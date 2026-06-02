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Brasileirão Feminino

Pantanal segura o empate e avança para as quartas de finais

O time sul-mato-grossense está a dois jogos de conquistar o acesso

João Pedro Zequini

02/06/2026 - 10h00
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No último domingo (31), o time feminino do Pantanal deu mais um passo importante para conquistar o tão sonhado acesso para o Brasileirão Feminino A2. O time pantaneiro foi até Itacoatiara, para enfrentar a equipe do Peñarol. 

Após golear na partida de ida por 4 a 1, a equipe sul-mato-grossense tinha a vantagem de jogar pelo empate ou perder por até dois gols de diferença. 

Jogando fora de seus domínios, a equipe comandada por Jaqueane Correa tinha o objetivo claro de conquistar a classificação. O placar final da partida foi resolvido ainda no primeiro tempo. 

Aos 27 minutos da primeira etapa, Carolina abre o placar para as visitantes, esse foi o terceiro gol da jogadora do time pantaneiro na competição, se igualando com Deise, como as maiores goleadoras da equipe. 

O empate veio perto do fim da primeira etapa, aos 39 minutos, com Cecília, que deixou o placar em igualdade, porém esse resultado não servia para as donas da casa, já que precisava marcar mais três gols para levar a partida para os pênaltis. 

Dessa forma, com o 1 a 1 no marcador, o Pantanal se beneficiou da bela partida que fez na ida e carimbou a vaga para a próxima fase. 

PRÓXIMO JOGO

O adversário das quartas de finais já está definido e será um velho conhecido das pantaneiras, que irá reencontrar a equipe do Planalto de Goiás, uma vez que se enfrentaram na fase de grupos. 

A equipe do Planalto nas oitavas, eliminou o Rolim de Moura, após uma goleada por 7 a 0. 

Na primeira fase, a vantagem foi do Pantanal que empatou fora de casa e venceu no Jacques da Luz por 2 a 1. 

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ainda não confirmou as datas das partidas, mas é esperado que aconteça após a Copa do Mundo, em agosto. 

Por ter se classificado em segundo lugar, o Pantanal decide a classificação fora de casa. 
 

De MS

Corumbaense marca em decisão do Campeonato Japonês

O lateral de Diego Jara, marcou o terceiro gol da goleada por 5 a 0 do Vissel Kobe no Kashima Antlers

01/06/2026 12h30

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Diego Jara comemorando seu primeiro gol com a camisa do Vissel Kobe

Diego Jara comemorando seu primeiro gol com a camisa do Vissel Kobe Foto: Reprodução/Vissel Kobe

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Natural de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, o lateral esquerdo Diego Jara vive uma ótima fase no futebol japonês, titular do Vissel Kobe o corumbaense marcou pela primeira vez com a camisa da nova equipe, já que ele foi contratado em janeiro, após boa temporada no Kashiwa Reysol. 

A partida válida pelo jogo de ida da final da J.League 100 Year Vision League, um campeonato especial criado para celebrar os 100 anos do campeonato e também marca a transição de calendário, pois a partir de agosto, a J League, passará a seguir o calendário europeu, com inicio em agosto e término em maio. 

Dessa forma a Federação Japonesa, decidiu fazer uma edição especial e o time do Diego, o Vissel Kobe, chegou a final após liderar seu grupo e enfrentou o Kashima Antlers, que foi o líder da outra chave. 

E no primeiro jogo da final, show dos mandantes, o Vissel não tomou conhecimento do Kashima e aplicou uma sonora goleada por 5 a 0 na partida de ida. 

Na ocasião Diego, anotou o terceiro o gol da goleada, ainda completaram o marcador Yuya Osako que anotou um hat-trick e Ren Komatsu, que marcou de pênalti.

TRAJETÓRIA 

Nascido em Corumbá, Diego Jara iniciou sua caminhada no futebol na base do Corumbaense, onde atuou pelo sub-18 da equipe. Após esse período, rodou por alguns clubes de menor expressão em São Paulo e Santa Catarina. 

O lateral ganhou projeção nacional em 2015, quando disputou o Brasileirão Série A, pelo Joinville, clube recém promovido na época. 

Ficou no clube até 2017, quando se transferiu para o futebol japonês, sua primeira equipe na terra do sol nascente foi o Matsumoto Yamaga, que na época estava na segunda divisão local. 

No clube ele ficou apenas um ano e já em 2018 se transferiu para o Mito HollyHock, onde por um temporada, porém já ganhava notoriedade no futebol japonês, se consolidando ano após ano. 

Em 2019, o lateral mudou de equipe mais uma vez, se transferindo para o Tokushima Vortis. Neste time Diego permanece por 3 anos e em 2022 se transfere para o Sagan Tosu, onde fica por uma temporada antes de chegar ao Kashiwa Reysol.

No Kashiwa, Diego Jara atuou por três temporadas. Porém nas duas primeiras temporadas o time lutou contra o rebaixamento, terminando na 17ª posição em 2023 e 2024, a glória, ou quase glória, veio em 2025, quando o time foi vice-campeão, ficando apenas um ponto atrás do Kashima Antlers. 

Com quase dez anos de futebol japonês, Diego chegou ao Vissel Kobe em janeiro de 2026 e está a um passo de fazer de história com a equipe japonesa e se sagrar campeão da J.League 100 Year Vision League
 

Série D

Operário vence em casa, enquanto o Ivinhema empata pela Série D

A última rodada da fase grupos vai ser decisiva para decidir quem irá se classificar

01/06/2026 10h35

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Com gols de Alex Choco e Einstein, Operário bate o CRAC-GO e segue vivo na competição

Com gols de Alex Choco e Einstein, Operário bate o CRAC-GO e segue vivo na competição Foto: Facebook Oficial/OFC

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A fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série D vai se aproximando do fim, com nove partidas disputadas até o momento, quis o destino reservar para a última rodada, quais os times que irão fazer companhia ao Uberlândia na próxima fase. 

