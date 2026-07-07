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Brasileirão Série D

Ivinhema sofre a virada em casa pela Série D

O Azulão do Vale teve um jogador expulso aos 10 minutos do primeiro tempo

João Pedro Zequini

07/07/2026 - 11h00
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Na noite da última segunda-feira (6), o Ivinhema enfrentou no Estádio Saraivão a equipe do ASA de Alagoas, em partida válida pelo 16 avos do Campeonato Brasileiro Série B. O time de MS foi superado por 2 a 1. 

A equipe sul-mato-grossense foi superada pelos alagoanos mesmo após sair a frente do placar e agora na partida de volta, terá que reverter o resultado para avançar para próxima fase. 

O JOGO 

A partida começou eletrizante e logo aos 10 minutos o Ivinhema teve uma baixa grande baixa, o centroavante Tuninho dividiu forte com o jogador adversário e foi expulso pelo juíz da partida. 

Com a desvantagem numérica o Ivinhema precisou repensar sua estratégia para surpreender o ASA. 

E a surpresa veio aos 34 minutos, da primeira etapa. Após cobrança de escanteio na área, a bola sobrou e Rodolfo chegou chutando para abrir o placar do jogo e colocar o Azulão do Vale à frente do placar. 

O restante do primeiro tempo não foi produtivo para ambas as equipes, com jogadas sem perigo e efetividade ao alvo. 

A segunda etapa já foi com um teor a mais de emoção, porém não para o lado da equipe sul-mato-grossense. Com a vantagem numérica ao seu favor, o ASA se lançou ao ataque para buscar o resultado. 

A equipe foi recompensada aos 29 minutos da etapa complementar, após bola cruzada na área, Michel apareceu livre para cabecear e empurrar a bola para o fundo das redes, empatando a partida. 

A virada alagoana veio à poucos minutos do fim, aos 39 minutos, Wesley Costa recebe na infiltração na entrada da grande área, avança e bate firme no canto do goleiro que não conseguiu evitar o gol. Placar final 2 a 1 para o ASA 

NA SEQUÊNCIA 

Apesar da derrota não tem nada perdido para o Ivinhema, o clube agora busca se recuperar e reverter o placar na partida de volta. 

A volta acontece no próximo domingo dia 12, A bola rola às 16h horário de MS, a partida acontece no Estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca, Alagoas.
 

clima de libertadores

Com gol de pênalti, Paraguai cai diante da França e está fora da Copa

Panalidade foi marcada após intervenção do Var e o gol francês foi marcado pelo capitão da equipe, o artilheir Mbappé

04/07/2026 19h30

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Mbappé chegou aos sete gols na competição e empatou com Lionel Messi na liderança da artilharia da Copa

Mbappé chegou aos sete gols na competição e empatou com Lionel Messi na liderança da artilharia da Copa

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O Paraguai até que resistiu bem ao poderoso rival, mas levou um gol de penaltie e a França está nas quartas de final da Copa do Mundo. Em uma tarde digna de Copa Libertadores da América neste sábado, 4, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Kylian Mbappé e companhia conseguiram superar a retranca e a catimba do Paraguai para fazer 1 a 0 e conquistar um lugar entre as oito melhores seleções do Mundial.

Agora, os ‘Les Bleus’ se preparam para enfrentar Marrocos na próxima quinta-feira, 9, às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston. Os africanos eliminaram o Canadá no início desta tarde.

Com o apito inicial do árbitro uzbeque Ilgiz Tantashev, o clima de Libertadores tomou o primeiro tempo da partida. Com um surpreendente esquema de cinco defensores, o técnico Gustavo Alfaro se contentou em apenas segurar os franceses, que pouco criaram.

Apesar de 80% de posse de bola na primeira etapa, os europeus sequer colocaram o goleiro Orlando Gill para trabalhar. Os paraguaios, porém, também não levaram perigo e apostaram apenas em contra-ataques puxados por Julio Enciso, que, sozinho, pouco conseguiu fazer. 

