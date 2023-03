Parque das Nações terá competição de duathlon no fim de semana

A corrida é uma das modalidades do Duathlon de Campo Grande, que será realizado no Parque das Nações Indígenas - Divulgação

Evento atlético que combina corrida e ciclismo será a grande atração esportiva de Campo Grande neste domingo, no Parque das Nações Indígenas.

Em sua terceira edição, a largada da competição Duathlon Campo Grande está marcada para acontecer às 7h30min, em frente ao lago do parque, próximo do primeiro portão localizado na Avenida Afonso Pena.

As provas estão divididas em cinco categorias: duplas mistas, masculinas e femininas; e prova individual masculina e feminina.

A competição começa com percurso de corrida de 4 km, na arena que será montada pelos organizadores.

Depois, haverá a troca de modalidade para o ciclismo, na qual os competidores realizarão duas voltas pelo parque, totalizando 15 km. O percurso é finalizado com mais 2,2 km de corrida.

O trecho que será percorrido na etapa do ciclismo passará por trajetos pelos gramados do parque, que serão devidamente sinalizados e não vão interferir na pista de comum acesso dos visitantes do Parque das Nações.

De acordo com o diretor Carlos Adalberto Porto, da Bolt Realizações, empresa responsável pela organização da terceira edição do Duathlon Campo Grande, além das premiações por colocação, haverá medalhas de participação para todos os atletas inscritos.

“Temos programado a entrega de medalhas de participação para os atletas inscritos na competição. Também haverá premiação com troféu do primeiro ao quinto colocado de cada categoria”, declarou Carlos Porto em entrevista para o Correio do Estado.

A competição será realizada pelo Instituto Ação e Cidadania (IAC), com organização da Bolt Realizações e apoio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc).

“O público que quiser acompanhar o evento, além dos frequentadores do parque, poderá assistir à competição em tendas que serão montadas em pontos do percurso. Teremos ambulância no local para eventual atendimento, e os atletas inscritos estão registrados com seguro”, acrescentou Porto.

Ao todo, são 100 atletas inscritos na competição, com idade mínima de 16 anos. As categorias também serão divididas pelas idades dos competidores.

A previsão de duração do evento, segundo organização, é de três horas.

A expectativa dos organizadores é de aproveitar o impulso do turismo esportivo em Mato Grosso do Sul e promover a prova para atrair participantes de Campo Grande e de outras partes do Brasil.

DUATHLON

De acordo com a Confederação Brasileira de Triathlon, o duathlon é uma das variações do triathlon que mais tem fãs pelo Brasil e combina ciclismo e corrida.

A modalidade começou a ser praticada na Europa, por conta de dificuldades enfrentadas por triatletas que, durante o frio rigoroso, não conseguiam treinar natação para as competições oficiais.

Hoje em dia, muitos triatletas costumam utilizar a modalidade para testar sua performance e velocidade fora de temporada e como forma de aquecimento para as competições mais importantes do triathlon.

O incentivo à prática da corrida de rua e a andar de bicicleta tem contribuído para o crescimento da modalidade, que pode ser praticada tanto ao ar livre como dentro das academias (esteira e bicicleta ergométrica).

A disputa em campeonatos oficiais pode ser feita em duas distâncias: Standard (com 10 km de corrida, 40 km de ciclismo e 5 km de corrida) ou Sprint (5 km de corrida, 20 km de ciclismo e 2,5 km de corrida).

Com a popularidade dos esportes radicais, uma nova forma de duathlon vem surgindo entre os amantes do esporte, chamada de duathlon off-road.

A modalidade consiste em uma corrida de montanha em uma trilha ou terreno irregular, seguida por um percurso de mountain bike e novamente uma corrida de montanha.