No último domingo (31) as equipes de Mato Grosso do Sul, foram à campo para disputar mais uma rodada da Série D, na ocasião ambas as equipes jogaram em casa, porém com resultados diferentes. 

O Operário venceu o time do CRAC, de Goiás, no Estádio Jacques da Luz, por 2 a 0, enquanto o Ivinhema, jogando no Saraivão, empatou em 1 a 1 com a equipe do Uberlândia. 

OPERÁRIO 2 X 0 CRAC 

Na partida do primeiro turno, quando as equipes se enfrentaram em Catalão, Goiás, terminou empatado em 0 a 0, na ocasião, o goleiro Luiz Felipe do Galo fez ótimas defesas para garantir o empate. 

O jogo realizado no domingo, valia muito para as duas equipes, para o CRAC, valia a classificação, que conseguiria com um simples empate, para o Operário era jogo de vida ou morte, visto que o time se encontra em situação delicada na competição. 

Antes do confronto, o Galo da Capital havia conquistado 6 pontos em oito jogos e qualquer resultado que não fosse a vitória, o time seria eliminado ainda na primeira fase. 

Precisando do resultado, o primeiro tempo foi movimentado, porém sem efetividade por parte das duas equipes, dessa forma a primeira etapa terminou sem gols no placar. 

O segundo tempo foi mais intenso, precisando do resultado o time operariano foi para cima em busca da vitória, Alex Choco saiu do banco para fazer a diferença. 

O Galo abriu o placar com o artilheiro Alex Choco, aos 18 minutos da etapa complementar, que após boa trocas de passes, Danilinho recebe na esquerda e cruza para área, encontrando o centroavante que apareceu por trás da zaga e testou firme para abrir o placar no Jacques da Luz. 

O segundo gol da partida saiu aos 39 minutos, após roubada de bola no campo de defesa, Luizinho recebeu no meio de campo e puxou o contra-ataque para o Operário. 

Na entrada da grande área, ele tocou para Einstein que próximo a linha de fundo chutou sem ângulo, a bola desviou no marcador e tirou todas as chances de defesa do goleiro adversário que nada pôde fazer. 

E a partida terminou com comemoração nas arquibancadas do Jacques da Luz, com a vitória o Operário ainda sonha com a classificação e depende apenas de si para avançar à próxima fase. 

Ivinhema 1 x 1 Uberlândia

No outro confronto do grupo, Ivinhema e Uberlândia se enfrentaram no Estádio Saraivão e o Aulão do Vale, buscava repetir o feito do primeiro turno e vencer a equipe mineira, na ocasião o jogo terminou 2 a 1 para o time sul-mato-grossense. 

As equipes foram a campo com objetivos distintos, o Uberlândia buscava garantir a primeira colocação, pois entrou em campo já classificado, enquanto o Ivinhema buscava garantir a vaga antecipada, o que não aconteceu devido aos outros resultados. 

A primeira etapa da partida, não proporcionou grandes emoções, com um jogo muito truncado no meio e sem efetividade nas finalizações. 

Ivinhema foi mais controlado, não possuindo muito a posse de bola durante o primeiro tempo e vendo o Uberlândia levar mais perigo perigo à meta defendida pelo goleiro Neto. 

A segunda etapa começou com o Ivinhema levando mais perigo, mas foi a equipe do Uberlândia que abriu o placar, após cobrança de falta para área o meia Thomaz Bastos desviou a bola para o gol, fazendo o 1 a 0 aos 18 minutos. 

O empate não demorou para vir, após bate e rebate na grande área da equipe mineira, a bola sobrou para Willian que chutou e igualou o placar em 1 a 1, aos 26 minutos da etapa final. 

Sem muitas emoções a partida terminou com a igualdade no placar, fazendo com que cada equipe levasse um ponto para casa. 

Classificação 

Com os resultados do fim de semana, o grupo A11 ficou completamente aberto para a última e decisiva rodada, o Uberlândia já está classificado e assistirá de camarote a definição dos outros três classificados.

Para avançar de fase os times de MS depende apenas de si para se classificar, veja os cenários: 

A equipe do Operário, vai a Minas Gerais para enfrentar o time do Betim, que é segundo colocado com 12 pontos, três a mais que o Galo e apenas a vitória interessa, se vencer por 2 ou mais gols, a equipe se classifica sem depender de outros resultados.  Em caso de empate ou derrota, o time dá adeus a competição ainda na primeira fase. 

Para o Ivinhema o conta é ainda mais simples, um simples empate com o CRAC em Goiás, já garante a classificação para ambas as equipes. Se vencer, também se classifica e em caso de derrota, terá que torcer contra o Operário para avançar. 

Com gols de Alex Choco e Einstein, Operário bate o CRAC-GO e segue vivo na competiçãoReprodução: Flashscore

Confira os confrontos da última rodada: 

Uberlândia x ABECAT Ouvidorense;
CRAC x Ivinhema; 
Betim x Operário. 

Os times à esquerda jogam em casa, todas as partidas acontecem de forma simultânea. Os jogos serão no dia 14/06 e começarão às 15:00, horário de Mato Grosso do Sul. 
 

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