Qual dia será e onde assistir ao próximo jogo do Flamengo no Mundial de Clubes

copa intercontinental

A bola rola nesta quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, às 14h (horário de Brasília), diretamente do Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar

O aguardado confronto entre Flamengo e Cruz Azul, batizado de "Dérbi das Américas", marca a estreia do clube carioca na Copa Intercontinental da FIFA de 2025. A partida, que promete movimentar o cenário do futebol mundial, é válida pela segunda fase do torneio e definirá um dos finalistas da competição.

Onde assistir e horário do jogo

Os torcedores terão diversas opções para acompanhar o embate, tanto na televisão aberta quanto em canais fechados e plataformas de streaming:

Entenda a Copa Intercontinental da FIFA

A Copa Intercontinental da FIFA de 2025 é a segunda edição do novo formato anual de clubes da Federação Internacional de Futebol (FIFA), que substituiu o antigo Mundial de Clubes anual. O torneio reúne os seis campeões continentais de clubes, que se enfrentam em um formato de mata-mata em quatro fases.

O formato é dividido em duas chaves principais:

Chave 1 (África, Ásia e Oceania): Os campeões da África, Ásia e Oceania se enfrentam em play-offs preliminares. O vencedor desta chave avança para a fase seguinte. Chave 2 (Américas e Europa): O campeão da Copa Libertadores (Flamengo) e o campeão da Concacaf (Cruz Azul) se enfrentam no Dérbi das Américas. O vencedor deste confronto avança para a final contra o campeão da UEFA Champions League (que, no caso, é o Paris Saint-Germain, conforme informações preliminares de chaveamento).

O vencedor do confronto entre Flamengo e Cruz Azul garante vaga na final, onde enfrentará o campeão europeu em um jogo único, valendo o título de campeão intercontinental.

Premiação milionária

Além do prestígio esportivo, a Copa Intercontinental da FIFA oferece uma premiação substancial. O valor exato pode variar a cada edição, mas, com base em informações da edição anterior, o campeão pode embolsar uma quantia significativa.

A premiação para o campeão do torneio está estimada em US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 29 milhões na cotação atual), enquanto o vice-campeão recebe US$ 4 milhões (cerca de R$ 23 milhões).

O confronto entre Flamengo e Cruz Azul é, portanto, mais do que uma disputa esportiva; é a porta de entrada para a final e a chance de conquistar um título de relevância global e uma premiação milionária.

Provável escalação do Flamengo

O técnico Filipe Luís deve manter a base da equipe que tem apresentado bom desempenho, com algumas indefinições pontuais na defesa e no ataque.

Esquema Tático Provável: 4-3-3 ou 4-4-2.

Provável escalação do Cruz Azul

As informações sobre a escalação do Cruz Azul são menos detalhadas na imprensa brasileira, mas o time mexicano deve apostar em sua força ofensiva, com destaque para o atacante uruguaio Gabriel Fernández.

Esquema Tático Provável: 3-4-3 ou 4-3-3.

Acompanhe a cobertura completa para a confirmação das equipes no dia do jogo!