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Com gol de pênalti, Paraguai cai diante da França e está fora da Copta

Panalidade foi marcada após intervenção do Var e o gol francês foi marcado pelo capitão da equipe, o artilheir Mbappé

Da redação

Da redação

04/07/2026 - 19h30
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O Paraguai até que resistiu bem ao poderoso rival, mas levou um gol de penaltie e a França está nas quartas de final da Copa do Mundo. Em uma tarde digna de Copa Libertadores da América neste sábado, 4, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Kylian Mbappé e companhia conseguiram superar a retranca e a catimba do Paraguai para fazer 1 a 0 e conquistar um lugar entre as oito melhores seleções do Mundial.

Agora, os ‘Les Bleus’ se preparam para enfrentar Marrocos na próxima quinta-feira, 9, às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston. Os africanos eliminaram o Canadá no início desta tarde.

Com o apito inicial do árbitro uzbeque Ilgiz Tantashev, o clima de Libertadores tomou o primeiro tempo da partida. Com um surpreendente esquema de cinco defensores, o técnico Gustavo Alfaro se contentou em apenas segurar os franceses, que pouco criaram.

Apesar de 80% de posse de bola na primeira etapa, os europeus sequer colocaram o goleiro Orlando Gill para trabalhar. Os paraguaios, porém, também não levaram perigo e apostaram apenas em contra-ataques puxados por Julio Enciso, que, sozinho, pouco conseguiu fazer. 

Mesmo com a pouca criatividade, o Paraguai se destacou por ter conseguido cumprir o jogo que propôs na primeira etapa. Além de se defender com maestria, os sul-americanos conseguiram irritar os franceses com faltas e provocações.

No segundo tempo, os franceses aumentaram a pressão em busca do gol. Aos cinco minutos, Mike Maignan lançou Mbappé, que saiu na cara de Gill, mas perdeu o controle da bola e a ajeitou com o braço. Sem o juíz marcar falta, Juan Cáceres fez o desarme. 

Com a ansiedade para abrir o placar, a França cobrou o escanteio rápido enquanto os paraguaios reclamavam e Ousmane Dembélé foi acionado dentro da área, mas chutou na rede pelo lado de fora.

Na sequência, Manu Koné bateu colocado e obrigou Gill a fazer sua primeira defesa na partida. Após muita insistência, a França conseguiu abrir o placar aos 24 do segundo tempo. 

O árbitro marcou pênalti após revisão por falta de Diego Gómez em Désiré Doué, e Mbappé converteu a cobrança. Antes da batida, Gustavo Velázquez tentou catimbar cavando a marca do pênalti. O craque chegou aos sete gols na competição e empatou com Lionel Messi na liderança da artilharia.

 Com a vantagem no placar, o clima esquentou ainda mais. Na parada para hidratação, Mbappé e Cáceres se desentenderam, mas a turma do deixa disso chegou para separar. 

Já nos acréscimos, a França quase ampliou. Doué puxou contra-ataque e tocou para Mbappé. O camisa 10 bateu da entrada da área e parou em Gill, que deu rebote. Na sobra, o craque parou novamente no goleiro paraguaio.

 

copa do mundo

Inglaterra elimina RD Congo com dois gols de Kane e avança às oitavas

Após levarem gol aos 6 minutos, europeus viraram na etapa final

01/07/2026 15h30

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Foto: Fifa

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Inglaterra e República Democrática do Congo protagonizaram um jogo eletrizante na tarde desta quarta-feira em Atlanta (Estados Unidos), que terminou com vitória de virada dos europeus por 2 a 1, com dois gols do atacante Harry Kane nos 16 minutos finais da segunda etapa. A Inglaterra está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo, e segue como uma das favoritas ao segundo título da história - o primeiro foi em 1966.

Os ingleses foram surpreendidos aos seis minutos, com Cipenga abrindo o placar para os Leopardos (apelido da seleção congolesa). Após o susto, os britânicos  foram em peso para o ataque em busca do empate, que só ocorreu aos 29 minutos do segundo tempo, com gol do camisa 9, que mudou a história da partida. Kane marcou novamente aos 40 minutos e selou a classificação dos Três Leões. Já os Leopardos, que voltaram ao Mundial depois de uma ausência de 52 anos,  se despendem da Copa após uma campanha histórica. 

Nas oitavas, a Inglaterra enfrentará o anfitrião México,no Estádio Azteca. O jogo está programado para domingo (5), às 21h (horário de Brasília).

No primeiro tempo, bastaram seis minutos de jogo para os congoleses abrirem o placar, após cruzamento de Mbemba da direita para Cipenga, dentro da grande área, bater forte no fundo da rede, sem chances para o goleiro Pickford. O gol abalou a estratégia ofensiva da seleção inglesa, que demonstrou nervosismo só recuperou o foco após a pausa para hidratação. Aos 27 minutos, Rice cobrou falta e o defensor Konsa quase marca contra de canela. Em seguida, em novo cruzamento do camisa 4, Belligham cabeceou certeiro, mas o goleiro Mpasi fez uma defesa incrível.

Os Três Leões insistiam na busca do empate, mas paravam na bem armada defesa congolesa. Aos 39, em outro ataque com chance real de gol dentro da grande área, os ingleses pediram pênalti, após a bola tocar no braço do defensor Tuanzebe. No entanto, a arbitragem não viu infração e mandou o jogo seguir. Aos 34, mais pressão inglesa na pequena área. Kane tenta chutar, é brecado por Tuanzebe, e bola sobra para Rashford finalizar, mas Bissaka impediu o gol ao tirar a bola em cima da linha do gol.

O Congo ainda teve oportunidade de ampliar aos 41 minutos, após cruzamento perfeito de Wan-Bissaka para Wissa finalizar sozinho na pequena área, mas a bola beijou a trave e saiu. Já nos acréscimos, o goleiro Mpasi brilhou novamente, ao defender bola cabeceada para baixo por Bellingham, aproveitando cruzamento perfeito de Madueke. Mais uma vez, Mpasi deu show e defendeu.

Após o intervalo, a seleção inglesa partiu toda para o ataque e sufocou os Leopardos. Aos cinco minutos, Rashford partiu em velocidade com a bola, invadiu a grande área e desferiu um torpedo de canhota. A torcida chegou a gritar gol, mas a bola passou pelo lado de fora da rede. Nas poucas chances de os congoleses ampliarem o placar, a melhor foi aos 21 minutos, com um chute de fora da área de Mbuku. A bola passou rente ao travessão pelo lado de fora.

Os ingleses seguiram insistindo e aos 29 minutos empataram em jogada que começou com Gordon se livrando da marcação e cruzando na medida para Harry Kane. O camisa 9 se antecipou ao zagueiro Tuanzebe e cabeceou firme para o fundo das redes. Tudo igual em Atlanta.

A partir daí, os ingleses sobraram em campo e 11 minutos depois, em outro cruzamento de Gordon, Kane achou espaço entre cinco marcadores para desferir um chute certeiro. Era o gol de virada da Inglaterra e da classificação. Antes do fim, em cobrança da falta, Wissa teve a chance de empatar, mas cobrou mal e a bola passou longe do gol. Era o fim da campanha histórica dos Leopardos no Mundial.

copa do mundo

Haaland decide, Noruega vence Costa do Marfim e vai pegar o Brasil

Astro norueguês chega a cinco gols e briga pela artilharia do Mundial

30/06/2026 15h32

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Noruega será adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

Noruega será adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo Foto: Fifa

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A Noruega será adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta terça-feira (30), a seleção escandinava superou a Costa do Marfim por 2 a 1 em Dallas, e terá pela frente a equipe brasileira no domingo (5), às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey, também nos Estados Unidos.

A estrela de Erling Haaland brilhou. Bem marcado ao longo do jogo, o atacante mostrou que precisa de poucas chances para ser letal. O camisa 9 balançou as redes pela quinta vez na Copa, a um de se igualar o craque argentino Lionel Messi, artilheiro da competição. Pai do astro norueguês, o ex-lateral Alf-Inge Haaland estava no estádio e se emocionou.

O Brasil terá pela frente a única seleção que nunca derrotou na história. Em quatro jogos, são dois empates e dois triunfos noruegueses. O último foi justamente em uma Copa do Mundo. Em 1998, na França, os escandinavos ganharam por 2 a 1, de virada, pela fase de grupos.

Eficiência escandinava

Apesar de controlar o jogo durante a maior parte do primeiro tempo, a Costa do Marfim pecou na conclusão das jogadas. Foram duas chances claras desperdiçadas.

Aos 20 minutos, o lateral Ghislain Konan invadiu a área na esquerda, driblou o zagueiro Marcus Pedersen e chutou rasteiro, rente à trave direita, pelo lado de fora da rede. Sete minutos depois, Yan Diomandé cruzou pela esquerda, o também atacante Nicolas Pépé escapou do lateral David Wolfe e finalizou na pequena área, mas pegou muito mal.

Quando conseguiu se desvencilhar da pressão marfinense, a Noruega saiu na frente. Aos 38 minutos, o meia Martin Odegaard abriu para Antonio Nusa pela esquerda. O atacante entrou na área, levou para a perna direita e acertou o ângulo do goleiro Yahia Fofana, que nada pôde fazer.

O brilho do artilheiro

A etapa final foi ainda mais movimentada, com os Elefantes se lançando ao ataque. Aos nove minutos, o lateral Guéla Doué dominou a bola na entrada da área pela direita e chutou forte. A bola explodiu no zagueiro Torbjørn Heggem. Na sobra, na cara do gol, Pépé bateu e o goleiro Orjan Nyland fez uma bela defesa.

A Noruega, tentando administrar a vantagem, saía apenas em contra-ataques. Em um deles, aos 20 minutos, Odegaard colocou na área, o atacante Alexander Sorloth desviou de cabeça e Heggem chegou finalizando, livre, mas o ponta Amad Diallo salvou em cima da linha.

O próprio Diallo foi quem deixou tudo igual. Aos 28 minutos, o atacante tabelou com Pépé pela direita, driblou Wolfe, deixou o meia Sander Berge no chão e mandou para as redes, marcando um golaço.

A Costa do Marfim, então, foi quem recuou, dando campo para a Noruega atacar, tentando aproveitar a velocidade dos homens de frente às costas da marcação. A estratégia não funcionou. Aos 40 minutos, Oscar Bobb lançou em profundidade o também meia Patrick Berg, que, na área, tocou na esquerda para Haaland decidir a classificação escandinava.

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