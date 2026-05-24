Derrota fora de casa deixa Operário perto da eliminação na Série D - Foto: Regiane Sousa/Abecat

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O Operário ficou muito perto da eliminação na Série D do Campeonato Brasileiro após ser derrotado por 2 a 0 pelo Abecat/GO, na tarde deste sábado (23), no estádio Luiz Benedito, em Ouvidor (GO).

Sem conseguir reagir fora de casa, o Galo sofreu um duro golpe na luta pela classificação e agora depende praticamente de um “milagre” para seguir com chances de avançar à próxima fase da competição.

A equipe sul-mato-grossense até tentou equilibrar o jogo, mas encontrou dificuldades diante da pressão do time goiano, que aproveitou melhor as oportunidades criadas.

O Abecat abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 36 minutos, com Carlos Eduardo Antônio dos Santos. Na etapa final, Juliano Alexandre Borges ampliou também aos 36 minutos e decretou a vitória dos donos da casa.

O resultado aumenta ainda mais a pressão sobre o Operário, que segue em situação delicada no grupo e vê a classificação cada vez mais distante. Além da derrota, o time teve dificuldades ofensivas e pouco conseguiu produzir durante os 90 minutos.

A partida também foi marcada por nervosismo do lado operariano. O treinador de goleiros Adoni Gabriel Gazzi Cruz foi expulso aos 27 minutos do segundo tempo após reclamação acintosa contra a arbitragem.

Segundo a súmula, ele teria deixado a área técnica fazendo gestos ofensivos e reclamando das decisões do árbitro.

Dentro de campo, o Operário ainda acumulou cartões amarelos e mostrou desorganização em alguns momentos do confronto. O Abecat controlou boa parte do duelo e administrou a vantagem até o apito final.

Com mais uma derrota fora de casa, o Galo agora precisa de uma sequência quase perfeita nas rodadas restantes e ainda torcer por combinações de resultados para continuar sonhando com vaga na próxima fase da Série D.

Situação do Grupo

Na liderança isolada, o Uberlândia (MG) soma 16 pontos, seguido pelo Betim (MG), com 12. Na terceira colocação aparece o CRAC (GO), com 11 pontos. Em quarto lugar, fechando a zona de classificação, está o Ivinhema (MS), também com 11 pontos.

Na penúltima posição aparece o Abecat (GO), com seis pontos, enquanto o Operário (MS) ocupa a última colocação do Grupo A11, também com 6 pontos.