Jornal espanhol destaca GP trágico da Ferrari em Interlagos: 'Poço sem fundo'

A esperança dos ferraristas estava alta para este final de semana

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

10/11/2025 - 23h00
Continue lendo...

Após dois abandonos e uma batida que deixou o carro de Charles Leclerc sem um pneu, o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 não teve um final promissor para a Ferrari. Embora a causa de cada contato ainda esteja sendo discutida pelos fãs, o jornal espanhol Marca classificou a prova da escuderia italiana um "poço sem fundo".

A esperança dos ferraristas estava alta para este final de semana, já que Leclerc tinha conquistado dois pódios consecutivos nas últimas provas. Logo no começo da corrida, porém, a expectativa foi minada com o toque entre Lewis Hamilton e Franco Colapinto - a perda da asa dianteira do britânico posteriormente resultou no segundo abandono da equipe.

"É um desastre para nós. É frustrante para todos na equipe. Neste momento, só consigo acreditar que algo virá depois de tudo isso que estamos vivenciando", comentou Hamilton depois do fim da 21ª etapa.

Antes que o time tivesse tempo de processar o prejuízo, o piloto monegasco levou a pior ao dividir espaço com Oscar Piastri e Kimi Antonelli na primeira curva - a colisão resultou em uma penalização de 10 segundos para o australiano.

Apesar de surpreendente o jornal espanhol não classificou o resultado como inesperado, já que o desempenho do SF-25 tem sido instável desde o começo da temporada. Agora, com nenhum ponto conquistado em solo brasileiro, a Ferrari caí para quarto na briga pelo vice-campeonato de construtores.

O cenário da escuderia italiana se assemelha ao de 2020, quando Leclerc e Sebastian Vettel não terminaram acima da quinta posição no mundial. Este ano, a equipe não pontuou em três GPs: na China, devido a uma dupla desclassificação, na Holanda, por conta de acidentes separados e no Brasil neste domingo.

A chegada de Antonelli em segundo, à frente de Max Verstappen, fez com que a Mercedes acumulasse 398 pontos, sendo a mais cotada para levar o segundo lugar até o momento.

Esportes

Fórmula 1: Norris vence e amplia liderança em corrida em Interlagos

O italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, foi ao pódio, em segundo

09/11/2025 15h02

Lando Norris venceu o GP de Interlados

Lando Norris venceu o GP de Interlados Foto: Reprodução / Instagram

O britânico Lando Norris completou neste domingo um fim de semana perfeito no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Líder do campeonato, ampliou sua vantagem sobre os principais concorrentes e subiu no lugar mais alto do pódio no Autódromo de Interlagos, que recebeu nos últimos três dias, 303.627 pessoas, um recorde para o circuito.

"É bom vencer aqui no Brasil, com uma pista e fãs maravilhosos. Essa vitória vai para Gil de Ferran (histórico piloto brasileiro, campeão da Indy e que morreu em 2023), um dos meus mentores. Foi um fim de semana perfeito. A recompensa não vem de um jeito fácil, estão me entregando um carro perfeito", disse o britânico.

Mas o grande piloto do dia foi Max Verstappen. Largando dos boxes, o holandês escalou o grid, deixou concorrentes para trás e chegou a assumir a liderança em determinados momentos da prova. No fim, terminou na terceira colocação.

O italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, com um excelente fim de semana, foi ao pódio, em segundo. Segundo colocado no campeonato, Oscar Piastri, enfrentou uma punição e chegou apenas em quinto (veja abaixo a classificação completa).

Na classificação do campeonato, Norris chega a 390 pontos, seguido por Piastri, com 366, e Verstappen, com 341.

"A corrida teve muita ação e ultrapassagem. Nosso ritmo era muito forte. É muito difícil fazer uma prova de recuperação, não esperava o resultado, que foi incrível e me deixa orgulhoso de todo mundo da equipe, que fez um trabalho maravilhoso", apontou Verstappen.

Gabriel Bortoleto, porém, teve um GP de estreia em casa para esquecer. Bateu na sprint, não participou do classificatório e voltou a se acidentar na primeira volta da corrida principal. A Ferrari também foi mal. Charles Leclerc e Lewis Hamilton se envolveram em toques e abandonaram.

O circo da Fórmula 1 agora se translada para Las Vegas, nos Estados Unidos. O Grande Prêmio vai acontecer na madrugada do 23 de novembro, um domingo, à 1h (de Brasília). A categoria retorna para a capital paulista entre os dias 6 e 8 de novembro de 2026

A corrida começou com acidente envolvendo Gabriel Bortoleto. Mais leve do que o de sábado, mas com consequência esportiva pior. Depois de tocar com Stroll, o brasileiro bateu na barreira de pneus e teve de abandonar.

Quem também se deu mal foi Hamilton. O britânico começou sendo tocado por Sainz e saiu brevemente da pista no S do Senna na largada. Depois, o piloto da Ferrari tentou ultrapassar Colapinto, bateu na traseira do argentino e perdeu o bico da carro. O safety car, então, foi acionado e ficou na pista por quatro voltas.

