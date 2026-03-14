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Hugo Calderano perde de algoz olímpico e cai em torneio na China

Brasileiro abre 3 sets a 1, mas leva virada do francês Félix Lebrun

Agência Brasil

14/03/2026 - 23h00
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Não deu para Hugo Calderano no WTT Champions de Chongqing (China). Neste sábado (14), o carioca foi superado pelo francês Félix Lebrun nas quartas da final da competição, que é voltada aos 32 melhores atletas do ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, sigla em inglês).

Triunfo do europeu por 4 sets a 3, parciais de 10/12, 11/9, 10/12, 10/12, 11/8, 13/11 e 13/11, em uma hora e dois minutos de partida.

Foi a sétima vez que Hugo e Lebrun se enfrentaram, sendo a quarta vitória do francês, sexto colocado do ranking da ITTF, contra três do brasileiro, número 4 do mundo.

O jogo mais marcante entre eles valeu a medalha de bronze na Olimpíada de Paris (França), em 2024, com triunfo do mesatenista anfitrião.

No encontro deste sábado, o carioca abriu 3 sets a 1 e teve três match points (quando o jogador fica a um ponto de ganhar a partida) a favor, mas sucumbiu à reação do adversário.

Em uma das semifinais da competição em Chongqing, Lebrun encara o japonês Sora Matsushima (8º do ranking). Também mesatenista do Japão, Tomokazu Harimoto (5º), duela com o chinês Wen Ruibo (27º) no outro confronto valendo vaga na final.

A chave feminina teve participação da paulista Bruna Takahashi, número 22 do ranking da ITTF entre as mulheres. Ela estreou com vitória sobre Jian Zeng (33ª), de Singapura, mas foi eliminada nas oitavas de final pela chinesa Man Kuai, 5º do mundo, na última quarta-feira (11).

Os torneios WTT Champions estão no segundo nível de importância no circuito mundial de tênis de mesa, que é organizado pela World Table Tennis (WTT), atrás apenas dos WTT Grand Smashes, que são os quatro maiores eventos da temporada, equivalentes aos Grand Slams do tênis "de quadra".

O primeiro Grand Smash de 2026 foi em Singapura, em fevereiro. O próximo será entre 26 de junho e 5 de julho, em Los Angeles (Estados Unidos).

Pratas da casa

Convocação para amistosos do Sub-20 conta com dois atletas do MS

Arthur Dias e Djhordney enfrentam o Paraguai em dois amistosos no fim de março

14/03/2026 10h00

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Djhordney e Arthur Dias são convocados pela seleção Sub-20

Djhordney e Arthur Dias são convocados pela seleção Sub-20 Reprodução/Insntagram

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O técnico Paulo Victor de Andrade revelou nesta sexta-feira (13), os 26 nomes que irão defender a Seleção Brasileira Sub-20 nos amistosos contra o Paraguai. Dentre os convocados o destaque vai para os sul-mato-grossenses, Arthur Dias do Athlético Paranaense e Djhordney do São Paulo, que fará sua estreia com a amarelinha. 

Arthur Dias, de 18 anos, já é figurinha carimbada nas convocações da seleção da categoria, zagueiro de origem, também pode atuar nas laterais e inclusive já fez isso defendendo as cores do Brasil, no Sul-Americano disputado em 2025. 

Consolidado como titular da zaga do time paranaense desde o ano passado, na atual temporada Arthur conta com 6 partidas disputadas, sendo duas pelo estadual e quatro pelo Campeonato Brasileiro, atuando em todas como titular. 

Já Djhordney, de também 18 anos, recebeu sua primeira convocação e fará sua estreia com a camisa do Brasil após ganhar destaque nas categorias de base do São Paulo, onde também já chegou a figurar entre os profissionais, na vitória por 1 a 0 do tricolor paulista diante do Coritiba. Na ocasião, o meia campo-grandense foi titular e atuou por 45 minutos. 

O primeiro amistoso está marcado para acontecer dia 28, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, às 19h (horário de Brasília). A segunda partida acontecerá dia 31, no Canindé em São Paulo, às 16h. 
 

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COPA DO MUNDO

O que a tensão global tem a ver com o Brasil sediar a Copa de 2026? Entenda

Atualmente, em março de 2026, o cenário geopolítico está tenso devido a conflitos envolvendo os Estados Unidos e o Irã

13/03/2026 14h00

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A chance de o Brasil sediar a Copa do Mundo de 2026 é praticamente nula. Oficialmente, o torneio está confirmado para ser realizado nos Estados Unidos, México e Canadá, com início marcado para 11 de junho de 2026.
Abaixo, apresento os detalhes sobre a situação atual e o porquê de esses boatos terem surgido recentemente:

Feito por Denis Felipe com IA

Por que se fala no Brasil agora?

Atualmente, em março de 2026, o cenário geopolítico está tenso devido a conflitos envolvendo os Estados Unidos e o Irã. Isso gerou uma onda de especulações na internet sobre a segurança de realizar o evento em solo americano.

Como o Brasil sediou a Copa em 2014 e possui 17 estádios com padrão internacional prontos, o país é frequentemente citado em "teorias da conspiração" ou discussões de redes sociais como um substituto imediato.

Posição Oficial

Apesar do clima de incerteza gerado pelas notícias de guerra, a FIFA não anunciou qualquer mudança de sede. A entidade declarou que está "monitorando os desenvolvimentos", mas que os preparativos para a abertura no Estádio Azteca (México) e a final em Nova York (EUA) continuam a todo vapor.

"A Copa do Mundo de 2026 seguirá conforme o planejado nos três países sede, apesar dos rumores de adiamento ou realocação." — Resumo de posicionamento da FIFA em março de 2026.


Portanto, embora o Brasil tenha a capacidade técnica de receber o evento, não há qualquer movimento oficial para que isso aconteça. O foco da Seleção Brasileira no momento é a preparação para a estreia no dia 13 de junho de 2026.

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