Esportes

Copa intercontinental

Qual dia será e onde assistir ao próximo jogo do Flamengo no Mundial de Clubes

A partida define quem avança para a grande final da competição intercontinental, um dos títulos mais cobiçados pelo clube

Denis Felipe

10/12/2025 - 14h05
Depois da vitória sobre o Cruz Azul, o Flamengo volta a campo no sábado, 13 de dezembro de 2025, para enfrentar o Pyramids FC, do Egito. A partida está marcada para as 14h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.

O confronto vale vaga na final do torneio, marcada para o dia 17 de dezembro, contra o Paris Saint-Germain.

Onde vai passar o jogo do Flamengo e Pyramids

A transmissão do duelo entre Flamengo x Pyramids será feita de forma exclusiva pela TV Globo e pelo GE (Globoplay), que exibirá o jogo ao vivo para todo o Brasil.

Por que esse jogo importa tanto

A partida define quem avança para a grande final da competição intercontinental, um dos títulos mais cobiçados pelo clube.

O Flamengo tem a chance de disputar uma final contra o atual campeão europeu, reforçando sua projeção internacional.

Para a torcida, é a oportunidade de consagrar a temporada com um título mundial.

O que o Flamengo precisa para avançar

  • Manter consistência defensiva e intensidade no ataque, evitando erros em jogo eliminatório.
  • Ajustar o elenco ao ritmo local, já que clima, fuso horário e ambiente podem influenciar o desempenho.
  • Trabalhar uma estratégia que neutralize a velocidade do time egípcio, sem perder a característica ofensiva rubro-negra.

Esportes

Brasil perde para a Alemanha nas quartas de final e se despede do Mundial feminino de handebol

Com o resultado positivo nesta terça, a Alemanha enfrenta nas semifinais o vencedor do confronto entre Noruega e Montenegro

09/12/2025 13h45

Foto: Foto de 2025 Anze Malovrh / kolektiff Reprodução

Em um jogo emocionante, mas que não teve um final feliz, a seleção brasileira se despediu do Mundial feminino de handebol nesta terça-feira, ao ser derrotada pela Alemanha por 30 a 23, em partida válida pelas quartas de final da competição.

Após engatar uma série de cinco vitórias, o Brasil voltou a amargar um revés no torneio. Antes, em partida que valia a primeira colocação no Grupo 4, as Leoas foram superadas pela a Noruega e se classificaram para esta fase como segunda colocada da chave.

Com o resultado positivo nesta terça, a Alemanha enfrenta nas semifinais o vencedor do confronto entre Noruega e Montenegro, de olho em uma vaga na grande decisão da competição.

Vindo de derrota, o time nacional entrou com a missão de superar as anfitriãs, uma das fortes candidatas ao título. Invicta, a Alemanha logo deslanchou no placar. Após um equilíbrio inicial, quando o marcador ainda indicava um apertado 4 a 3 para as europeias, as donas da casa encaixaram o seu jogo e abriram uma vantagem que chegou a cinco gols (9 a 4).

A reação veio ainda na etapa inicial, quando a equipe verde e amarela reduziu a diferença para dois pontos. Essa intensidade, porém, não durou muito e a Alemanha foi para o intervalo com um 17 a 11 a seu favor.

No segundo tempo, tendo o relógio como adversário, as Leoas foram para o tudo ou nada e, no final, conseguiram esboçar uma pressão com Bruna de Paula sendo o destaque. Nos últimos dez minutos, Jhennifer se aproveitou de um descuido das donas da casa e balançou a rede deixando a contagem em 25 a 22 para a Alemanha. As anfitriãs, no entanto, reagiram, voltaram a abrir vantagem e venceram o duelo fazendo a festa diante de sua torcida.

copa intercontinental

Onde vai passar e qual é o horário do jogo entre Flamengo e Cruz Azul

A bola rola nesta quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, às 14h (horário de Brasília), diretamente do Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar

09/12/2025 09h35

O aguardado confronto entre Flamengo e Cruz Azul, batizado de "Dérbi das Américas", marca a estreia do clube carioca na Copa Intercontinental da FIFA de 2025. A partida, que promete movimentar o cenário do futebol mundial, é válida pela segunda fase do torneio e definirá um dos finalistas da competição.

Onde assistir e horário do jogo

A bola rola nesta quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, às 14h (horário de Brasília), diretamente do Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.

Os torcedores terão diversas opções para acompanhar o embate, tanto na televisão aberta quanto em canais fechados e plataformas de streaming:

 

Entenda a Copa Intercontinental da FIFA

A Copa Intercontinental da FIFA de 2025 é a segunda edição do novo formato anual de clubes da Federação Internacional de Futebol (FIFA), que substituiu o antigo Mundial de Clubes anual. O torneio reúne os seis campeões continentais de clubes, que se enfrentam em um formato de mata-mata em quatro fases.

O formato é dividido em duas chaves principais:

  1.  Chave 1 (África, Ásia e Oceania): Os campeões da África, Ásia e Oceania se enfrentam em play-offs preliminares. O vencedor desta chave avança para a fase seguinte.
  2.  Chave 2 (Américas e Europa): O campeão da Copa Libertadores (Flamengo) e o campeão da Concacaf (Cruz Azul) se enfrentam no Dérbi das Américas. O vencedor deste confronto avança para a final contra o campeão da UEFA Champions League (que, no caso, é o Paris Saint-Germain, conforme informações preliminares de chaveamento).

O vencedor do confronto entre Flamengo e Cruz Azul garante vaga na final, onde enfrentará o campeão europeu em um jogo único, valendo o título de campeão intercontinental.

Premiação milionária

Além do prestígio esportivo, a Copa Intercontinental da FIFA oferece uma premiação substancial. O valor exato pode variar a cada edição, mas, com base em informações da edição anterior, o campeão pode embolsar uma quantia significativa.

A premiação para o campeão do torneio está estimada em US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 29 milhões na cotação atual), enquanto o vice-campeão recebe US$ 4 milhões (cerca de R$ 23 milhões).

O confronto entre Flamengo e Cruz Azul é, portanto, mais do que uma disputa esportiva; é a porta de entrada para a final e a chance de conquistar um título de relevância global e uma premiação milionária.

Provável escalação do Flamengo

O técnico Filipe Luís deve manter a base da equipe que tem apresentado bom desempenho, com algumas indefinições pontuais na defesa e no ataque.

 

Esquema Tático Provável: 4-3-3 ou 4-4-2.

Provável escalação do Cruz Azul

As informações sobre a escalação do Cruz Azul são menos detalhadas na imprensa brasileira, mas o time mexicano deve apostar em sua força ofensiva, com destaque para o atacante uruguaio Gabriel Fernández.

 

Esquema Tático Provável: 3-4-3 ou 4-3-3.

Acompanhe a cobertura completa para a confirmação das equipes no dia do jogo!

