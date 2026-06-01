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Série D

Operário vence em casa, enquanto o Ivinhema empata pela Série D

A última rodada da fase grupos vai ser decisiva para decidir quem irá se classificar

João Pedro Zequini

01/06/2026 - 10h35
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A fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série D vai se aproximando do fim, com nove partidas disputadas até o momento, quis o destino reservar para a última rodada, quais os times que irão fazer companhia ao Uberlândia na próxima fase. 

No último domingo (31) as equipes de Mato Grosso do Sul, foram à campo para disputar mais uma rodada da Série D, na ocasião ambas as equipes jogaram em casa, porém com resultados diferentes. 

O Operário venceu o time do CRAC, de Goiás, no Estádio Jacques da Luz, por 2 a 0, enquanto o Ivinhema, jogando no Saraivão, empatou em 1 a 1 com a equipe do Uberlândia. 

OPERÁRIO 2 X 0 CRAC 

Na partida do primeiro turno, quando as equipes se enfrentaram em Catalão, Goiás, terminou empatado em 0 a 0, na ocasião, o goleiro Luiz Felipe do Galo fez ótimas defesas para garantir o empate. 

O jogo realizado no domingo, valia muito para as duas equipes, para o CRAC, valia a classificação, que conseguiria com um simples empate, para o Operário era jogo de vida ou morte, visto que o time se encontra em situação delicada na competição. 

Antes do confronto, o Galo da Capital havia conquistado 6 pontos em oito jogos e qualquer resultado que não fosse a vitória, o time seria eliminado ainda na primeira fase. 

Precisando do resultado, o primeiro tempo foi movimentado, porém sem efetividade por parte das duas equipes, dessa forma a primeira etapa terminou sem gols no placar. 

O segundo tempo foi mais intenso, precisando do resultado o time operariano foi para cima em busca da vitória, Alex Choco saiu do banco para fazer a diferença. 

O Galo abriu o placar com o artilheiro Alex Choco, aos 18 minutos da etapa complementar, que após boa trocas de passes, Danilinho recebe na esquerda e cruza para área, encontrando o centroavante que apareceu por trás da zaga e testou firme para abrir o placar no Jacques da Luz. 

O segundo gol da partida saiu aos 39 minutos, após roubada de bola no campo de defesa, Luizinho recebeu no meio de campo e puxou o contra-ataque para o Operário. 

Na entrada da grande área, ele tocou para Einstein que próximo a linha de fundo chutou sem ângulo, a bola desviou no marcador e tirou todas as chances de defesa do goleiro adversário que nada pôde fazer. 

E a partida terminou com comemoração nas arquibancadas do Jacques da Luz, com a vitória o Operário ainda sonha com a classificação e depende apenas de si para avançar à próxima fase. 

Ivinhema 1 x 1 Uberlândia

No outro confronto do grupo, Ivinhema e Uberlândia se enfrentaram no Estádio Saraivão e o Aulão do Vale, buscava repetir o feito do primeiro turno e vencer a equipe mineira, na ocasião o jogo terminou 2 a 1 para o time sul-mato-grossense. 

As equipes foram a campo com objetivos distintos, o Uberlândia buscava garantir a primeira colocação, pois entrou em campo já classificado, enquanto o Ivinhema buscava garantir a vaga antecipada, o que não aconteceu devido aos outros resultados. 

A primeira etapa da partida, não proporcionou grandes emoções, com um jogo muito truncado no meio e sem efetividade nas finalizações. 

Ivinhema foi mais controlado, não possuindo muito a posse de bola durante o primeiro tempo e vendo o Uberlândia levar mais perigo perigo à meta defendida pelo goleiro Neto. 

A segunda etapa começou com o Ivinhema levando mais perigo, mas foi a equipe do Uberlândia que abriu o placar, após cobrança de falta para área o meia Thomaz Bastos desviou a bola para o gol, fazendo o 1 a 0 aos 18 minutos. 

O empate não demorou para vir, após bate e rebate na grande área da equipe mineira, a bola sobrou para Willian que chutou e igualou o placar em 1 a 1, aos 26 minutos da etapa final. 

Sem muitas emoções a partida terminou com a igualdade no placar, fazendo com que cada equipe levasse um ponto para casa. 

Classificação 

Com os resultados do fim de semana, o grupo A11 ficou completamente aberto para a última e decisiva rodada, o Uberlândia já está classificado e assistirá de camarote a definição dos outros três classificados.

Para avançar de fase os times de MS depende apenas de si para se classificar, veja os cenários: 

A equipe do Operário, vai a Minas Gerais para enfrentar o time do Betim, que é segundo colocado com 12 pontos, três a mais que o Galo e apenas a vitória interessa, se vencer por 2 ou mais gols, a equipe se classifica sem depender de outros resultados.  Em caso de empate ou derrota, o time dá adeus a competição ainda na primeira fase. 

