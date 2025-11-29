Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

Inter anuncia volta de Abel Braga na tentativa de escapar do rebaixamento

Ele é o técnico que mais dirigiu o Inter (340 jogos oficiais) e fará sua oitava passagem pelo clube

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

29/11/2025 - 20h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

 Após demitir Ramón Díaz, o Internacional optou por um velho conhecido e anunciou a volta de Abel Braga ao clube para comandar o time na disputa das duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele é o técnico que mais dirigiu o Inter (340 jogos oficiais) e fará sua oitava passagem pelo clube.

Abel foi o treinador do Inter na conquista da Libertadores e do Mundial de Clubes, em 2006, e em sua última passagem levou o time ao vice-campeonato do Brasileiro, em 2020. Agora, porém, sua missão está na parte de baixo da tabela. Após a goleada de 5 a 1 sofrida diante do Vasco na sexta-feira e o triunfo do Vitória sobre o Mirassol no sábado, o Inter entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão.

O novo técnico terá agora dois jogos para evitar o rebaixamento: São Paulo, fora de casa, e Red Bull Bragantino, no Beira-Rio, na última rodada. Abel começa a trabalhar neste domingo, ao lado da comissão permanente do clube, já que além de Ramón Diáz também deixaram o clube todos os membros de sua comissão técnica: Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra, Bruno Urribarri, Diego Pereira e Juan Romanazzi.

Ramón Díaz chegou a Porto Alegre em setembro e tinha contrato até 2026. Comandou a equipe em 13 partidas, somando três vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Como jogam?

Saiba onde assistir Palmeiras x Flamengo pela final da Libertadores

Quem levantar a taça em Lima chega ao tetracampeonato e abre vantagem entre os brasileiros

28/11/2025 15h15

Compartilhar
Quem vencer se torna o brasileiro mais bem sucedido da competição

Quem vencer se torna o brasileiro mais bem sucedido da competição Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Continue Lendo...

Em busca da hegemonia, Palmeiras e Flamengo decidem neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental "U", em Lima, o título da Copa Libertadores da América 2025. Quem vencer se torna o brasileiro mais vencedor da competição.

Atualmente, rubro-negros e alviverdes dividem a marca de três títulos com São Paulo, Santos e Grêmio. Quem levantar a taça em Lima chega ao tetracampeonato e abre vantagem entre os brasileiros. 

O Palmeiras chega à decisão após fazer a melhor campanha da fase de grupos entre os 16 classificados ao mata-mata.

Nas etapas eliminatórias, a equipe de Abel Ferreira superou Universitario-PER, River Plate e LDU. Para a final, o time terá três desfalques importantes: o goleiro Weverton, que segue fora por lesão na mão, além de Lucas Evangelista e Paulinho.

O Flamengo avançou em segundo lugar no seu grupo e cresceu na fase decisiva. Nas oitavas, eliminou o Internacional, depois passou por Estudiantes e Racing. Filipe Luís também lida com baixas relevantes: Pedro, em recuperação de lesão no antebraço, e Jhonatan Plata, suspenso. Léo Ortiz e Allan são dúvidas.

Prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Bruno Fuchs; Khellven, Allan, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Piquerez; Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho e Pulgar; Carrascal, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Arbitragem

A arbitragem será comandada pelo argentino Darío Humberto Herrera, auxiliado por Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani. O VAR ficará sob responsabilidade de Héctor Alberto Paletta, com apoio de árbitros uruguaios e argentinos.

Histórico dos finalistas

O Flamengo soma três títulos: 1981, em uma temporada histórica; 2019, com virada épica sobre o River Plate; e 2022, quando superou o Athletico-PR.

Já o Palmeiras foi campeão em 1999, nos pênaltis contra o Deportivo Cali; em 2020, com gol de Breno Lopes sobre o Santos; e em 2021, triunfando sobre o próprio Flamengo na prorrogação.

Brasileiros campeões da Libertadores

  • São Paulo (1992, 1993, 2005);
  • Santos (1962, 1963, 2011);
  • Grêmio (1983, 1995, 2017);
  • Palmeiras (1999, 2020, 2021);
  • Flamengo (1981, 2019, 2022);
  • Cruzeiro (1976, 1997);
  • Internacional (2006, 2010);
  • Vasco (1998);
  • Corinthians (2012);
  • Atlético-MG (2013);
  • Fluminense (2023);
  • Botafogo (2024).

Onde assistir?

O jogo terá transmissão da TV Globo, ESPN, Ge TV, Disney+ e Paramount+.

Saiba*

Lima recebe sua segunda final de Libertadores. A primeira ocorreu em 2019, quando o Flamengo venceu o River Plate por 2 a 1, com dois gols de Gabigol nos acréscimos. 

De olho

Em solo europeu, Petrallás chefia seleção brasileira em amistosos

Presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul é o líder da delegação brasileira nesta data FIFA

28/11/2025 14h15

Compartilhar
Petrallás observa treino da Seleção Brasileira na Espanha

Petrallás observa treino da Seleção Brasileira na Espanha Foto: Lívia Villas Boas/CBF

Continue Lendo...

