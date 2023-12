FUTURO INCERTO

Italiano disse em diversas ocasiões que pretende honrar o seu contrato com o clube espanhol, mas nunca revelou os seus planos

Carlo Ancelotti afirmou que "não tem pressa" em assinar uma renovação de contrato com o Real Madrid em meio ao noticiário de que a CBF deseja contratá-lo para ser o treinador da seleção brasileira.

O italiano disse em diversas ocasiões que pretende honrar o seu contrato com o clube espanhol, mas nunca revelou os seus planos para o futuro.



"Ser treinador do Real Madrid é a coisa mais importante", disse Ancelotti, neste sábado, véspera do duelo da equipe contra o Villarreal, pelo Espanhol.

"Se o clube está feliz, eu também estou. Não há pressa para renovar meu contrato, não é um problema. Estamos aqui até 30 de junho de 2024" completou, lembrando sobre a data do atual contrato com a equipe espanhola



Sem Ancelotti, a CBF acertou, em julho, com Fernando Diniz, que também permanece como treinador do Fluminense, como técnico principal, com um contrato de 12 meses que terminará quando expirar o contrato de Ancelotti com o clube merengue.

O acerto com o italiano vinha sendo dado como algo certo por Ednaldo Rodrigues, destituído do cargo de presidente da CBF há uma semana, em consequência da anulação de uma série de assembleias da entidade, entre elas a que elegeu o dirigente baiano. Todos elas estariam em desconformidade com a lei.

A Justiça também estabeleceu que o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz, atue como interventor na entidade até a convocação de novas eleições.

A defesa de Ednaldo pede ao STJ que, caso o recurso não seja aceito, ele permaneça na função para convocar um novo pleito no prazo de 30 dias. Esse prazo acabaria em janeiro.



Ancelotti detém o recorde de títulos da Liga dos Campeões como treinador, com quatro (dois pelo Real e dois pelo Milan). Ele também é o único treinador que conduziu equipes à conquista de títulos nas cinco principais ligas nacionais da Europa: Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha e França.



De acordo com o jornal espanhol "Marca", para as próximas semanas é aguardada uma reunião entre Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, e Ancelotti para efetivar uma proposta de renovação.

Nomes têm sido vinculados como futuros técnicos do time da capital espanhola, como Xabi Alonso, Zidane, Raúl González e José Mourinho.

O português, inclusive, aconselhou publicamente Ancelotti a ficar no clube espanhol. "Só um louco deixaria o Madrid", disse Mourinho, frase com a qual o italiano concordou.

Assine o Correio do Estado