Para o Ivinhema o conta é ainda mais simples, um simples empate com o CRAC em Goiás, já garante a classificação para ambas as equipes. Se vencer, também se classifica e em caso de derrota, terá que torcer contra o Operário para avançar. 

Reprodução: Flashscore

Confira os confrontos da última rodada: 

Uberlândia x ABECAT Ouvidorense;
CRAC x Ivinhema; 
Betim x Operário. 

Os times à esquerda jogam em casa, todas as partidas acontecem de forma simultânea. Os jogos serão no dia 14/06 e começarão às 15:00, horário de Mato Grosso do Sul. 
 

Garantido

Ancelotti garante Neymar na Copa e descarta corte por lesão

Treinador disse que santista jogará a Copa do Mundo de 2026, independentemente da lesão na panturrilha direita

30/05/2026 23h00

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Ancelotti

Ancelotti Divulgação

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Carlo Ancelotti confirmou que Neymar continuará integrado ao grupo da seleção brasileira e jogará a Copa do Mundo de 2026, independentemente da lesão na panturrilha direita, que o tirou de campo nos primeiros dias de trabalho para a competição em Teresópolis (RJ).

O treinador italiano afirmou que levou Neymar por uma decisão técnica e que vai esperar sua recuperação, sem possibilidade de corte. A previsão é que ele possa estar em campo em duas ou três semanas, o que significaria estar pronto para enfrentar o Haiti, no dia 19 de junho, na segunda partida pelo Grupo C.

"Acreditamos que ele vai se recuperar o mais rápido possível. Está trabalhando bem, está motivado e tem condições de evoluir rapidamente. Para ser claro, ele permanecerá conosco durante esse período de recuperação. A expectativa é que esteja disponível o quanto antes. Talvez não para o primeiro jogo, mas acreditamos que poderá se recuperar para a segunda partida. Não temos dúvidas sobre isso", disse Ancelotti em entrevista neste sábado, 30, na Granja Comary.

"Os 26 escolhidos para a Copa são esses. Neymar teve esse pequeno problema, mas está trabalhando muito bem individualmente para estar pronto o mais rápido possível", afirmou o treinador.

Perguntado se chamaria Neymar no dia 18 de maio, quando divulgou a lista de 26 convocados, caso soubesse que a lesão na panturrilha direita era de grau 2, portanto, mais grave do que o imaginado,, Ancelotti fez uma brincadeira:

"Na Itália falamos que, se minha avó fosse uma roda, seria um carro. O 'se' não existe. Neymar está entre os 26 por uma decisão nossa", afirmou.

Neymar monopolizou boa parte da entrevista. Lembraram Ancelotti de que ele disse várias vezes que só levaria à Copa jogadores que estivessem 100% fisicamente. O treinador afirmou que acredita que o camisa 10 do Santos estará bem durante o Mundial

"Talvez, em março, eu não tenha me expressado bem. A ideia era que ele pudesse estar totalmente recuperado durante a competição Infelizmente, por azar, isso não aconteceu com alguns jogadores É o caso de Éder Militão, Rodrygo e Estêvão, que não conseguiram chegar à Copa em plenas condições físicas."

A convocação para a Copa foi a primeira de Neymar na era Ancelotti e, portanto, marca o primeiro contato do treinador com o atacante dentro do ambiente da seleção.

"Creio que Neymar é muito querido e respeitado por todos. É um jogador muito amado pelos companheiros. Conversamos com ele sobre tudo, principalmente sobre a importância que pode ter neste momento. Ele entendeu muito bem qual é o seu papel nesta Copa do Mundo", disse Ancelotti.

"Acredito que, a cada dia, ele está trabalhando da melhor forma possível para estar pronto e disponível. Além da questão física, sua presença é importante para o ambiente do grupo. É um jogador que compreende bem a função que tem dentro da equipe neste momento", completou.

Antes da convocação, Ancelotti e o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, ligaram para o jogador para explicar que, num primeiro momento, ele seria reserva e para saber se aceitaria essa condição. A resposta foi positiva.

Neste domingo, sem Neymar, o Brasil enfrenta o Panamá, no Maracanã, no amistoso de despedida da seleção brasileira antes da viagem para a Copa do Mundo. Ancelotti confirmou que a equipe vai entrar em campo com Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Jr. e Raphinha. O treinador disse que utilizará todos os demais jogadores, com mudanças no segundo tempo.

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Carlo Ancelotti confirmou que Neymar continuará integrado ao grupo da seleção brasileira e jogará a Copa do Mundo de 2026, independentemente da lesão na panturrilha direita, que o tirou de campo nos primeiros dias de trabalho para a competição em Teresópolis (RJ).

