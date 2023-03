Natação paralímpica: Carol Santiago bate recorde mundial na Inglaterra

SUL-MATO-GROSSENSE

Eliminado sem vencer nenhuma partida neste Estadual, Colorado é rebaixado pelo seu maior rival

Comercial perde para o Operário no Estádio Jacques da Luz, e é rebaixado para segunda divisão Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Comercial perde para o seu maior rival, e é rebaixado para a Série B do Sul-Mato-Grossense pela primeira vez em sua história.

A partida disputada no Estádio Jacques da Luz, neste domingo(19), valida pela última rodada da fase de grupos do Estadual, terminou com o placar mínimo de 1 a 0 para o Operário, gol marcado pelo atacante Kaique Marcial aos 29 minutos do segundo tempo.

Situação vexatória do Esporte Clube Comercial, o segundo clube com maior número de títulos do campeonato Estadual (9 títulos), já era prevista, por conta da situação de crise financeira que o Colorado atravessa no futebol desde 2017.

Sem vitórias a oito jogos, o Comercial só escaparia do rebaixamento se o time vencesse contra o Operário, no clássico Comerário, e se o Coxim perdesse sua partida, diante do Costa Rica.

Nenhum dos dois possíveis resultados se concretizaram, e o Colorado amargou o rebaixamento para o Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B 2024.

O JOGO

Sabendo que precisava da vitória, o Colorado não se intimidou e logo nos primeiros minutos da partida, conseguiu criar duas oportunidades de gol.

Em cobrança de falta para o meio da área do Operário, o zagueiro Henrique Mumu do Colorado subiu mais alto e tentou abrir o placar de cabeça, mas a bola parou no travessão do Galo.

A segunda chance do Comercial foi com o camisa 10 Eduardo Samler que conduziu a bola e finalizou rasteiro na entrada da grande área, o goleiro Samuel do Operário saltou na bola e fez uma bela defesa.

Mesmo começando bem a partida, o Comercial não conseguia manter a bola em sua posse, com isso o Galo chegou ao ataque em diversas oportunidades, com bolas levantadas na área.

Aos 18 minutos, na cobrança de falta feita pelo lateral Travessos, o zagueiro Jadson Sergipano cabeçou a bola na área para dentro do gol, porém o bandeirinha anulou o primeiro gol, dando impedimento na jogada.

No final da primeira etapa, aos 42 minutos, outra bola levantada na área, foi escorada pelo Jadson Sergipado, a bola foi em direção ao gol, para a defesa do goleiro Breno Mohamed, na sobra, o meio-campista Adriano furou a bola na cara do gol, perdendo a grande chance do Operário na primeira etapa.

No segundo tempo, os 45 minutos foram menos intensos que o primeiro, com poucas chances claras de gol, a partida se encaminhava para terminar com um empate sem gols.

Porém em contra ataque rápido do Galo aos 29 minutos, o Operário pegou a zaga Colorada toda desajustada, Jeferson Reis deu um passe para o atacante Kaique Maciel, que o deixou cara a cara com o goleiro Breno, Kaique finalizou na saida do último defensor para estufar as redes.

O gol foi o suficiente para decretar a vitória do Galo, colocando o time na vice-liderança do grupo A, e em consequencia rebaixou o Comercial para a segunda divisão do Estadual.

FIM DA FASE DE GRUPOS

Além da vitória Operáriana no clássico Comerário, a última rodada da fase de grupos do Estadual 2023 terminou com outros três jogos.

No grupo dos times campo-grandenses, o Coxim venceu em casa o Costa Rica, por 1 a 0, e permaneceu na quarta colocação com 8 pontos, tirando e invencibilidade da Cobra do Norte, que se manteve na liderança com 19 pontos.

Pelo Grupo B o lider Dourados venceu fora de casa o já rebaixado Operário de Caarapó por 2 a 1, e no estádio Saraivão, o jogo terminou tudo igual, com Ivinhema e Novo empatando em 1 a 1.

Com o fim das 10 rodadas da fase de grupos do Estadual, oito equipes se classificaram para a próxima fase, e apenas os quintos colocados de cada grupo, foram eliminados da competição, e consequentemente rebaixados para a Série B 2024.

A próxima fase é disputada no formato de mata-mata, com partidas de ida e volta que definem os vencedores dos confrontos até chegar a final do sul-mato-grossense.

Os duelos pelas quartas de final do Estadual ficaram definidos desta forma: