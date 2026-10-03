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Na Malásia, Verstappen faz sua primeira pole position da temporada

Tetracampeão tenta primeira vitória em 2026; Bortoleto largará em 10º

Agência Brasil

03/10/2026 - 23h00
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Na manhã deste sábado (3), o holandês Max Verstappen, da Red Bull Racing, fez o que ainda não havia conseguido em 2026. Na 16ª etapa da temporada, enfim, veio a primeira pole position para o piloto tetracampeão do mundo de Fórmula 1.

No GP do Bahrein, que este ano está sendo disputado na Malásia por conta das tensões bélicas no Oriente Médio, Verstappen encerrou um jejum que começou em dezembro de 2025, quando fez o melhor tempo no treino classificatório no GP de Abu Dhabi, que encerrou o calendário da categoria no ano passado. 

Verstappen fez o tempo de 1min35s130, ficando 0s298 à frente de Lewis Hamilton, da Ferrari e 0s501 do atual líder da temporada, o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes.

O companheiro de Verstappen na RBR, o francês Isack Hadjar, originalmente havia registrado o terceiro melhor tempo, mas foi punido com a perda de cinco posições por ter feito trocas no motor. Esta foi a 49ª pole position na carreira de Verstappen, que no momento ocupa a sexta colocação no Mundial de pilotos.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, fez o décimo melhor tempo da classificação e vai largar dentro da zona de pontuação na corrida marcada para a madrugada deste domingo, a partir das 4h da manhã no horário de Brasília.

Honraria

Universidade de Buenos Aires nomeia Messi como doutor honorário: 'Exemplo de excelência'

Evento acontece na próxima terça, 6, antes do amistoso da Argentina contra Benin, que marca a despedida do jogador com a camisa da seleção

30/09/2026 23h00

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Foto: Reprodução X

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A Universidade de Buenos Aires anunciou, nesta quarta-feira, 30, que Lionel Messi será nomeado doutor honorário pela instituição. O evento acontece na próxima terça, 6, antes do amistoso da Argentina contra Benin, que marca a despedida do jogador com a camisa da seleção.

"Queremos reconhecer uma pessoa humilde, perseverante, um exemplo e embaixador de nossa cultura popular e de nossa identidade nacional. Com esta distinção, queremos destacar a relevância e a influência de alguém que, por meio do esporte e para além dele, alcançou as mais importantes conquistas e tornou-se um exemplo de excelência", disse Ricardo Gelpi, reitor da faculdade.

No comunicado, a UBA afirmou que proposta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Superior da instituição e que ela faz parte de uma tradição de "homenagear a excelência, a relevância e a influência daqueles que, por meio do esporte, alcançaram as mais importantes conquistas e se tornaram exemplos influentes em suas áreas".

A seleção argentina faz seu primeiro jogo na Super Data Fifa nesta quarta, às 21h (de Brasília), diante da Bolívia, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. Depois, o país encara a Burkina Faso no sábado, 3, também às 21h.

O último compromisso de Messi com a seleção será contra Benin, na terça, às 20h, no Estádio Monumental, em Buenos Aires. Ao todo, o atacante de 39 anos acumula 207 partidas e 125 gols marcados com a camisa da Argentina.

Postulante

'Estou pronto', diz Rafael Câmara sobre vaga na Fórmula 1 na próxima temporada

O jovem de 21 anos é cotado para assumir um lugar na Haas, substituindo Esteban Ocon

29/09/2026 23h00

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Rafael Câmara

Rafael Câmara Foto: Divulgação /X

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Rafael Câmara tem tudo para dar seus últimos passos na Fórmula 2 e se tornar o mais novo piloto brasileiro na Fórmula 1 na próxima temporada, juntando-se a Gabriel Bortoleto. O jovem de 21 anos é cotado para assumir um lugar na Haas, substituindo Esteban Ocon.

O brasileiro não esconde sua expectativa para conquistar uma vaga na principal categoria do automobilismo e, em entrevista ao The Race, afirmou que se sente preparado para dar esse salto: "Se eu estiver lá, também será um sonho, porque você trabalha a vida inteira para isso. Vai ser algo legal e acho que estou pronto."

Além disso, Rafael Câmara comentou que existem diferenças nas duas categorias, mas tem experiência para lidar com a mudança: "Acho que, no fim das contas, você ainda está pilotando carros velozes em um circuito (na F-1). Então, já faço isso há bastante tempo."

"É um lugar muito diferente. Há muito mais coisas acontecendo. Mas acho que isso se dá principalmente fora do carro. No carro, você simplesmente faz o seu trabalho e tenta sempre maximizar o que pode. Acho que é o que mais gosto. Dirigir sempre será um prazer", completou.

Em 2026, o piloto brasileiro vem tendo contato com os carros da Fórmula 1 e realizou sessões de testes com a Ferrari e, mais recentemente, guiou o veículo da Haas, em avaliações promovidas pela equipe norte-americana. Durante as atividades, impressionou o dono da escuderia e deu um passo importante para conquistar uma vaga em 2027.

Porém, apesar disso, Câmara destacou que é importante realizar os testes, mas seu desejo é guiar na categoria de cima: "Obviamente, é sempre bom conseguir TPCs, mas você não quer apenas provar um pouco e não estar presente o tempo todo."

No último final de semana, em etapa disputada em Baku, no Azerbaijão, o brasileiro conquistou um resultado importante na Fórmula 2. Em três corridas realizadas no país, Rafael assumiu a liderança da competição, chegando a 207 pontos no campeonato, contra 200 de Tsolov, vice-líder.

Os próximos dois GPs são o do Catar e o de Abu Dabi, mas a realização das duas etapas permanece indefinida por causa da situação no Oriente Médio. Assim, o recifense pode conquistar o campeonato, graças ao seu desempenho em Baku, caso as duas corridas sejam canceladas.

Pilotando o carro da Invicta, Rafa Câmara vem se destacando logo em sua temporada de estreia na F-2, e sua performance rendeu elogios de James Robinson, chefe da equipe. Segundo o gestor, o brasileiro se destaca por sua velocidade, que descreveu como algo natural do jovem.

"A velocidade é simplesmente incrível. Nunca conheci um piloto com tanto talento natural quanto ele. Ele tem uma sensibilidade com os pneus que eu nunca vi antes. É algo tão natural. Assim que ele entrou no carro, dava para perceber que aquele cara tinha algo especial, uma velocidade e uma sensibilidade naturais que nunca tínhamos visto antes", disse o chefe da equipe ao The Race.

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