O treinador italiano afirmou que levou Neymar por uma decisão técnica e que vai esperar sua recuperação, sem possibilidade de corte. A previsão é que ele possa estar em campo em duas ou três semanas, o que significaria estar pronto para enfrentar o Haiti, no dia 19 de junho, na segunda partida pelo Grupo C.

"Acreditamos que ele vai se recuperar o mais rápido possível. Está trabalhando bem, está motivado e tem condições de evoluir rapidamente. Para ser claro, ele permanecerá conosco durante esse período de recuperação. A expectativa é que esteja disponível o quanto antes. Talvez não para o primeiro jogo, mas acreditamos que poderá se recuperar para a segunda partida. Não temos dúvidas sobre isso", disse Ancelotti em entrevista neste sábado, 30, na Granja Comary.

"Os 26 escolhidos para a Copa são esses. Neymar teve esse pequeno problema, mas está trabalhando muito bem individualmente para estar pronto o mais rápido possível", afirmou o treinador.

Perguntado se chamaria Neymar no dia 18 de maio, quando divulgou a lista de 26 convocados, caso soubesse que a lesão na panturrilha direita era de grau 2, portanto, mais grave do que o imaginado,, Ancelotti fez uma brincadeira:

"Na Itália falamos que, se minha avó fosse uma roda, seria um carro. O 'se' não existe. Neymar está entre os 26 por uma decisão nossa", afirmou.

Neymar monopolizou boa parte da entrevista. Lembraram Ancelotti de que ele disse várias vezes que só levaria à Copa jogadores que estivessem 100% fisicamente. O treinador afirmou que acredita que o camisa 10 do Santos estará bem durante o Mundial

"Talvez, em março, eu não tenha me expressado bem. A ideia era que ele pudesse estar totalmente recuperado durante a competição Infelizmente, por azar, isso não aconteceu com alguns jogadores É o caso de Éder Militão, Rodrygo e Estêvão, que não conseguiram chegar à Copa em plenas condições físicas."

A convocação para a Copa foi a primeira de Neymar na era Ancelotti e, portanto, marca o primeiro contato do treinador com o atacante dentro do ambiente da seleção.

"Creio que Neymar é muito querido e respeitado por todos. É um jogador muito amado pelos companheiros. Conversamos com ele sobre tudo, principalmente sobre a importância que pode ter neste momento. Ele entendeu muito bem qual é o seu papel nesta Copa do Mundo", disse Ancelotti.

"Acredito que, a cada dia, ele está trabalhando da melhor forma possível para estar pronto e disponível. Além da questão física, sua presença é importante para o ambiente do grupo. É um jogador que compreende bem a função que tem dentro da equipe neste momento", completou.

Antes da convocação, Ancelotti e o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, ligaram para o jogador para explicar que, num primeiro momento, ele seria reserva e para saber se aceitaria essa condição. A resposta foi positiva.

Neste domingo, sem Neymar, o Brasil enfrenta o Panamá, no Maracanã, no amistoso de despedida da seleção brasileira antes da viagem para a Copa do Mundo. Ancelotti confirmou que a equipe vai entrar em campo com Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Jr. e Raphinha. O treinador disse que utilizará todos os demais jogadores, com mudanças no segundo tempo.

Outra vez!

Nos pênaltis, PSG derrota o Arsenal e conquista o bicampeonato da Champions League

Brasileiro Gabriel Magalhães perdeu o último pênalti do Arsenal

30/05/2026 15h30

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Brasileiro Gabriel Magalhães perdeu o último pênalti do Arsenal,

Brasileiro Gabriel Magalhães perdeu o último pênalti do Arsenal, Foto: Getty Images

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Após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, o Paris Saint-Germain se tornou a segunda equipe a revalidar o título na era Champions League ao vencer o Arsenal nos pênaltis por 4 a 3 após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, neste sábado na Puskas Arena, em Budapeste.

O brasileiro Gabriel Magalhães perdeu o último pênalti do Arsenal, que definiu o bicampeonato dos franceses. O clube parisiense repetiu o feito do Real Madrid de 2017, que foi o primeiro a conquistar dois títulos consecutivos da Champions - no ano seguinte, o Real somou mais uma Orelhuda a sua coleção.

O PSG chegou ao bicampeonato embalado por uma campanha dominante no mata-mata. Os franceses marcaram 45 gols na competição na temporada, com 19 deles saindo nas fases decisivas, nas quais eliminaram os gigantes Chelsea, Liverpool e Bayern de Munique e superaram o Arsenal.

Liderado por Luis Enrique, que chegou ao terceiro título da competição, o PSG está invicto há 12 jogos de mata-mata e passou na final pelo único time invicto na Champions. O time do técnico Mikel Arteta havia sofrido até a final apenas seis gols e ficou 9 dos 14 jogos sem ser vazado. Se mantivesse a escrita, conquistaria o título inédito, já que saiu na frente em Budapeste.