Na relargada, Piastri tentou ultrapassar Antonelli pela parte de dentro do S do Senna. O italiano fechou a porta, foi tocado por Piastri e acertou Leclerc, que teve o pneu furado, a suspensão quebrada e deixou a prova. O australiano foi punido com 10 segundos. Uma decisão questionável dos comissários. Dessa vez, foi acionado o safety car virtual por três voltas.

Norris, na ponta, passou a ser pressionado por Piastri, segundo colocado. Antonelli ficou mais atrás. No fundo, Verstappen precisou parar por um furo no pneu e, depois de efetuar a troca por compostos médios, voltou voando e começou a escalar o pelotão. Na 20ª volta, o holandês já era o sexto colocado, a 18 segundos do líder.

Na 31ª volta, Norris foi para os boxes, quando estava com quase 20 segundos de vantagem para Verstappen, quarto. O britânico optou por colocar pneus macios para enfrentar os médios de 23 voltas do holandês. Não demorou para Norris enquadrar Verstappen e efetuar a ultrapassagem na volta 33.

Companheiro de Verstappen, Tsunoda não teve uma tarde feliz. Depois de bater em Stroll e ser punido em 10 segundos, não cumpriu devidamente a penalidade e foi novamente sancionado com 10 segundos. Em contrapartida, o alemão Nico Hülkenberg, companheiro de Bortoleto, mostrou como a Sauber estava bem acertada para o fim de semana e se manteve de forma consistente na zona de pontuação.

Na 35ª volta, Verstappen voltou aos boxes e colocou outro conjunto de pneus médios. Enquanto isso, Piastri ficou na liderança da prova, sem cumprir ainda sua punição. Hamilton ainda tentou permanecer na prova mesmo com tantas avarias causadas pelos incidentes. Mas, na 39ª volta, a Ferrari orientou que ele recolhesse o carro para os boxes.

Na 51ª volta, quando Verstappen encurtava a distância, Norris foi para os boxes e trocou os compostos macios por médios. Piastri fez o mesmo na volta seguinte. A reação de Verstappen foi colocar macios na 55ª volta. O holandês voltou em quarto, com 13 segundos atrás do britânico da McLaren.

O comando da Red Bull vislumbrava que Verstappen fosse capaz de brigar pelo segundo lugar da corrida e orientou o holandês a conservar bem os pneus. Na volta 62, o atual tetracampeão ultrapassou Russell e voltou ao pódio. O piloto da equipe austríaca ainda tentou passar Antonelli, mas não foi feliz e concluiu a prova em terceiro.

Resultado final do GP de São Paulo de Fórmula 1:

1º Lando Norris (GBR/McLaren), em 1h32min01s596

2º Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 10s388

3º Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 10s750

4º George Russell (GBR/Mercedes), a 15s267

5º Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 15s749

6º Oliver Bearman (GBR/Haas), a 29s630

7º Liam Lawson (NZE/RB), a 52a642

8º Isack Hadjar (FRA/RB), a 52s873

9º Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 53s324

10º Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 53s914

11º Alexander Albon (TAI/Williams), a 54s184

12º Esteban Ocon (FRA/Haas), a 54s696

13º Carlos Sainz (ESP/Williams), a 55s420

14º Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 55s766

15º Franco Colapinto (ARG/Williams), a 57s777

16º Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 58s247

17º Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 1min09s176

Não completaram a prova: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), Charles Leclerc (MON/Ferrari) e Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber)

MAIS TRÊS ANOS

Flamengo renova contrato de Arrascaeta, maior artilheiro estrangeiro do clube, até 2028

O acordo, assinado na sexta-feira, prevê ainda a extensão automática do vínculo por mais uma temporada, mediante cumprimento de metas

08/11/2025 16h00

Arrascaeta tem 36 participações para gol em 2025 somando todas as competições

Arrascaeta tem 36 participações para gol em 2025 somando todas as competições Foto: X/Reprodução

O Flamengo anunciou neste sábado a renovação de contrato com o meia Giorgian De Arrascaeta até dezembro de 2028. O acordo, assinado na sexta-feira, prevê ainda a extensão automática do vínculo por mais uma temporada, mediante cumprimento de metas.

"É uma das notícias mais felizes da minha carreira. Sempre quis ficar no Flamengo e continuar escrevendo essa história", afirmou o uruguaio de 31 anos, que chegou ao clube em 2019. "Tenho muita gratidão à Nação, que sempre me apoiou, e quero seguir retribuindo dentro de campo. O foco agora é na reta final da temporada, mas o Flamengo sempre foi minha prioridade", completou.

Desde a sua chegada ao Flamengo, Arrascaeta disputou 348 partidas oficiais, com 95 gols e 104 assistências. Os números o colocam como estrangeiro com maior número de gols na história do clube. "Estamos escrevendo uma história muito bonita. Meu pensamento é sempre dar o máximo, para quando chegar o momento de encerrar a carreira, poder olhar para trás e ver tudo o que conquistamos juntos."

O camisa 10 conquistou 15 títulos no Flamengo, incluindo duas Libertadores e dois Brasileiros. "É uma felicidade muito grande. Foi um processo importante e tranquilo, principalmente pela vontade dele em permanecer. Essa vontade foi decisiva. Ídolos estão cada vez mais raros no futebol mundial, e a renovação do Arrascaeta representa muito para o Flamengo. É um casamento perfeito", afirmou o diretor executivo de futebol do Flamengo, José Boto.

