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Brasileirão Série D

Derrota fora de casa deixa Operário perto da eliminação na Série D

Time sul-mato-grossense perde por 2 a 0 para o Abecat/GO e agora depende de combinação improvável de resultados para seguir vivo na competição

Welyson Lucas

24/05/2026 - 13h32
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O Operário ficou muito perto da eliminação na Série D do Campeonato Brasileiro após ser derrotado por 2 a 0 pelo Abecat/GO, na tarde deste sábado (23), no estádio Luiz Benedito, em Ouvidor (GO).

Sem conseguir reagir fora de casa, o Galo sofreu um duro golpe na luta pela classificação e agora depende praticamente de um “milagre” para seguir com chances de avançar à próxima fase da competição.

A equipe sul-mato-grossense até tentou equilibrar o jogo, mas encontrou dificuldades diante da pressão do time goiano, que aproveitou melhor as oportunidades criadas.

O Abecat abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 36 minutos, com Carlos Eduardo Antônio dos Santos. Na etapa final, Juliano Alexandre Borges ampliou também aos 36 minutos e decretou a vitória dos donos da casa.

O resultado aumenta ainda mais a pressão sobre o Operário, que segue em situação delicada no grupo e vê a classificação cada vez mais distante. Além da derrota, o time teve dificuldades ofensivas e pouco conseguiu produzir durante os 90 minutos.

A partida também foi marcada por nervosismo do lado operariano. O treinador de goleiros Adoni Gabriel Gazzi Cruz foi expulso aos 27 minutos do segundo tempo após reclamação acintosa contra a arbitragem.

Segundo a súmula, ele teria deixado a área técnica fazendo gestos ofensivos e reclamando das decisões do árbitro.

Dentro de campo, o Operário ainda acumulou cartões amarelos e mostrou desorganização em alguns momentos do confronto. O Abecat controlou boa parte do duelo e administrou a vantagem até o apito final.

Com mais uma derrota fora de casa, o Galo agora precisa de uma sequência quase perfeita nas rodadas restantes e ainda torcer por combinações de resultados para continuar sonhando com vaga na próxima fase da Série D.

Situação do Grupo

Na liderança isolada, o Uberlândia (MG) soma 16 pontos, seguido pelo Betim (MG), com 12. Na terceira colocação aparece o CRAC (GO), com 11 pontos. Em quarto lugar, fechando a zona de classificação, está o Ivinhema (MS), também com 11 pontos.

Na penúltima posição aparece o Abecat (GO), com seis pontos, enquanto o Operário (MS) ocupa a última colocação do Grupo A11, também com 6 pontos.

Classificação do Grupo A11 da Série D do Brasileirão.

 

 

 

COPA DO MUNDO 2026

Veja os horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

Fifa divulga datas e horários das partidas do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá

22/05/2026 11h00

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Apostas e cassinos da KTO terão destaque durante a Copa

Apostas e cassinos da KTO terão destaque durante a Copa Antonio Thomas/Flickr

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A Fifa já definiu os horários dos jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira fará suas partidas em três cidades diferentes dos Estados Unidos, com confrontos programados para o período da noite no horário de Brasília.

A estreia do Brasil será no dia 13 de junho, um sábado, contra o Marrocos, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey, região de Nova York.

O segundo compromisso da equipe brasileira será no dia 19 de junho, uma sexta-feira, diante do Haiti. A partida acontecerá às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia.

Já o terceiro e último jogo da fase de grupos será em 24 de junho, uma quarta-feira, contra a Escócia, às 19h (de Brasília), em Miami.

Confira os horários dos jogos do Brasil na fase de grupos da Copa:

  • Brasil x Marrocos — 13 de junho — 19h
  • Brasil x Haiti — 19 de junho — 21h30
  • Escócia x Brasil — 24 de junho — 19h

A Copa do Mundo de 2026 será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá e terá, pela primeira vez na história, 48 seleções participantes.

Novo formato em 2026

Com o novo formato, as equipes serão divididas em 12 grupos com quatro seleções cada. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para a fase mata-mata, além dos oito melhores terceiros colocados.

A partir daí, a competição seguirá em jogos eliminatórios, começando pelos 16 avos de final. Ao todo, a Copa terá 104 partidas, número recorde no torneio.

Outra novidade é que o Mundial será realizado em três países: Estados Unidos, México e Canadá. A abertura acontecerá no Estádio Azteca, na Cidade do México, enquanto a final será disputada em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Os jogos serão espalhados por 16 cidades-sede. A expectativa da Fifa é transformar a edição de 2026 na maior Copa já realizada, tanto em público quanto em audiência global.

futebol

Conmebol decreta vitória por 3 a 0 ao Flamengo após jogo cancelado na Libertadores

Jogo contra Independiente Medellín foi marcado por atos de vandalismo e time colombiano foi punido

21/05/2026 21h00

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Flamengo ganhou três pontos e está garantido nas oitavas da Libertadores

Flamengo ganhou três pontos e está garantido nas oitavas da Libertadores Foto: Reprodução

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A Conmebol confirmou, nesta quinta-feira, a atribuição de vitória por 3 a 0 para o Flamengo sobre o Independiente Medellín, na Libertadores, após o cancelamento da partida interrompida no dia 7 de maio, por causa de tumultos nas arquibancadas do estádio Atanasio Girardot.

Além do W.O., o time colombiano terá de jogar cinco partidas com os portões fechados na próxima competição organizada pela Conmebol da qual participar.

A decisão deixa o Flamengo, que já estava classificado para as oitavas de final, com 13 pontos e liderança do Grupo A garantida O segundo colocado é justamente o time de Medellín, com sete. Como resta uma partida para o fim da fase de grupos, não há mais como o time comandado por Leonardo Jardim ser alcançado.

O 3 a 0 estabelecido como resultado aplicado em caso de W.O. pode fazer diferença para os flamenguistas na briga pela melhor campanha da primeira fase, que dá o direito de decidir como mandante todos os jogos do mata-mata - exceto a final, disputada em jogo único.

Além dos 13 pontos, o Flamengo tem saldo positivo de nove gols, primeiro critério de desempate. Corinthians, Independiente Rivadavia e Rosário Central, principais concorrentes à melhor campanha, podem chegar no máximo aos 16 pontos, assim como os rubro-negros. Por isso, o saldo de gols pode ser decisivo.

RELEMBRE O CASO

O Atanasio Girardot se tornou palco de cenas de violência no dia 7 de maio, durante o embate entre Independiente Medellín e Flamengo. Em protesto contra os dirigentes da equipe colombiana pela má fase e crise em campo, poucos setores foram ocupados.

Após o apito inicial, fogos e sinalizadores foram acesos nas arquibancadas e atirados em direção ao campo. Alguns torcedores tentaram invadir o gramado e entraram em confronto com a polícia

Por causa da situação, o árbitro Jesús Valenzuela decidiu pela interrupção do jogo. Em seguida, os jogadores dos dois times foram para os vestiários.

Após 40 minutos de paralisação, a Conmebol confirmou que o jogo foi temporariamente suspenso. Em seguida, alguns torcedores começaram a evacuar as arquibancadas, com exceção das organizadas. Cerca de 1h15 depois da interrupção, o jogo foi oficialmente cancelado.

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