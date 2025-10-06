Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Os melhores técnicos brasileiros da atualidade: quem realmente entrega desempenho

Da redação

06/10/2025 - 14h35
O debate sobre a força dos treinadores brasileiros nunca esteve tão quente. A chegada de estrangeiros reorganizou o tabuleiro, elevou a régua e, ao mesmo tempo, obrigou o mercado nacional a se reciclar.

Em paralelo, a Seleção rompeu um tabu histórico ao apostar em um técnico de fora, o que contaminou de vez a discussão no país sobre metodologia, gestão de elenco e tomada de decisão à beira do gramado.

Esse contexto não elimina o valor de quem trabalha aqui — pelo contrário. Em 2025, alguns nomes distintos pela proposta de jogo, consistência de resultados e capacidade de desenvolver atletas vêm se destacando, mostrando que o “halo” estrangeiro não precisa ser sinônimo de superioridade.

O parâmetro mudou, e isso é bom para todo mundo: torcedor, clube e, principalmente, para os próprios técnicos brasileiros. Não à toa, até mesmo quem acompanha os bastidores do esporte com maior envolvimento busca recursos extras, como o Código de afiliado Betnacional, que reforça a conexão entre torcedores e o futebol dentro e fora das quatro linhas.

Com isso, vale mapear quem, de fato, entrega desempenho hoje no futebol brasileiro e quais características os colocam em destaque. A régua passa por ideias claras, impacto imediato ou evolução consistente ao longo do tempo, além da capacidade de competir em alto nível contra elencos fortes em jogos decisivos.

Filipe Luís (Flamengo): ideia clara, vitórias grandes e vitrine internacional

Filipe Luís virou caso de estudo. Em poucos meses como treinador, colecionou taças domésticas, moldou um Flamengo agressivo, com pressão coordenada e bom uso de amplitude, e ainda mostrou que pode competir de igual para igual com europeus: a atuação que rendeu a vitória por 3–1 sobre o Chelsea e o desempenho digno diante do Bayern no Super Mundial foram cartão de visitas de um trabalho com assinatura. Não à toa, seu nome passou a circular na imprensa europeia como potencial “exportação” de técnico brasileiro, algo raro na década. 

Resultado melhora quando ideia encontra elenco. O Flamengo tem lastro técnico para rodar a bola com velocidade e cercar a área; Filipe adicionou leitura fina de espaços entrelinhas, variações de saída e coragem para pressionar alto. Além do brilho tático, o recorte competitivo recente pesa a favor: time protagonista em mata-mata e regular em campanha longa, combinando desempenho e resultados. 

Rogério Ceni (Bahia): projeto, evolução e consistência em liga

O Bahia é um case de gestão esportiva e continuidade. Ceni renovou até 2027, empilhou marcas históricas do clube na era dos pontos corridos e recolocou o Esquadrão em rota de Libertadores depois de 35 anos.

Mais do que um bom momento, há sinais de processo: desempenho sustentado, melhora de métricas de criação, uso inteligente de base e leitura pragmática de janela (ajustes cirúrgicos, sem rupturas). 

A fotografia de 2025 reforça essa curva: campanha sólida no Brasileiro, competitividade regional e uma equipe que, mesmo oscilando, raramente se perde de sua identidade.

Em um cenário em que trocas no comando explodiram, a permanência com evolução coloca Ceni entre os que “entregam” semana após semana — sinal de valor para um calendário brutal. 

Rafael Guanaes (Mirassol): ciência aplicada, jogo propositivo e execução acima do orçamento

O Mirassol é um outlier: orçamento modesto, estreia na elite e, ainda assim, rendimento de veterano. Guanaes leva para o campo uma mistura de formação acadêmica, neurociência e análise de dados (inclusive com bagagem de simuladores como Football Manager) para acelerar aprendizado, gerir carga e modular comportamento competitivo.

O reflexo? Organização com e sem bola, mecanismos de apoio no corredor central e um time que compete por zona de tabela com elencos mais caros. 

No detalhe, chama atenção a gestão de expectativas e a didática de treino — tópicos que, no Brasil, costumam aparecer só quando o resultado cai. Em Mirassol, o processo sustenta o placar: pontuações estáveis nas primeiras rodadas, ajustes de modelo sem “rasgar” a ideia e um vestiário alinhado com o objetivo da permanência. É desempenho como produto de método. 

O termômetro do momento: estrangeiros em alta e o recorte que importa

A Série A passou 2025 com forte presença de técnicos estrangeiros — em março, eram nove dos 20 clubes, número que variou ao longo da temporada com trocas e novas chegadas.

O dado bruto importa menos do que a pergunta correta: por que alguns estrangeiros apresentam vida útil maior e resultados médios mais altos? Estudos do Gato Mestre mostram que, desde 2019, portugueses, por exemplo, ficam quase 100 dias a mais no cargo e têm aproveitamento superior ao dos brasileiros, empurrando o mercado local a se qualificar. 

O pano de fundo nacional também pesou neste ano: a Seleção apostou em Carlo Ancelotti — primeiro técnico estrangeiro a comandar a equipe em um século —, alteração simbólica que reforça o argumento da abertura metodológica e do benchmark internacional como parte do nosso cotidiano. 

Trocas recentes que mexem no eixo: Zubeldía no Flu e Ramón Díaz no Inter

Na última semana de setembro, duas mudanças importantes no eixo Rio–Sul: Renato Gaúcho pediu demissão do Fluminense após eliminação na Sul-Americana, e o clube fechou com Luis Zubeldía até o fim de 2026.

Em Porto Alegre, o Internacional demitiu Roger Machado e anunciou Ramón Díaz no dia 24/25 de setembro. As duas mexidas reaqueceram o debate sobre onde o “perfil estrangeiro” agrega mais: em resposta rápida para estabilizar ambiente ou na construção de um ciclo? 

Esse recorte ajuda a avaliar brasileiros hoje valorizados: quem mantém performance apesar de oscilações do entorno, calendário e ruído externo? E quem precisa dar resposta mais tangível quando os jogos grandes chegam?

E os “veteranos” do debate? Renato Gaúcho e Fernando Diniz sob novas lentes

Renato tem currículo pesado (títulos e campanhas marcantes), mas viveu um 2025 de atrito com a arquibancada tricolor e desgaste acelerado. A saída após as quartas da Sula deixou a sensação de que o projeto carecia de alinhamento entre expectativas e execução — algo que pesa na régua “desempenho sustentado”. 
Diniz, por sua vez, é um laboratório vivo.

Entre picos altíssimos (Libertadores pelo Flu) e vales que alimentam críticas, simboliza a tensão brasileira entre ideia e execução. Os números comparativos de longevidade e aproveitamento de estrangeiros reforçam que o ambiente exige mais que estética: pede consistência de pontos e capacidade de ajustar modelo ao elenco e ao recorte competitivo. 

Para onde aponta a bússola

Se a pergunta é “quem entrega desempenho agora?”, o pódio do momento tem um inegável protagonista: Filipe Luís, pela soma de ideia, taças e jogos grandes.

A ele se juntam um Rogério Ceni mais gestor, dono de um projeto que amadurece no dia a dia, e um Rafael Guanaes que performa acima do orçamento com ciência aplicada. Em comum, três ativos que não dependem de passaporte: clareza de modelo, repertório de treino e coragem para ajustar rápido.

O Brasil está, enfim, avaliando técnicos com métricas mais adultas. E isso é excelente notícia. A concorrência estrangeira elevou a régua, a Seleção adicionou um elemento simbólico com Ancelotti, e os melhores brasileiros responderam com campo — não com discurso. No fim das contas, prestígio volta a ser consequência. E desempenho, a causa.
 

FÓRMULA 1

Bortoleto é o 17º GP de Singapura vencido pela Mercedes

Bortoleto, praticamente sem chance de pontuar, caiu de rendimento com os pneus duros e sofreu uma série de ultrapassagens

05/10/2025 13h44

próxima etapa da Fórmula 1 será o GP dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas, entre 17 e 19 de outubro

Gabriel Bortoleto fez uma prova discreta, boa parte dela no pelotão do fundo, e terminou na 17.ª posição no GP de Singapura de Fórmula 1, neste domingo (05), em uma prova de poucas emoções em que a Mercedes e George Russell foram mais rápidos.

No circuito de Marina Bay, o piloto confirmou o bom fim de semana da Mercedes e só perdeu a liderança quando parou nos boxes. Max Verstappen, o segundo colocado, e Lando Norris completaram o pódio. Sem encontrar o melhor ritmo de sua Sauber,

Mesmo sem vencer, o resultado dos seus pilotos assegurou à McLaren o bicampeonato do Mundial de Construtores, com 650 pontos.

Foi a primeira vez que a escuderia inglesa conquistou títulos consecutivos desde o tetracampeonato de 1988 a 1991, com o brasileiro Ayrton Senna em parceria com o francês Alain Prost, nos dois primeiros anos, e com o austríaco Gerhard Berger, nas temporadas seguintes.

O décimo título mundial por equipes, conquistado com seis etapas de antecedência, deixa a McLaren a seis troféus da rival Ferrari, dona de 16 conquistas.

Agora a equipe campeã terá de lidar com a disputa interna entre Oscar Piastri e Lando Norris no Mundial de Construtores. A dupla se estranhou neste domingo e o resultado deixou o britânico a 22 pontos do líder (336 a 314). Verstappen, com 273, briga por fora.

Mesmo saindo no lado sujo da pista, o pole position George Russell segurou Max Verstappen e manteve a liderança na largada, enquanto Lando Norris levou a melhor sobre Oscar Piastri e Kimi Antonelli, assumindo o terceiro posto.

Na zona intermediária, Gabriel Bortoleto, que largou em 14º, foi ultrapassado pela Aston Martin de Lance Stroll e caiu um posto.

Após 10 das 62 voltas, Russell já tinha 5s5 de vantagem sobre Verstappen, em um fim de semana surpreendente da Mercedes.

