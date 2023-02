Michael Jordan doa R$ 52,3 mi a ONG para celebrar 60º aniversário

Futsal feminino

Serc/UCDB e Operário/Douradina vão representar MS em competição feminina

Time da Serc/UCDB disputou competições nacionais no ano passado e também participará neste ano da Supercopa do Brasil Divulgação

Em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) na tarde desta terça-feira (14), foram definidos os adversários das equipes de Mato Grosso do Sul na Supercopa de Futsal Feminino 2023.

A Copa Nacional, que reúne as seis melhores equipes do País, terá pela primeira vez uma fase de grupos, o que aumentará o número de partidas a serem disputadas.

O Operário/Douradina, que no ano passado foi o terceiro colocado da Copa do Brasil de Futsal Feminino, caiu no sorteio no grupo A e enfrentará nesta fase o Taboão Magnus, de São Paulo (atual campeão da Supercopa), e o São José (SP).

Já o segundo representante do Estado na competição, Serc/UCDB, foi sorteado no grupo B, junto das equipes Leoas da Serra, de Santa Catarina (bicampeã da Supercopa 2018-2020), e Stein Cascavel, do Paraná (PR).

Conforme o regulamento da disputa, as duas melhores equipes de cada grupo avançam para a fase eliminatória das semifinais, e os times vencedores destes confrontos chegam à grande final.

Analisando os resultados do sorteio, o técnico do Operário/Douradina, Luís Gustavo Paiva, declarou ao Correio do Estado que, pelo nível da competição, qualquer grupo que caísse com o Galo seria um grupo difícil.

“Essa competição reúne somente as melhores. Taboão será a primeira vez que vamos enfrentar, uma das principais equipes do Brasil, que vem servindo jogadoras à seleção. Mas temos certeza de que serão grandes duelos e vamos fazer o possível para representar bem o Estado”.

Sobre o segundo adversário do grupo, o São José, Luís Gustavo ressalta que o Operário/DEC já ganhou da equipe em Campo Grande, por 1 a 0, em partida disputada no ano passado pela Taça Brasil de Futsal.

“O São José ganhamos delas na Taça Brasil, que aconteceu aqui em Campo Grande, já é uma equipe que conhecemos mais dentro de quadra por já termos enfrentado”, disse.

Questionado sobre o feito inédito de duas equipes de Mato Grosso do Sul participarem da Supercopa de Futsal, o treinador do Operário/Douradina enfatizou que o futsal feminino tornou-se a principal modalidade esportiva do Estado.

“O futsal feminino, hoje, é o carro-chefe do nosso Estado. UCDB já vinha há tempos representando MS a nível nacional pelo belo trabalho do professor Nando. Há um ano e meio começamos nosso projeto e também estamos colhendo os frutos. Esperamos que tenhamos mais apoios dos órgãos e de empresários, pois, quanto mais apoio tivermos, mais qualificados ficam os times, e quanto mais fortes os times estiverem, mais resultados nacionais aparecerão”, enfatizou o treinador.

A Supercopa de Futsal Feminino será disputada do dia 22 ao dia 26 de março, com sede na cidade de Cascavel, no Paraná.

O time campeão da Supercopa ganhará a vaga na Libertadores da América Feminina de 2023, que acontecerá em junho, no Paraguai.

UCDB NA LIGA FEMININA

Além de disputar a Supercopa Feminina, a Serc/UCDB também está confirmada entre as equipes participantes da Liga Feminina de Futsal (LFF).

O clube de MS estará na briga pelo título da competição junto de outras 11 equipes confirmadas: Stein Cascavel, Taboão Magnus, Leoas da Serra, Unochapecó, Londrina, APCEF, ADTB, Baterias Jupiter, Barateiro, Unidep e São José.

Segundo o técnico da Serc/UCDB, Luiz Fernando, o Nando, a entrada da Serc/UCDB na liga nacional já era um desejo da equipe e da própria LFF.

“Nós temos contato com a presidente e vice-presidente da liga há muito tempo, elas sempre convidam a gente para participar, por causa do histórico da nossa equipe, anteriormente não tínhamos recurso para isso, mas neste ano aceitamos este desafio”, disse Nando.

Em 2022, a Serc/UCDB ganhou destaque nacional no futsal feminino pelo bom desempenho apresentado nas competições nacionais com a Taça Brasil, que foi disputada em Campo Grande, em junho.

“No ano passado, eu realizei dois sonhos, o de disputar a Taça Brasil em Campo Grande e o de chegar à final da competição. Entrar na Liga é muito importante para o Estado, vamos ter a noção de como é jogar uma competição com calendário extenso e também criar a oportunidade de outras equipes daqui disputarem”, acrescentou o treinador da Serc/UCDB.

