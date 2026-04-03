Operário vence final e garante tricampeonato histórico

Operário fica marcado no futebol de Mato Grosso do Sul como o único tri-campeão até então - Reprodução/@RMP.fotografia/RodrigoMoreira

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Após bater o Bataguassu por 3 a 1 no duelo de ida, a vitória do Operário ontem (02) estádio das Moreninhas deu ao time da Capital mais do que a taça do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026, garantindo para o Galo de Campo Grande um tri consecutivo que não era visto há pelo menos 45 anos.

Graças a vitória conquistada no primeiro jogo, fora a pressão de uma final, o Operário entrou em campo com a vantagem de poder perder por até um gol de diferença que ainda assim, o que não confortou a equipe campo-grandense que ainda saiu com a vitória por 2 a 1.

Justamente esse troféu conquistado ontem (03) fica marcado também como título histórico, sendo o primeiro tri consecutivo do Operário em 45 anos.

Como mostra a história, a última vez que o Galo de Campo Grande ganhou três campeonatos sul-mato-grossenses em seguida foi nas temporadas de 1979, 80 e 81, há exatos quarenta e cinco anos.

Com isso, o Operário ainda fica marcado no futebol de Mato Grosso do Sul como o único tri-campeão até então, sendo que com dois títulos seguidos aparecem, além do Galo, os seguintes times:

Águia Negra (2019-20)

Cene (2004-05)

Comercial (1993-94 e 2000-01) e

Ubiratan (1998-99)

Campeão 2026

O Galo de Campo Grande entrou em campo invicto na competição, mas com uma aura de crise e sem técnico no gramado para a decisão contra o Bataguassu, já que Paulo Massaro foi desligado do cargo após goleada contra a equipe do Vila Nova, em partida pela Copa Verde.

Apesar do ambiente de final, o primeiro tempo entre as equipes foi tímido e sem nenhum gol no Estádio das Moreninhas, com pressão por parte do Bataguassu mas sem chances claras de a bola entrar.

Já na segunda etapa, o time visitante abriu o placar com uma bola do meio-campista Pato, que aos nove minutos bateu uma bola certeira de fora da área.

Entretanto, menos de cinco minutos depois um pênalti foi marcado para o Galo, que empatou nesta partida de volta graças à batida do também meio-campista "Robinho" que o goleiro chegou a defender mas entrou graças ao rebote bem aproveitado pelo camisa 10.

Depois, aos 33 minutos, o atacante Léo Fenga empurrou a bola para dentro após uma batida de falta, dando ao Operário o gol do tricampeonato consecutivo histórico.



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