Norris pressionava o tetracampeão na briga pelo segundo lugar, enquanto Pistri, irritado, não parava de se queixar do companheiro por ter sido "empurrado" na ultrapassagem na largada "Que piada", reclamou, no rádio, ao ser avisado de que não haveria investigação na manobra.

Brasil na pista

Bortoleto foi o primeiro a parar nos boxes, no 14º giro, para trocar o bico da Sauber, atingido por Stroll na largada.

O brasileiro voltou para a pista na última posição. Tranquilo na ponta, Russell liderava com 8s0 de vantagem sobre Verstappen, que passava a ser atacado por Norris.

O britânico assumiu a vice-liderança na 21ª volta, 10s2 atrás de Russell, quando Verstappen fez seu pit stop - retornou à pista em sétimo.

Norris e Piastri assumiram a liderança, momentaneamente, com as paradas. Após 28 voltas e com o pelotão da frente de compostos novos, Russell retomou a ponta, seguido por Verstappen, Norris, Piastri e Leclerc. Bortoleto era o 19º.

A 20 voltas do fim da prova, Russell liderava com tranquilidade, 4s2 à frente de Verstappen, que era pressionado por Norris.

Líder do Mundial, Piastri vinha 5s7 atrás do companheiro de equipe. No fundo, Bortoleto passou a ocupar o 15º posto após Albon parar nos boxes e Hülkenberg rodar na pista, e se defendia dos ataques de Gasly.

Com Russell administrando sua quinta vitória na F-1, sem sustos, a reta final da prova noturna em Marina Bay foi marcada pela disputa acirrada entre Verstappen e Norris pela segunda posição, mas o piloto da Red Bull conseguiu resistir aos ataques do britânico até o fim.

Já Bortoleto, praticamente sem chance de pontuar, caiu de rendimento com os pneus duros, sofreu uma série de ultrapassagens e terminou em 17º.

A próxima etapa da Fórmula 1 será o GP dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas, entre 17 e 19 de outubro. A corrida sprint está agendada para as 14h (horário de Brasília) de sábado, enquanto a prova principal, no domingo, ocorrerá a partir das 16h (de Brasília).

Confira o resultado do GP de Singapura de Fórmula 1:

  1. - George Russell (ING/Mercedes), em 1h40min22s367
  2. - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 5s430
  3. - Lando Norris (ING/McLaren), a 6s066
  4. - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 8s146
  5. - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 33s681
  6. - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 45s996
  7. - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 1min20s251
  8. - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1min20s667
  9. - Oliver Bearman (ING/Haas), a 1min33s527
  10. - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 1 volta
  11. - Isack Hadjar (FRA/RB), a 1 volta
  12. - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 1 volta
  13. - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1 volta
  14. - Alexander Albon (TAI/Williams), a 1 volta
  15. - Liam Lawson (NZL/RB), a 1 volta
  16. - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1 volta
  17. - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a 1 volta
  18. - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 1 volta
  19. - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1 volta
  20. - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 1 volta

Declaração

Bortoleto lamenta bandeira e vê GP de Singapura com pessimismo: 'Às vezes, você é o azarado'

Depois de uma sexta-feira difícil, o brasileiro mostrou um bom ritmo neste sábado, mas deu azar em sua volta rápida

04/10/2025 23h00

Reprodução/X

A estreia de Gabriel Bortoleto no circuito de Marina Bay, em Singapura, não tem sido como ele esperava. Depois de uma sexta-feira difícil, o brasileiro mostrou um bom ritmo neste sábado, mas deu azar em sua volta rápida, quando a bandeira amarela foi acionada, e acabou eliminado ainda no Q3 - largaria na 16ª posição, seu pior posto no grid desde o GP da Inglaterra, há três meses, mas foi beneficiado pela punição dos carros da Williams, pulando para 14º lugar.

"É uma pena que não tenhamos conseguido ir para o Q2 porque tínhamos potencial para avançar facilmente", lamentou o piloto da Sauber. "Eu estava em uma volta muito boa, boa o suficiente para passar, mas a bandeira amarela significou que a volta acabou e perdemos por uma margem muito pequena. É decepcionante, especialmente porque nos sentimos muito melhor hoje do que ontem "

A poucos segundos do término da sessão, o volante da Alpine de Pierre Gasly travou e o piloto francês bateu no muro de proteção, provocando os procedimentos de segurança na pista. "Temos a obrigação de tirar o pé (do acelerador), senão recebemos penalização severa no dia seguinte, como perder 10 posições no grid", comentou o brasileiro à Band, sem criar muitas expectativas para a prova.

"É difícil ultrapassar nesta pista, mas tentaremos alguma estratégia diferença para tentar melhorar. Quando não dá certo na classificação, precisa aceitar e tentar fazer melhor amanhã", comentou, sem esconder a frustração. "Eu realmente acreditava que tínhamos potencial para fazer um bom trabalho na classificação, mas corrida é isso. Às vezes, você é o azarado que pega a bandeira (amarela)."

O GP de Singapura, 18ª etapa da temporada de Fórmula 1, será realizada neste domingo, a partir das 9h (horário de Brasília).