Já em solo europeu, o presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás, é o chefe da seleção feminina nos amistosos contra a Noruega e Portugal deste mês. O dirigente aceitou o convite do presidente da CBF, Samir Xaud, e em nota, afirmou que pretende agregar essa experiência ao futebol feminino de seu estado.

“Gostaria de agradecer a confiança da Confederação Brasileira, na figura do meu amigo, presidente Samir Xaud. Agradeço também o carinho da comissão técnica. É importante destacar a união, o ambiente que tem esse grupo. Nós, presidentes de federações, precisamos primeiro ter o conhecimento dessa questão interna para podermos propagar de forma positiva em nossos estados", disse.

Com a participação na delegação verde-amarela, o dirigente sul-mato-grossense encerra o ano em evidência, enquanto o estado busca reorganizar o futebol e recuperar certo protagonismo no cenário nacional, vivido entre as décadas de 70 e 80.

No futebol feminino, inclusive, o Operário tetracampeão estadual, deixou de disputar o Campeonato Sul-Mato-Grossense deste ano por falta de orçamento.

Embora tenha participado da Copa do Brasil Feminina e do Brasileirão Série A3, o clube acabou eliminado nas duas competições.

A diretoria anunciou em agosto a dispensa do elenco devido à escassez de recursos, apesar da boa campanha na temporada, que incluiu a classificação até as quartas de final da Série A3 e vitórias sobre Mixto-PB e Remo-PA.

Queda livre

No ranking de federações da CBF de 2025, a FFMS ocupa a 26ª posição entre as 27 unidades federativas, à frente apenas do Amapá.

O indicador reflete o desempenho esportivo dos clubes do estado nas competições nacionais. Entre 2005 e 2020, a federação caiu da 17ª para a 22ª colocação, mantendo-se nessa faixa por anos e perdendo força na distribuição de vagas em torneios organizados pela CBF. A piora no desempenho dos clubes locais contribuiu para o recuo até a atual posição.

Desde sua fundação, a CBF utilizou-se do ranking de pontos do Campeonato Brasileiro para hierarquizar os clubes de maior importância do país.

O sistema classificatório que consistia na simples soma do número de pontos obtidos pelos clubes do futebol na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, foi instituído pela entidade em 1971 e perdurou até 2003.

A organização amadora, no entanto, não dava conta de algumas variáveis possíveis, como a mudança de pontuação ao longo dos anos, mantendo-se “fiel” às participações históricas de clubes no período em questão.

Reestruturação

Em dezembro de 2003, tendo em conta as pontuações históricas entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, a CBF instituiu oficialmente o primeiro ranking nacional de clubes.

A atualização, válida para o ano de 2004, trouxe dois sul-mato-grossenses entre os 100 principais clubes do país, sendo o Operário 33° colocado, enquanto o Comercial ocupava a 85ª posição geral. A primeira versão detinha o Grêmio como líder geral.

O modelo de análise permaneceu inalterado até 2012, quando a entidade destacou que a organização de clubes, que até aquele momento levava em conta os resultados de competições nacionais desde 1959, frisou que as pontuações de clubes, já divulgadas anualmente, levariam em consideração apenas os cinco últimos anos esportivos, desconsiderando o levantamento histórico utilizado pela entidade até aquele período.

Atualmente é o 114°, enquanto o Comercial, então 85° sequer aparece entre as 238 principais equipes da lista.

Convocadas

GOLEIRAS

Lorena (Kansas/EUA)

Claudia (Fluminense)

Thais (Benfica/POR)

Lelê (Corinthians)

DEFENSORAS

Tarci (Lyon/FRA)

Isa Haas (Cruzeiro)

Mariza (Corinthians)

Fê Palermo (Palmeiras)

Thais Ferreira (Corinthians)

Yasmim (Real Madrid/ESP)

Isabela (PSG/FRA)

Bruninha (Gotham/EUA)

MEIO-CAMPISTAS

Angelina (Orlando Pride/EUA)

Duda Sampaio (Corinthians)

Ary Borges (Racing Louisville/EUA)

Brena (Palmeiras)

Yaya (PSG/FRA)

ATACANTES

Luany (Atlético de Madrid/ESP)

Dudinha (San Diego/EUA)

Bia Zaneratto (Kansas/EUA)

Gabi Zanotti (Corinthians)

Ludmila (Chicago/EUA)

Gabi Portilho (Gotham/EUA)

Tainá Maranhão (Palmeiras)

Saiba*

Nesta sexta-feira, o Brasil enfrenta a Noruega, às 14h (MS), no Estádio Municipal de La Linea, na Espanha.

No dia 2 de dezembro, a equipe do técnico Arthur Elias encara a Portugal, às 15h45 (MS), no Estádio Municipal de Aveiro, em Portugal.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3548, quinta-feira (27/11)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3548, quinta-feira (27/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6889, sexta-feira (28/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6889, sexta-feira (28/11)

3

Megafábrica dá primeiros passos para ampliar o ritmo de plantio de eucalipto
investimento bilionário

/ 1 dia

Megafábrica dá primeiros passos para ampliar o ritmo de plantio de eucalipto

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3548, quinta-feira (27/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3548, quinta-feira (27/11): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2944, quinta-feira (27/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2944, quinta-feira (27/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 21/11/2025

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata