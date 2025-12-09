Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o que a IA projeta como uma possível final da Copa Intercontinental 2025

A Copa Intercontinental da FIFA 2025 (que substitui o antigo Mundial de Clubes anual) tem um formato que favorece o campeão europeu, mas exige que os outros campeões continentais provem seu valor em um caminho mais longo

Denis Felipe

Denis Felipe

09/12/2025 - 14h15
Uma IA, se baseia em análise de dados, histórico de desempenho, força dos elencos e o formato da competição.

A Copa Intercontinental da FIFA 2025 (que substitui o antigo Mundial de Clubes anual) tem um formato que favorece o campeão europeu, mas exige que os outros campeões continentais provem seu valor em um caminho mais longo.

Análise da competição e dos participantes

O torneio de 2025 conta com seis campeões continentais, com o Paris Saint-Germain (PSG), campeão da UEFA Champions League, entrando diretamente na final.

 

O Caminho para a final

O adversário do PSG na final será o vencedor da FIFA Challenger Cup, que é determinado em duas etapas:

1. Derby das Américas (Cruz Azul vs. Flamengo)

  • Cruz Azul (México): O campeão da Concacaf é um time forte, mas o nível técnico e a profundidade de elenco do futebol sul-americano, especialmente o brasileiro, geralmente se sobressaem.
  • Flamengo (Brasil): O campeão da Libertadores é historicamente o time mais forte fora da Europa. Com um elenco de alto valor e experiência em grandes decisões, o Flamengo é o favorito para vencer o Derby das Américas.

2. Challenger Cup (Pyramids FC vs. Vencedor do Derby)

  • Pyramids FC (Egito): O campeão africano já demonstrou força ao vencer o Auckland City e o Al Ahli. O futebol africano tem crescido em competitividade.
  • Vencedor do Derby (Provavelmente Flamengo): Este seria o confronto mais equilibrado do caminho. No entanto, o Flamengo ainda leva uma ligeira vantagem devido à sua qualidade individual e ao nível de exigência da Libertadores.

Previsão: o Flamengo é o mais provável a chegar à final.

A Grande Final: Paris Saint-Germain vs. Flamengo

A final colocaria o campeão europeu contra o campeão sul-americano (na minha previsão).

  • Paris Saint-Germain (PSG): O campeão da UEFA Champions League é o franco favorito. O futebol europeu, impulsionado por um poder financeiro incomparável, concentra a maioria dos melhores jogadores do mundo. O elenco do PSG é recheado de estrelas de nível mundial, e o time entra na final descansado, sem o desgaste das fases anteriores.
  • Flamengo: Embora seja o melhor time da América do Sul, a diferença técnica e tática para o campeão europeu é considerável. Além disso, o time sul-americano chegaria à final com o desgaste de duas partidas eliminatórias recentes.

Conclusão e Previsão

Considerando a superioridade técnica e financeira do futebol europeu, o fato de o PSG entrar diretamente na final e a qualidade de seu elenco, a previsão mais fundamentada é:

O Paris Saint-Germain é o provável campeão da Copa Intercontinental da FIFA 2025.
Embora o Flamengo tenha a capacidade de surpreender, como já fez em outras ocasiões, o PSG possui uma vantagem estrutural e técnica que o coloca como o favorito esmagador para conquistar o título.

A final, no entanto, promete ser um grande espetáculo, especialmente se o Flamengo conseguir chegar lá e representar a força do futebol sul-americano.

Esportes

Tite cita crise de ansiedade e abre coração sobre futuro: 'Vou onde houver sintonia de ideias'

O treinador subiu ao palco da tradicional cerimônia do prêmio Bola de Prata da ESPN e foi o responsável por anunciar o melhor técnico do Brasileirão

08/12/2025 23h00

Foto: Arquivo

Tite voltou às atenções do público nesta segunda-feira, ao participar do prêmio Bola de Prata da ESPN. O treinador de 64 anos subiu ao palco da tradicional cerimônia e foi o responsável por anunciar o prêmio de melhor técnico do Brasileirão, vencido por Rafael Guanaes, do Mirassol, e Lucas Piccinato, do Corinthians (categoria feminina).

Sem trabalhar desde que saiu do Flamengo, no fim de 2024, o ex-treinador da seleção brasileira citou a crise de ansiedade que o fez se afastar do futebol neste ano. Em entrevista coletiva com jornalistas, o técnico falou sobre o período em que se reservou para focar na saúde mental. "O contexto de falar da crise de ansiedade que eu tive e de todos os aspectos envolvidos, precisa ter um tempo maior para falar com vocês (jornalistas)", disse.

"Aquilo que eu deveria agradecer, dizer 'obrigado, Papai do Céu, que eu tenha oportunidade de trabalho o tanto quanto vieram', mas da mesma forma me pressionou. Eu passei uma semana difícil. Então, isso acabou acontecendo."

Apesar do susto, o treinador garantiu que está pronto para voltar a trabalhar em 2026. "Estou legal, estou em paz e bem. Estou com meus joelhos legais, estou jogando um 'basquetinho'. Agora a vida segue, o processo segue. O futebol é apaixonante."

Ao ser questionado se o futuro será no futebol brasileiro ou em times do exterior, o treinador despistou. "(Vou para) Onde houver sintonia de ideias de futebol, de forma de trabalhar, dos processos, eu vou estar aberto independentemente do local."

Ao comentar sobre o que espera para o futuro, o treinador abriu o coração. "Continuar com uma carreira com uma ideia de futebol equilibrado, e que tenha um processo criativo, fazendo gol, porque essa é a essência. Competitivo, de marcação, porque é necessário para vencer, mas sempre marcante. Um fair play muito marcante, um jogo limpo muito marcante, com princípios éticos que me nortearam ao longo dessa carreira toda."

Esportes

Copa do Mundo 2026 terá duas pausas para hidratação em todos os jogos

Visando o bem-estar dos jogadores, a federação resolveu trazer de volta a medida utilizada no Mundial de Clubes de 2025

08/12/2025 22h00

Edição do próximo ano contará com um número maior de seleções em comparação às edições anteriores.

Edição do próximo ano contará com um número maior de seleções em comparação às edições anteriores. Divulgação/FIFA

A Fifa anunciou durante a Reunião Mundial de Emissoras, realizada em Washington, D.C., que instituirá "pausas de hidratação" em todas as partidas da Copa do Mundo de 2026. Visando o bem-estar dos jogadores, a federação resolveu trazer de volta a medida utilizada no Mundial de Clubes de 2025, já que o torneio mundial acontecerá durante o verão nos Estados Unidos, Canadá e México.

Em todos os jogos, os árbitros irão interromper o confronto aos 22 minutos de cada tempo para permitir que os atletas se reidratem. Não haverá restrições de temperatura mínima para a pausa ser aplicada e cada arbitragem deve decidir a forma mais eficaz e justa para aplicar o pequeno intervalo de três minutos.

"Obviamente, se houver uma lesão (paralisação) no momento do 20º ou 21º minuto e ela persistir, isso será resolvido imediatamente com o árbitro", ressaltou Manolo Zubiria, Diretor de Torneios dos EUA.

Assim como o calendário, a nova medida busca maximizar o rendimento dos times e priorizar a saúde dos jogadores ao longo do campeonato. A Fifa garantiu que a ação foi discutida com um comitê técnico e reaplicada com base no bom funcionamento que teve durante o Mundial de Clubes, realizado na mesma época nos EUA.

A Copa do Mundo de 2026 está prevista para iniciar em 11 de junho, na Cidade do México, com a partida entre México e África do Sul. Com os grupos já sorteados, restam apenas as seis vagas decididas pela repescagem oficial em março do próximo ano.

