pouco e trabalhar para buscar esse ouro”, disse Bergmann, de 25 anos.

Mesmo desfalcada de titulares como a ponteira Gabi (desconforto na região lombar), a oposta Tainara e a central Julia Kudiesse – ambas por lesões -, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães deu um nó tático no poderoso ataque italiano, com bloqueio impecável sobre as opostas Paola Egonu e Ekaterina Antropova.

No quarto set as italianas reagiram e arrancaram o empate em 2 sets a 2 ao fechar a parcial em 25 a 21, levando a definição do jogo para o tie-break. O Brasil se valeu de erros das adversárias para abrir vantagem de 7 a 4, mas as italianas se recuperaram e empataram em 9 a 9. Determinadas, as brasileiras reforçaram o bloqueio e o ataque, e selaram a vitória na parcial (15/12) e a classificação.

“Foi um resultado muito positivo. Estou muito orgulhoso do time. Ganhamos um jogo como esse, com algumas jogadoras jovens se apresentando muito bem, com personalidade. Infelizmente estamos sem jogadoras importantes como a Gabi, a Julia Kudiess e a Tainara, além da Nyeme. Esse é o time que precisamos desenvolver, pensando no futuro, pois o nosso principal objetivo é chegar na melhor maneira possível nos Jogos Olímpicos. Vamos jogar para vencer a Liga das Nações, mas temos que pensar no próximo jogo. Ainda falta o degrau mais alto que precisamos atingir. É uma grande chance e vamos precisar de muita luta, dedicação e atitude”, projetou o treinador.

Neste domingo (26), a seleção terá pela frente a Turquia, que derrotou a China na outra semi deste sábado (25), por 3 set a 0 (25/21, 25/15 e 25/20), em menos de 1h20 de confronto. Quarta colocada na primeira fase da Liga das Nações, a equipe turca busca o bicampeonato – o primeiro foi obtido em 2023.

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