Arteta iniciou a decisão com o alemão Kai Havertz no lugar do sueco Viktor Gyökeres no ataque, e a aposta funcionou logo no início do jogo. Autor do gol do título do Chelsea na vitória por 1 a 0 na final da Champions de 2021 contra o Manchester City, Havertz abriu o placar aos 6 minutos do primeiro tempo.

Em uma jogada próxima à linha do meio campo, o brasileiro Marquinhos tentou afastar uma bola que explodiu em Trossard e sobrou para o atacante alemão. Ele disparou pela esquerda, invadiu a área e disparou um chute forte e preciso, quase sem ângulo. A bola passou por cima do goleiro Safonov.

Em vantagem no placar, o Arsenal soube preencher os espaços e dificultou muito as criações ofensivas do Paris Saint-Germain, que tinha muito mais posse de bola (cerca de 80%) e até conseguia finalizar, mas sem qualidade para superar o goleiro Raya no primeiro tempo.

Os times voltaram sem alterações para a segunda etapa. Neutralizado no primeiro tempo, o PSG precisa de mais velocidade para desestabilizar o efetivo esquema defensivo rival ou mais brilho de suas estrelas. Apagado na decisão até então, o georgiano Kvaratskhelia sofreu pênalti aos 17 minutos. Após uma tabela com Dembélé, ele foi derrubado com uma falta por trás de Mosquera. Dembélé cobrou forte e rasteiro no canto direito de Raya, que pulou para o lado errado, e empatou.

Logo após o gol, Arteta mexeu no Arsenal e colocou Jurrien Timber e Gyökeres nos lugares de Mosquera, pendurado com cartão amarelo no começo do segundo tempo, e Odegaard. Havertz foi recuado para o meio-campo. O time francês cresceu no jogo.

Aos 32, Kvaratskhelia apareceu novamente com perigo para a defesa do Arsenal. Ele partiu em velocidade pela esquerda e conseguiu a finalização, que desviou em Lewis-Skelly e bateu na trave. O georgiano, visivelmente cansado, foi substituído aos 38 por Barcola. Poucos momentos antes, Gabriel Martinelli e Madueke entraram no lugar de Trossard e Saka no Arsenal.

O time francês desperdiçou uma ótima chance de definir o duelo nos 90 minutos, quando Vitinha finalizou, de fora da área, por cima do gol de Raya, aos 43. Já nos acréscimos, Dembélé mancava demonstrando desconforto na perna direita e feoi substituído por Gonçalo Ramos. No último lance do tempo regulamentar, Barcola puxou o contra-ataque pela esquerda e finalizou para fora.

Na prorrogação, o Arsenal colocou Eze e Zubimendi nos lugares de Havertz e Lewis-Skelly e conseguiu seus primeiros escanteios na partida. O PSG, com continua com mais volume de jogo, mas o Arsenal conseguia algum perigo. No final do primeiro tempo da prorrogação, Madueke passou por Nuno Mendes e pareceu ser derrubado dentro da área. Apesar das reclamações do Arsenal, o pênalti não foi marcado.

O segundo tempo da prorrogação deixou nítido os jogadores esgotados fisicamente. Os dois times chegaram a finalizar, mas os atletas pareciam mais receosos em cometer algum erro do que de buscar o gol para definir o título.

Na disputa de pênaltis, Gonçalo Ramos, Doue, Hakimi e Beraldo marcaram para o PSG, com Nuno Mendes desperdiçando. Gyökeres, Declan Rice, Gabriel Martinelli fizeram para o Arsenal. Èze e Gabriel Magalhães erraram suas cobranças.

FICHA TÉCNICA

PARIS SAINT-GERMAIN 1 (4) X (3) 1 ARSENAL

PARIS SAINT-GERMAIN - Safonov; Hakimi, Marquinhos (Zabarnyi), Pacho e Nuno Mendes; Fabian Ruiz (Zaire-Emery), Vitinha (Beraldo) e João Neves; Doue, Dembélé (Gonçalo Ramos) e Kvaratskhelia (Barcola). Técnico: Luis Enrique.

ARSENAL - Raya; Mosquera (Timber), Saliba, Gabriel e Hincapie; Odegaard (Gyökeres), Rice e Lewis-Skelly (Zubimendi); Saka (Mandueke), Havertz (Eze) e Trossard (Gabriel Martinelli). Técnico: Mikel Arteta.

GOLS - Havertz, aos 6 do primeiro tempo, e Dembélé, aos 20 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Mosquera, Saka e Declarn Rice (Arsenal); João Neves e Nuno Mendes (PSG).

ÁRBITRO - Daniel Siebert (ALE).

LOCAL: Puskas Arena, em Budapeste (Hungria).

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