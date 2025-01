Zagueiro de MS é titular de novo e Brasil sub-20 vence a Bolívia

ESPORTES

Em sua 100ª partida em Mundiais de handebol, o Brasil entrou em quadra, em Oslo, na Noruega, disposto a derrubar mais uma potência da modalidade e derrotou a Espanha por 26 a 25, neste domingo, pela terceira e última rodada da segunda fase. Foi a primeira vitória brasileira sobre a seleção ibérica em partidas oficiais.



Com excelente atuação de Bryan, autor de cinco gols, Rudolph, certeiro nos tiros de sete metros - foram seis gols -, além do seguro goleiro Buda, o Brasil ampliou a série de triunfos inéditos iniciada sobre a anfitriã Noruega e a tetracampeã mundial Suécia.



Assim, o Brasil se classificou na segunda posição do Grupo 3, atrás de Portugal, e vai enfrentar a atual campeã olímpica e tricampeã mundial Dinamarca nas quartas de final. A partida será realizada na quarta-feira, às 13h30 (horário de Brasília), também em Oslo, na Noruega.



A vaga entre os oito finalistas que disputarão o mata-mata assegurou à seleção nacional sua melhor campanha em uma edição de Mundial de handebol, superando o nono lugar em 2019.

Na edição passada, em 2023, o time verde e amarelo terminou na 17ª colocação. Na Croácia, Dinamarca e Noruega, o Brasil disputa a competição pela 16ª vez consecutiva.



Mesmo conhecendo o adversário das quartas antes de entrar em quadra, os brasileiros entraram concentrados em quadra e, com boa atuação do goleiro Buda, abriram 7 a 3 no placar, mesmo após perder Gustavo, com uma torção no pé esquerdo logo nos minutos iniciais.

Aos poucos, porém, a equipe europeia achou o seu jogo e reduziu gradualmente a vantagem até ficar um ponto atrás, 10 a 9, a sete minutos do fim do primeiro tempo.



Apesar da eliminação precoce, a Espanha, dona de dois títulos mundiais e cinco medalhas olímpicas, manteve sua postura agressiva em busca da virada, melhorando seus arremessos.

A equipe do técnico Marcus Tatá conseguiu segurar a pressão e se manter à frente até o final do primeiro tempo, que terminou com uma vantagem mínima do conjunto verde e amarelo por 14 a 13.



Logo na volta do intervalo, Rangel conseguiu defender um tiro de sete metros, mas os espanhóis igualaram o marcador em 14 pontos no rebote.

Explorando o jogo em profundidade, a Espanha conseguiu a virada, por 16 a 15, aos 5 minutos do segundo tempo



Em desvantagem, o Brasil acordou e, com Bryan decisivo nas investidas ofensivas e Buda seguro no gol, retomou a vantagem por 20 a 17.

A dez minutos do fim, os europeus igualaram o placar em 22 a 22 e as duas seleções passaram a disputar a vitória ponto a ponto.



Em um final eletrizante, mesmo com a exclusão de Guilherme Borges por dois minutos, prevaleceu a eficiência defensiva brasileira, que conseguiu segurar o último ataque espanhol para vencer por 26 a 25.

