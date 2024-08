Olímpiadas 2024: Bia Ferreira conquista o bronze no peso-leve do boxe feminino

Esportes

Sem desfalque, o Costa Rica vai até Cianorte em busca da sonhada classificação para as quartas de final da Série D.

Precisando vencer por três gols de diferença, o Costa Rica enfrenta o Cianorte no próximo domingo (4), às 15h, no Estádio Albino Taunay, no jogo de volta das oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D.

A missão de entrar para a história do futebol sul-mato-grossense é difícil, mas não impossível.

No jogo de ida, no Estádio Laertão, o Costa Rica apresentou várias falhas defensivas e um apagão de 15 minutos, que resultaram na perda de 3 gols, deixando os torcedores do CREC preocupados para o jogo de volta.

Em contato com o presidente do CREC, André Baird, ele demonstrou otimismo na busca por um bom resultado, mesmo jogando fora de casa.

“Temos que acreditar e buscar esses dois gols para levar o jogo para os pênaltis. Após a derrota, iniciamos o trabalho de motivação com os atletas. Por isso, acredito muito na classificação e vamos lutar para isso”, disse.

Conforme informações apuradas pela reportagem, o Costa Rica levará todos os atletas para Cianorte (PR). Os únicos desfalques são o meia Matheus Canhota e o atacante Pedro Neto, que estão lesionados.

Para garantir a classificação para Mato Grosso do Sul, o Costa Rica precisa vencer por três gols de diferença ou reverter a diferença de dois gols para levar a partida para os pênaltis. Um empate elimina o Costa Rica da competição.

“Sabemos da dificuldade, mas não podemos baixar a cabeça porque temos mais 90 minutos de muita luta. Tudo pode acontecer e precisamos ter fé, foco e esperança em busca dessa classificação”, disse o presidente do Costa Rica, André Baird para a reportagem.

Quem se classificar entre Cianorte e Costa Rica enfrentará, nas quartas de final, o vencedor do confronto entre Anápolis (GO) e Itabuna (BA).

Na partida de ida, realizada no Estádio Municipal Luiz Viana Filho, o Itabuna venceu por 1 a 0. No jogo de volta, que também acontece neste domingo (4), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, o time da casa precisa vencer por dois gols para garantir a classificação para as oitavas de final do Brasileirão Série D.



Derrota em casa

Jogando em casa, pelas oitavas de final da Série D, o Costa Rica perdeu por 3 a 1 para o Cianorte e vai precisar de uma atuação impecável no jogo de volta para conseguir a classificação às quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

Vindo de dois jogos sem vencer na reta final da primeira fase da competição, o CREC chegou com desconfiança do seu torcedor para o jogo deste domingo (28). Em um primeiro tempo apertado, de muito estudo, as equipes foram zeradas para o intervalo.

Na volta para a segunda etapa, a Cobra do Norte desconcentrou e, em 15 minutos, viu o Cianorte abrir 3x0. Rian marcou aos 2min, Ítalo aos 9min e novamente Rian aos 15min. Com esse apagão no começo do segundo tempo, o Costa Rica não conseguiu impor seu ritmo ao jogo. Porém, um gol de Pedro Neto aos 34min manteve o time vivo para o jogo de volta.

Com o resultado, o CREC completa três jogos sem vencer e vai precisar passar por cima desta fase ruim para bater a equipe paranaense no próximo domingo (04), às 15h. Nas redes sociais, o time afirmou que é “hora de retomar os trabalhos e olhar para todos os erros! Não vamos abaixar a cabeça e seguimos na luta em busca da vitória fora de casa! Vamos juntos!”.

Uma boa notícia aos torcedores da Cobra do Norte é que nos últimos cinco jogos em casa, o Cianorte venceu apenas uma, além de uma derrota e três empates. Isso dá esperanças para que uma boa atuação no Paraná seja suficiente para buscar a classificação.



