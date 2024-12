Jean, ex-Seleção Brasileira, negocia com Pantanal SAF para 2025

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Buscando os melhores nomes do mercado para formar um elenco competitivo e disputar o título do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2025, o Pantanal SAF mantém conversas avançadas com o volante Jean Moreira. Ex-jogador de São Paulo, Fluminense, Palmeiras e da Seleção Brasileira, atualmente defende o Retrô (PE). Segundo apuração da reportagem, os representantes do clube têm uma reunião agendada para a próxima semana, onde apresentarão a proposta de contrato ao atleta e buscarão avanço nas negociações.

Natural de Campo Grande, o atleta experiente de 38 anos possui um currículo invejável. Ao longo da carreira, conquistou cinco títulos do Campeonato Brasileiro: dois pelo São Paulo (2006 e 2008), dois pelo Palmeiras (2016 e 2018) e um pelo Fluminense (2012).

De acordo com informações da Rádio Esporte MS, confirmado pelo Correio do Estado, o atleta esteve em Campo Grande na última semana e se reuniu com os dirigentes do Pantanal SAF, que lhe apresentaram o projeto do clube, o qual agradou ao jogador.

Ainda de acordo com a apuração da reportagem, ambas as partes já agendaram uma nova reunião, na qual serão apresentados os valores e o contrato. A expectativa é de que, nas próximas semanas, a SAF Pantanal consiga fechar um contrato com o jogador.

Jean Moreira tem contrato com o Retrô (PE) até 31 de dezembro, e seu último jogo foi contra o Anápolis (GO), quando a equipe pernambucana conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Série D.

Com o calendário brasileiro enxuto, o Pantanal SAF tem pressa em apresentar seu elenco completo. A equipe de Campo Grande estreia no Campeonato Sul-Mato-Grossense no dia 19 de janeiro, diante do Dourados Atlético Clube, no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

