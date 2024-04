Palmeiras volta a virar final, derruba Santos e leva primeiro tri paulista após 90 anos

Estadual

Dourados bate Corumbaense e também avança para a final

Com a vantagem, o Operário, que venceu o jogo de ida, em Sidrolândia, segurou o empate com o placar de 0 a 0 contra a Associação Atlética Portuguesa, neste domingo (7), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Resultado garantiu a vaga do "Galo" na final do campeonato Sul-Mato-Grossense.

A "Lusa" que precisava correr atrás do resultado, acabou anulada pela pressão do adversário que mesmo com a vantagem não deixou barato e partiu para cima levando perigo ao gol do experiente Zuba. Graças as defesas do arqueiro, a primeira parte terminou sem bola na rede.

Já no segundo tempo, as duas equipes fizeram substituições. O operário fez três, na tentativa de abrir a equipe, enquanto a Portuguesa optou por tirar o volante e adicionar mais um atacante na tentativa de forçar ou melhorar o ritmo.

Ainda com chances, a Portuguesa tentou fazer o gol da vitória, mas perdeu a oportunidade nos minutos finais com um chute passando longe do gol. "A gente perdeu a classificação no primeiro jogo. A gente conseguiu fazer dois gols, que é difícil fazer gols no Operário que tem um time maduro, muito bem treinado ma hoje não tivemos a maturidade de segurar o placar como o Operário hoje teve. Então infelizmente a gente saiu eliminado", lamenta o goleiro da "Lusa".

Dessa forma a Portuguesa se despede do campeonato no seu primeiro ano na elite do futebol Sul-Mato-Grossense e o operário avança para final contra o Dourados Atlético Clube (Dac) que bateu o Corumbaense no jogo de volta em casa.

DOURADOS

A partida disputada, contou com dois gols, sendo um ainda na primeira parte do embate aos 28 minutos, feito pelo jogador Pepepto, camisa número 18. Já o segundo ficou por conta de Luan com uma finalização que parou no fundo do gol do "Galo Carijó" no finalzinho do segundo tempo

O Dourados que terminou a fase de grupos na liderança do grupo B, decidindo o confronto jogando diante do seu torcedor, está classificado e avança para 46ª edição do campeonato sul-mato-grossense de futebol.

Além da vaga para a final, as equipes classificadas, Operário e Dac estão garantidas na Copa do Brasil de 2025, competição nacional cobiçada por todas as equipes que disputam o Estadual, devido aos valores de premiação para os clubes participantes.



FINAL

O primeiro jogo da final está previsto para o próximo domingo (14), na cidade de Dourados, no Estádio Municipal Frédis Saldivar, popularmente conhecido como Douradão, casa do Dac.

Apenas o campeão do Estadual terá direito a vaga no Campeonato Brasileiro Série D (quarta divisão), a competição, que é disputada por 64 clubes é a porta de entrada para os times terem um calendário de jogos no segundo semestre, além da possibilidade de acesso para as principais divisões do futebol brasileiro.