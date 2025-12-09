Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

copa intercontinental

Onde vai passar e qual é o horário do jogo entre Flamengo e Cruz Azul

A bola rola nesta quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, às 14h (horário de Brasília), diretamente do Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar

Denis Felipe

Denis Felipe

09/12/2025 - 09h35
O aguardado confronto entre Flamengo e Cruz Azul, batizado de "Dérbi das Américas", marca a estreia do clube carioca na Copa Intercontinental da FIFA de 2025. A partida, que promete movimentar o cenário do futebol mundial, é válida pela segunda fase do torneio e definirá um dos finalistas da competição.

Onde assistir e horário do jogo

A bola rola nesta quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, às 14h (horário de Brasília), diretamente do Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.

Os torcedores terão diversas opções para acompanhar o embate, tanto na televisão aberta quanto em canais fechados e plataformas de streaming:

 

Entenda a Copa Intercontinental da FIFA

A Copa Intercontinental da FIFA de 2025 é a segunda edição do novo formato anual de clubes da Federação Internacional de Futebol (FIFA), que substituiu o antigo Mundial de Clubes anual. O torneio reúne os seis campeões continentais de clubes, que se enfrentam em um formato de mata-mata em quatro fases.

O formato é dividido em duas chaves principais:

  1.  Chave 1 (África, Ásia e Oceania): Os campeões da África, Ásia e Oceania se enfrentam em play-offs preliminares. O vencedor desta chave avança para a fase seguinte.
  2.  Chave 2 (Américas e Europa): O campeão da Copa Libertadores (Flamengo) e o campeão da Concacaf (Cruz Azul) se enfrentam no Dérbi das Américas. O vencedor deste confronto avança para a final contra o campeão da UEFA Champions League (que, no caso, é o Paris Saint-Germain, conforme informações preliminares de chaveamento).

O vencedor do confronto entre Flamengo e Cruz Azul garante vaga na final, onde enfrentará o campeão europeu em um jogo único, valendo o título de campeão intercontinental.

Premiação milionária

Além do prestígio esportivo, a Copa Intercontinental da FIFA oferece uma premiação substancial. O valor exato pode variar a cada edição, mas, com base em informações da edição anterior, o campeão pode embolsar uma quantia significativa.

A premiação para o campeão do torneio está estimada em US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 29 milhões na cotação atual), enquanto o vice-campeão recebe US$ 4 milhões (cerca de R$ 23 milhões).

O confronto entre Flamengo e Cruz Azul é, portanto, mais do que uma disputa esportiva; é a porta de entrada para a final e a chance de conquistar um título de relevância global e uma premiação milionária.

Provável escalação do Flamengo

O técnico Filipe Luís deve manter a base da equipe que tem apresentado bom desempenho, com algumas indefinições pontuais na defesa e no ataque.

 

Esquema Tático Provável: 4-3-3 ou 4-4-2.

Provável escalação do Cruz Azul

As informações sobre a escalação do Cruz Azul são menos detalhadas na imprensa brasileira, mas o time mexicano deve apostar em sua força ofensiva, com destaque para o atacante uruguaio Gabriel Fernández.

 

Esquema Tático Provável: 3-4-3 ou 4-3-3.

Acompanhe a cobertura completa para a confirmação das equipes no dia do jogo!

Esportes

IA projeta tabela do Brasileirão 2026: grande time é campeão e gigantes em risco

Embora apenas uma simulação, o ranking chama atenção por seguir lógicas que deram o tom das últimas temporadas

08/12/2025 06h00

Uma simulação realizada por inteligência artificial projetou como poderia terminar o Campeonato Brasileiro de 2026 e o resultado surpreende pela disparidade entre candidatos ao título, postulantes à Libertadores e clubes ameaçados de rebaixamento.

Segundo a previsão, o Palmeiras seria o campeão, somando 81 pontos e mantendo a hegemonia recente no futebol nacional.

Logo atrás, Flamengo (78 pontos) e Atlético-MG (72) completariam o pódio, enquanto o Cruzeiro apareceria em quarto lugar, reforçando a retomada esportiva do clube. O Fluminense, atual potência técnica, ficaria em quinto, seguido por um competitivo Botafogo.

A grande surpresa positiva seria o Mirassol, que terminaria em 7º lugar, à frente de gigantes como São Paulo (8º), Bahia (9º) e Red Bull Bragantino (10º). Já Athletico e Grêmio, tradicionais concorrentes por vagas internacionais, aparecem em posição intermediária, fechando a Série A sem grandes destaques.

Zona de rebaixamento tem pesos-pesados

A projeção também indica um cenário dramático para grandes clubes. O Santos, recém-retornado à elite, terminaria em 17º e voltaria a ser rebaixado.

O Corinthians, outro gigante do país, aparece em 18º, consolidando um dos piores anos de sua história. Coritiba (19º) e Remo (20º) completam o grupo dos quatro últimos colocados.

Equilíbrio no meio da tabela

Entre os times que escapariam por pouco da queda, Chapecoense, Vitória e Vasco figuram com campanhas irregulares, mas suficientes para permanecer na primeira divisão. Internacional, por sua vez, aparece apenas em 13º, distante de competições continentais.

Leitura do cenário

A tabela projetada destaca tendências recentes do futebol brasileiro:

  • A força das estruturas financeiras e de gestão, refletida no desempenho de Palmeiras e Flamengo.
  • A ascensão de equipes emergentes, como Mirassol e Bahia.

A instabilidade de gigantes tradicionais, caso de Santos e Corinthians, que enfrentam dificuldades administrativas e esportivas.

