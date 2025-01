Morre Léo Batista, ícone do jornalismo esportivo brasileiro, aos 92 anos

Estadual de futebol

Meio-campista possui seis títulos brasileiros, um título paulista e um carioca no currículo

O Pantanal SAF oficializou no começo da tarde desta sexta-feira (17), a contratação do volante multicampeão Jean Moreira.

Ex-jogador de São Paulo, Fluminense, Palmeiras e da Seleção Brasileira, Jean possui um currículo recheado. Entre as principais conquistas, estão seis títulos brasileiros, um campeonato paulista e um campeonato carioca.

Natural de Campo Grande, o volante jogou a última temporada pelo Retrô (PE), onde conquistou o título do Brasileirão da Série D.

O anúncio do meio-campista foi realizado por meio da página oficial da equipe sul-mato-grossense na rede social Instagram.

Na publicação, o clube animou a torcida destacando os títulos da carreira de Jean. Confira o post:

"O Jean agora é Futebol Clube Pantanal! Quem estava ansioso por este anúncio? Com passagem memorável pela Seleção Brasileira e uma Copa América no currículo, o volante é seis vezes campeão brasileiro (2006-2008-2012-2016-2018-2024/Série D) campeão paulista com o São Paulo em 2005 e campeão carioca com o Fluminense em 2012. Posição: volante. Principais passagens: São Paulo, Fluminense, Palmeiras, Palmeiras, Cruzeiro, Retrô. Avante!".

No total, o Pantanal SAF vai jogar a temporada 2025 com o seguinte elenco:

Goleiros

Zuba

Kennedy

Breno

Laterais

Mascena

Michael

Emerson

Maikon

Zagueiros

Codô

Mateus

Júnior

Ricardo

Meio-campistas

Jean

Tássio

Klauber

Raylan

Rhudson

Alisson

Gustavo

Atacantes

Vitor

Tiziu

Dudu

Léo Taperuna

Flávio

Neto

Ambição

Com planos ambiciosos no futebol sul-mato-grossense, o presidente do Pantanal SAF, Gilmar Ribeiro - também conhecido como Mazinho - destaca que o objetivo da equipe é buscar o título do estadual de futebol em 2025.

"Estamos empenhados em montar um time competitivo para alcançar grandes resultados no campeonato estadual da próxima temporada", disse .

O Pantanal SAF, antiga Portuguesa, desde o anúncio da primeira Sociedade Anônima do Futebol (SAF) em Mato Grosso do Sul, adotou o lema da mudança estrutural do futebol sul-mato-grossense.

Com a meta de surpreender, o Pantanal SAF assinou em dezembro de 2024, o contrato para reformar o campo do Sinpol (Sindicato dos Policiais Civis) e assim ampliar o alojamento para receber atletas de fora da cidade.

"Além de contratar jogadores para montar um elenco competitivo, também precisamos de uma estrutura física adequada para receber os atletas. No caso do Jean, que já está com o contrato fechado, vamos fornecer moradia para ele, mas também precisamos de uma estrutura para os treinamentos, tanto para o time profissional quanto para as categorias de base", explicou o presidente na época.

A equipe de Campo Grande estreia no Campeonato Sul-Mato-Grossense amanhã, dia 18 de janeiro, contra o Dourados Atlético Clube, no estádio Jacques da Luz, às 20h em Campo Grande.

Quem quiser prestigiar a partida na arquibancada pode comprar ingressos por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Contudo, até amanhã é possível adquirir as entradas de graça no endereço da R7 Sports. A sede fica na Avenids Júlio de Castilho, nº 1669, Vila Alba.

Primeira rodada

O Estadual 2025 começa neste final de semana e além da partida do Pantanal SAF, Campo Grande sedia mais uma partida neste sábado (18).

Também no estádio Jacques da Luz, às 16h, o atual campeão Operário faz sua estreia contra o Águia Negra, de Rio Brilhante. A equipe do interior retorna à Série A após duas temporadas amargando a segunda divisão.

Mais cedo, às 15h, o Aquidauanense recebe o Ivinhema no duelo de “Azulões”. A partida inclusive pode ser acompanhada no canal da FFMS no YouTube, que deve ter, pelo menos, uma transmissão por rodada na primeira fase.

No domingo, mais duas partidas complementam a rodada. Às 15h, o Naviraiense volta à primeira divisão recebendo o Corumbaense; e o Costa Rica recebe o Coxim em Aquidauana, no mesmo horário. A partida será em Aquidauana por opção do CREC, em cumprimento de punição imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS) de não jogar em casa nas duas primeiras partidas como mandante.

