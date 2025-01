Improvisado, atleta de MS é titular e Brasil sub-20 vence mais uma

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Após estrear com o pé esquerdo contra a Argentina, a seleção brasileira sub-20 alcançou sua segunda vitória seguida e garantiu vaga na fase final do Campeonato Sul-Americano Sub-20.

Na noite desta quinta-feira (30), o Brasil derrotou o Equador, pelo placar de 3x2, com dois gols de Deivid Washington, que deve retornar ao Santos após a disputa da competição, e um do zagueiro Iago, zagueiro das categorias de base do Flamengo.

Falando em zagueiro, o campo-grandense Arthur Dias foi titular mais uma vez, mas, para este jogo, o técnico Ramon Menezes decidiu por escalá-lo na lateral-esquerda, e mesmo improvisado, teve atuação segura durante toda a partida.

No jogo, o defensor efetuou dois cortes, quatro desarmes, venceu quatro de seis duelos pelo chão e acertou 83% dos passes (33 de 40 tentados), além de uma finalização no gol. No Sofascore, site especializado em estatísticas, o campo-grandense recebeu nota 6.6 pela atuação desta quinta-feira.

Diante do resultado positivo contra os equatorianos, a seleção brasileira chegou aos seis pontos e garantiu classificação à fase final da competição. Até o momento, Argentina, Uruguai e Colômbia também já estão com suas vagas asseguradas para a próxima etapa.

Porém, mesmo classificada, o Brasil ainda tem um último jogo para fazer na fase de grupos, contra a também classificada Colômbia, no sábado (1º), às 17h (horário de MS), no Estádio Misael Delgado, em Valencia (Venezuela).

Como foi o jogo

O Brasil teve sua primeira grande oportunidade logo aos três minutos. Pedrinho bateu colocado a falta e carimbou a trave. Na volta, após cruzamento de Igor Serrote, o time cobrou um pênalti por toque de mão, ignorado pelo árbitro.

Sem sofrer atrás, o Brasil voltou a assustar após a metade da etapa. Com Nathan batendo para o alto e com Deivid Washington parando no goleiro. Soberana no jogo, a seleção verde e amarela, atuando de azul e branco, chegou ao primeiro gol em jogada aérea Pedrinho cobrou escanteio e Iago desviou, de ombro, para deixar a equipe nacional ainda mais tranquila em campo.

O segundo não demorou. Dois minutos após inaugurar o placar, Deivid Washington se antecipou à marcação e, de peixinho, ampliou. O Brasil apático das rodadas anteriores dava lugar a uma equipe mais atrevida e vibrante - Serrote soltou o grito em um desarme, por exemplo.

Com a defesa bem posicionada e atenta, o goleiro Robert não teve trabalho nos 45 minutos iniciais. O Equador pouco chegou no ataque, sempre investindo em lançamentos longos inócuos. Nos acréscimos, ainda deu tempo de Deivid Washington anotar seu segundo no jogo e o terceiro do Brasil, novamente pelo alto.

Precisando apagar a imagem de equipe desorganizada, a seleção voltou do vestiário sem deixar o ritmo cair e logo nos minutos iniciais já teve chances para transformar o placar tranquilo em goleada. Gabriel Moscardo e Gustavo acabaram travados na hora da finalização.

Robert salvou no primeiro lance dos equatorianos, mandando a cabeçada de Rodríguez para a trave. Do outro lado, Arthur também viu sua cabeçada ser defendida. A chance era gigante, assim como a arrancada de Pedrinho. O camisa 10 demorou a finalizar, cara a cara, e Caicedo salvou.

Já descansando seus novos titulares, Ramon deu chance para Wesley e Alisson, que perderam as vagas após a goleada diante da Argentina. E viu o ex-corintiano carimbar a trave. Com a seleção já administrando o resultado, o goleiro Robert deu bobeira em bola recuada e "entregou" o gol para Obando.

O jogo até então de uma equipe só ganhou tons de drama após um pênalti duvidoso anotado pelo árbitro. Páez cobrou com categoria e fez o Equador renascer na partida. Restando sete minutos, a classificação brasileira por antecedência ficou ameaçada após o time baixar a guarda. Ramon fechou a defesa com entrada de novo zagueiro no lugar de um meia e a seleção vibrou a conquista da vaga após Robert realizar uma grande defesa nos acréscimos.

“Estou muito feliz com a classificação. Nossa seleção é muito unida. Espero nessa reta final treinar bastante para melhorarmos ainda mais. Vamos para a próxima fase com muita garra e unidos”, disse o Deivid Washington após a partida.

Melhores Momentos

Outros jogos

Confira o resultado dos outros jogos desta rodada da competição:

Uruguai 2 x 0 Peru

Paraguai 1 x 0 Venezuela

Colômbia 3 x 2 Bolívia

Diante destes resultados, os grupos ficaram da seguinte forma

Grupo A

Uruguai - 9 pontos (3 PJ)

Chile - 6 pontos (3 PJ)

Paraguai - 6 pontos (3 PJ)

Venezuela - 3 pontos (3 PJ)

Peru - 0 pontos (4 PJ)

Grupo B

Argentina - 7 pontos (3 PJ)

Colômbia - 7 ponto (3 PJ)

Brasil - 6 pontos (3 PJ)

Equador - 3 pontos (3 PJ)

Bolívia - 0 pontos (4 PJ)

*PJ = Partidas Jogadas

**++++++++ = Classificados à fase final

Sul-Americano Sub-20

Ao todo, 10 seleções participam da competição. Elas são divididas em dois grupos com cinco seleções cada. Nesta edição, o grupo A é formado por Chile, Paraguai, Uruguai, Peru e Venezuela. Já o grupo B é composto por Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia e Equador.

Os três melhores de cada grupo vão à próxima fase, do qual é formado um sexteto com essas seleções classificadas. Diante disso, todos se enfrentam e aquele com maior pontuação é o campeão.

O primeiro, segundo, terceiro e quarto colocados garantem vaga no Mundial Sub-20, que será disputado em setembro e outubro deste ano, no Chile. Obviamente, por ser país-sede, a seleção chilena já está garantida na competição.

A transmissão da competição fica por conta do canal oficial da Confederação Sul-Americana de Futebol no Youtube, a Conmebol TV. O canal fechado SporTV também transmite os jogos, especialmente da seleção brasileira.

Saiba

A seleção brasileira é a maior e atual campeã do Sul-Americano Sub-20. Ao todo, já foram 12 taças da competição conquistadas (1974, 1983, 1985, 1988, 1991, 1992, 1995, 2001, 2007, 2009, 2011 e 2023).

*Com algumas informações do Estadão Contéudo

Assine o Correio do Estado