Embora apenas uma simulação, o ranking chama atenção por seguir lógicas que deram o tom das últimas temporadas. Para torcedores, dirigentes e analistas, a projeção funciona como um alerta tanto para quem busca o topo quanto para quem luta contra o declínio.

brasileirão

Santos, Inter e Vitória escapam da Série B; Ceará e Fortaleza são rebaixados

O Campeonato Brasileiro de 2025 terminou neste domingo (7)

07/12/2025 18h01

Fortaleza perdeu para o Botafogo e foi rebaixado para a série B

Fortaleza perdeu para o Botafogo e foi rebaixado para a série B Foto: Vagner Nascimento / Fortaleza EC

O Campeonato Brasileiro de 2025 terminou neste domingo (7). A rodada final começou com vários times lutando para escapar do rebaixamento e terminou com o Fortaleza e o Ceará se juntando ao Sport e Juventude, que já estavam rebaixados, para disputar a série B em 2026.

O Fortaleza perdeu de virada para o Botafogo, no Nilton Santos (RJ), por 4 a 2, e vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2026. O Leão vinha de uma recuperação incrível no campeonato, com nove jogos de invencibilidade e quatro vitórias seguidas. Mas a derrota na tarde deste domingo (7) deixou a equipe na 18ª posição, com 43 pontos.  

Aos 16 minutos de jogo, Breno Lopes acertou um belo chute na entrada da área e abriu o placar. Nos acréscimos da etapa inicial, aos 49, Montoro colocou com categoria no ângulo para empatar a partida. Aos 2 minutos da etapa final, Vitinho cruzou e Arthur Cabral virou para o Botafogo. Aos 6 minutos, ocorreu uma lance incrível.

Depois da finalização do Fortaleza, a bola bateu no braço de Barrera dentro da área. No contra-ataque rápido, os cariocas fizeram o terceiro gol com o mesmo Barrera. Só que o árbitro, auxiliado pelo VAR, anulou o gol e marcou o pênalti para o Fortaleza. Aos 10 minutos, Bareiro bateu e empatou o jogo em 2 a 2. Aos 38 minutos, Santi cobrou escanteio e Marçal mandou de cabeça para o fundo da rede para ampliar o placar.

Já nos acréscimos, Mateo Ponte definiu o contra-ataque e fez  4 a 2. O Botafogo finalizou o torneio na 6ª posição com 63 e aguarda o final da Copa do Brasil para saber se jogará a Pré-Libertadores ou já entrará direto na fase de grupos do torneio continental em 2026.  

A outra vaga do Z-4 ficou com o Ceará. O Vozão perdeu de virada por 3 a 1 para o Palmeiras, no Castelão lotado, e vai jogar a Série B do futebol brasileiro em 2026.

O Vozão saiu na frente no duelo desta tarde com o centroavante Pedro Raul, aos 11 minutos. Lucas Mugni cobrou falta na segunda trave, Willian Machado escorou para o meio e o artilheiro definiu. Mas logo, aos 16 minutos, o Palmeiras empatou.

Bruno Fuchs cruzou e Facundo Torres definiu. Na etapa final, aos 15 minutos, Ramón Sosa cobrou falta no canto e definiu a virada do Verdão. Aos 19 minutos, o Palmeiras ainda marcou mais um com Flaco López. Jefté cruzou e o artilheiro argentino fez o 3 a 1. Com os resultados, o Ceará fechou na 17ª posição com 43 pontos. O Palmeiras, que já era vice-campeão brasileiro, fechou o Nacional com 76 pontos.      

Vitória bate São Paulo e escapa do rebaixamento

O Vitória venceu o São Paulo por 1 a 0, no Estádio Barradão, em Salvador, e conseguiu se manter na Série A do Brasileirão para 2026. O gol dos baianos foi marcado aos 22 minutos da etapa final. Após boa troca de passes, Kayzer tocou para Fabri. Ele ajeitou e deu boa assistência para Baralhas fazer o gol.

Com o resultado, o Vitória foi aos 46 pontos e subiu para a 15ª posição. O São Paulo finalizou o campeonato na 8ª posição, com 51 pontos. Dessa forma, o Tricolor Paulista ainda aguarda o final da Copa do Brasil para saber se irá disputar a Pré-Libertadores ou a Sul-Americana em 2026. Para jogar a principal competição continental, o São Paulo precisa que o Cruzeiro ou o Fluminense vença a Copa do Brasil.  

Inter bate Bragantino no sufoco e segue na Elite do Brasileirão

O Internacional venceu o Bragantino por 3 a 1 no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na tarde deste domingo, pela 38ª rodada do Brasileirão 2025. Dessa forma, jogará a Série A do Nacional em 2026. O Colorado fechou o torneio com 44 pontos, na 16ª posição.

Além da vitória do Inter, o clube de Porto Alegre precisou contar com a vitória do Palmeiras sobre o Ceará, por 3 a 1, e com a vitória do Botafogo, no Rio de Janeiro, por 4 a 2 sobre o Fortaleza. O Bragantino ficou na 9ª posição, com 49 pontos.  

Os gols da vitória do Inter foram marcados pelo zagueiro Mercado, de cabeça, aos quatro minutos da etapa final, Alan Patrick, de pênalti, aos 31 minutos, e Carbonero, em rápido contra-ataque, aos 35. Aos 42 minutos, Jhon Jhon ainda teve tempo para descontar para o Bragantino.    

Outros resultados

  • Fluminense 2 x 0 Bahia
  • Corinthans 1 x 1 Juventude
  • Atlético-MG 5 x 0 Vasco
  • Sport 0 x 4 Grêmio
  • Santos 3 X 0 Cruzeiro 

