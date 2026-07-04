Com gol de pênalti, Paraguai cai diante da França e está fora da Copta

O Paraguai até que resistiu bem ao poderoso rival, mas levou um gol de penaltie e a França está nas quartas de final da Copa do Mundo. Em uma tarde digna de Copa Libertadores da América neste sábado, 4, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Kylian Mbappé e companhia conseguiram superar a retranca e a catimba do Paraguai para fazer 1 a 0 e conquistar um lugar entre as oito melhores seleções do Mundial.
Agora, os ‘Les Bleus’ se preparam para enfrentar Marrocos na próxima quinta-feira, 9, às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston. Os africanos eliminaram o Canadá no início desta tarde.
Com o apito inicial do árbitro uzbeque Ilgiz Tantashev, o clima de Libertadores tomou o primeiro tempo da partida. Com um surpreendente esquema de cinco defensores, o técnico Gustavo Alfaro se contentou em apenas segurar os franceses, que pouco criaram.
Apesar de 80% de posse de bola na primeira etapa, os europeus sequer colocaram o goleiro Orlando Gill para trabalhar. Os paraguaios, porém, também não levaram perigo e apostaram apenas em contra-ataques puxados por Julio Enciso, que, sozinho, pouco conseguiu fazer.
Mesmo com a pouca criatividade, o Paraguai se destacou por ter conseguido cumprir o jogo que propôs na primeira etapa. Além de se defender com maestria, os sul-americanos conseguiram irritar os franceses com faltas e provocações.
No segundo tempo, os franceses aumentaram a pressão em busca do gol. Aos cinco minutos, Mike Maignan lançou Mbappé, que saiu na cara de Gill, mas perdeu o controle da bola e a ajeitou com o braço. Sem o juíz marcar falta, Juan Cáceres fez o desarme.
Com a ansiedade para abrir o placar, a França cobrou o escanteio rápido enquanto os paraguaios reclamavam e Ousmane Dembélé foi acionado dentro da área, mas chutou na rede pelo lado de fora.
Na sequência, Manu Koné bateu colocado e obrigou Gill a fazer sua primeira defesa na partida. Após muita insistência, a França conseguiu abrir o placar aos 24 do segundo tempo.
O árbitro marcou pênalti após revisão por falta de Diego Gómez em Désiré Doué, e Mbappé converteu a cobrança. Antes da batida, Gustavo Velázquez tentou catimbar cavando a marca do pênalti. O craque chegou aos sete gols na competição e empatou com Lionel Messi na liderança da artilharia.
Com a vantagem no placar, o clima esquentou ainda mais. Na parada para hidratação, Mbappé e Cáceres se desentenderam, mas a turma do deixa disso chegou para separar.
Já nos acréscimos, a França quase ampliou. Doué puxou contra-ataque e tocou para Mbappé. O camisa 10 bateu da entrada da área e parou em Gill, que deu rebote. Na sobra, o craque parou novamente no goleiro paraguaio.