Mesmo com a pouca criatividade, o Paraguai se destacou por ter conseguido cumprir o jogo que propôs na primeira etapa. Além de se defender com maestria, os sul-americanos conseguiram irritar os franceses com faltas e provocações.

No segundo tempo, os franceses aumentaram a pressão em busca do gol. Aos cinco minutos, Mike Maignan lançou Mbappé, que saiu na cara de Gill, mas perdeu o controle da bola e a ajeitou com o braço. Sem o juíz marcar falta, Juan Cáceres fez o desarme. 

Com a ansiedade para abrir o placar, a França cobrou o escanteio rápido enquanto os paraguaios reclamavam e Ousmane Dembélé foi acionado dentro da área, mas chutou na rede pelo lado de fora.

Na sequência, Manu Koné bateu colocado e obrigou Gill a fazer sua primeira defesa na partida. Após muita insistência, a França conseguiu abrir o placar aos 24 do segundo tempo. 

O árbitro marcou pênalti após revisão por falta de Diego Gómez em Désiré Doué, e Mbappé converteu a cobrança. Antes da batida, Gustavo Velázquez tentou catimbar cavando a marca do pênalti. O craque chegou aos sete gols na competição e empatou com Lionel Messi na liderança da artilharia.

 Com a vantagem no placar, o clima esquentou ainda mais. Na parada para hidratação, Mbappé e Cáceres se desentenderam, mas a turma do deixa disso chegou para separar. 

Já nos acréscimos, a França quase ampliou. Doué puxou contra-ataque e tocou para Mbappé. O camisa 10 bateu da entrada da área e parou em Gill, que deu rebote. Na sobra, o craque parou novamente no goleiro paraguaio.

 

Estadual

Série B de MS agita final semana no Estado

Misto entra em campo para defender a liderança, quanto o 7 de Setembro busca primeira vitória

04/07/2026 13h30

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Misto e 7 de Setembro abrem a terceira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B

Misto e 7 de Setembro abrem a terceira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B Foto: Iarly Cauã

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A terceira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B tem início marcado para este sábado (4), e contará com três partidas para agitar o dia no Estado. O destaque vai para partida entre 7 de Setembro e Misto, que se enfrentam no Douradão em cenários opostos na tabela. 

Abrindo a rodada tem duas partidas no mesmo horário, em Campo Grande, a bola vai rolar às 15h no Estádio das Moreninhas, para Taveirópolis e Aquidauanense. 

As equipes se enfrentam em situações bem parecidas, ambas somam três pontos na até o momento na competição e uma vitória colocaria uma das equipes na parte de cima da tabela, deixando vivo o sonho do acesso. 

A pelota também entra em ação às 15h para 7 de Setembro e Misto de Três Lagoas. Os times chegam para a partida em situações opostas na competição. 

A equipe do Misto vem embalada, único time que ainda não perdeu, além de ser o único 100% até aqui, vai à Dourados buscar mais um triunfo. 

Em contrapartida, o time do Sete ainda não venceu, empatou na estreia e perdeu o último confronto, mas jogando em casa, sonha com a primeira vitória na competição. 

Fechando o dia União ABC e Campo Grande, duelam no Estádio Jacques da Luz, às 18h. Ambas as equipes vem de derrota na última rodada e visam nesta partida embalar de vez na competição. 

A equipe do Campo Grande ainda não venceu e soma apenas um ponto até o momento.

Já o time do União ABC, venceu na estréia e divide a segunda colocação com outras quatro equipes, que também possuem três pontos.  

E busca hoje mais três pontos para se colocar de vez como postulante ao acesso. 

A rodada só será finalizada na segunda-feira (6), na partida entre São Gabriel e Comercial, que se enfrentarão no Estádio das Moreninhas às 19h30. 

São equipes que estão com a mesma pontuação, dois jogos, uma vitória e uma derrota para cada, e três pontos para ambos. 

Logo a vitória levaria alívio para ambas os times, que ganhariam um respiro na tabela. 

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