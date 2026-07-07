Ivinhema sofre a virada em casa pela Série D

Com um a menos, Ivinhema perde em casa para o ASA-AL - Reprodução Metrópoles

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Na noite da última segunda-feira (6), o Ivinhema enfrentou no Estádio Saraivão a equipe do ASA de Alagoas, em partida válida pelo 16 avos do Campeonato Brasileiro Série B. O time de MS foi superado por 2 a 1.

A equipe sul-mato-grossense foi superada pelos alagoanos mesmo após sair a frente do placar e agora na partida de volta, terá que reverter o resultado para avançar para próxima fase.

O JOGO

A partida começou eletrizante e logo aos 10 minutos o Ivinhema teve uma baixa grande baixa, o centroavante Tuninho dividiu forte com o jogador adversário e foi expulso pelo juíz da partida.

Com a desvantagem numérica o Ivinhema precisou repensar sua estratégia para surpreender o ASA.

E a surpresa veio aos 34 minutos, da primeira etapa. Após cobrança de escanteio na área, a bola sobrou e Rodolfo chegou chutando para abrir o placar do jogo e colocar o Azulão do Vale à frente do placar.

O restante do primeiro tempo não foi produtivo para ambas as equipes, com jogadas sem perigo e efetividade ao alvo.

A segunda etapa já foi com um teor a mais de emoção, porém não para o lado da equipe sul-mato-grossense. Com a vantagem numérica ao seu favor, o ASA se lançou ao ataque para buscar o resultado.

A equipe foi recompensada aos 29 minutos da etapa complementar, após bola cruzada na área, Michel apareceu livre para cabecear e empurrar a bola para o fundo das redes, empatando a partida.

A virada alagoana veio à poucos minutos do fim, aos 39 minutos, Wesley Costa recebe na infiltração na entrada da grande área, avança e bate firme no canto do goleiro que não conseguiu evitar o gol. Placar final 2 a 1 para o ASA

NA SEQUÊNCIA

Apesar da derrota não tem nada perdido para o Ivinhema, o clube agora busca se recuperar e reverter o placar na partida de volta.

A volta acontece no próximo domingo dia 12, A bola rola às 16h horário de MS, a partida acontece no Estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca, Alagoas.

