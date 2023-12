Esporte Radical

Evento esportivo aconteceu neste domingo e contou com quatro modalidades para bicicleta

Concluindo o terceiro e último dia, evento que já virou tradição no calendário esportivo de Mato Grosso do Sul, o Bonito 21K fecha sua 9ª edição com a realização de provas das modalidades de bicicleta pertencentes ao cronograma desde 2020. Ao todo foram quatro categorias, divididas em femininas e masculinas, realizadas neste domingo (3), sob sol escaldante, onde a temperatura ultrapassou os 35° C.



Os participantes que disputaram provas de Speed 121 quilômetros (km), Mountain Bike (MTB) 121 km, speed 53 km e Mountain Bike 53 km ressaltaram que neste ano não houve "colher de chá", uma vez que ao contrário de edições anteriores, o sol brilhou forte acrescentando ainda mais dificuldade a competição.



Iago Padovani, natural de Itaipu (São Paulo), mora em Campo Grande há seis anos, garantiu o primeiro lugar de uma das mais importantes categorias, o Speed 121 km. “Foi muito difícil, muito difícil mesmo e eu sai com dois caras na fuga, que ajudaram de uma certa maneira a chegar porque é muito difícil chegar sozinho numa prova tão longa e tão quente como essa”, ressalta o atleta sobre superação para subir ao pódio.



Padovani que ficou com a segunda posição em 2022, também destacou a importância do trabalho em equipe, explicando que a modalidade envolve diálogo. “A gente vinha conversando desde os 80, 90 km pra ver quem ia decidir. Até porque tem um pouco de politicagem no ciclismo e, na verdade, vence quem não solta o osso”, relata.



No feminino Speed 121 km, Patrícia Mayara Busto, de São Paulo Capital, participou do evento pela primeira vez. “Eu já vim para turismo e aí eu fiquei sabendo pelo Instagram. Assisti uma prova aqui mesmo e eu faço triatlo no ciclismo em São Paulo, aí falei poxa, vai ser a melhor coisa do mundo, porque eu vou unir uma prova com viagem”, revela a jovem.

Speed 53 Km

Já no Speed 53 Km, os primeiros colocados tanto o feminino com o masculino pertencem a mesma equipe. Tradicional na competição, a Associação Esportiva Gilmar Bicicletas teve como vencedores os competidores Carolina Alves de Oliveira e Gilmar Elias Batista Júnior, que destacaram o calor como um dos agravos do percurso.



“Esse foi o primeiro ano que peguei mais calor aqui. Por sorte, em 2021, foi nublado em 2022, deu uma garoa também durante a prova que fez a temperatura dar uma amenizada. Esse foi o ano mais quente, muito sol o que realmente desafiou a nossa resistência”, afirma a vencedora do Spedd 53 km.







Gilmar reitera que a prova foi difícil, porém, não interferiu no rendimento, fazendo com que ele conseguisse conquistar o lugar mais alto do pódio na categoria. “De hoje foi bem desafiador, o calor não é fácil, tem umas subidas”.



Mesmo com os percalços o ciclista dá o crédito a organização que teve uma boa estrutura. “Então tinha apoio no meio do percurso, tinha ponto fixo, teve suporte. O desafio maior é o calor, mas o evento é impecável’, reforça Batista.

Mountain Bike 53 km

Na modalidade mountain Bike de 53 km, o grande destaque foi do jovem de apenas 13 anos, Samuel de Albuquerque superou os adultos que participavam da prova e garantiu o primeiro lugar. “Foi sensacional, foi uma prova bem dura, mas com bastante treino foi possível essa conquista”.

O garoto também revela que o estímulo vem de casa, onde a mãe, o pai e a irmã também praticam a modalidade esportiva.

Confira as categorias e premiações

121 KM – categoria SPEED Geral – Masculino e Feminino – 1 ao 5 lugar – troféu + premiação em dinheiro

– 1º Lugar – R$ 1.000,00 (Hum mil reais)

– 2º Lugar – R$ 700,00 (Setecentos reais)

– 3º Lugar – R$ 500,00 (Quinhentos reais)

– 4º Lugar – R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais)

– 5º Lugar – R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)



Categoria faixa etária – 1 ao 3 lugar – troféu

– Sub 23 – 18 a 22 anos

– Sub 30 – 23 a 29 anos

– MASTER A – 30 a 39 anos

– MASTER B – 40 a 49 anos

– MASTER C – 50 a 59 anos

– MASTER D – 60 anos ou +



GRAN FONDO – 121 KM – categoria MTB

Geral – Masculino e Feminino – 1 ao 5 lugar – troféu + premiação em dinheiro

– 1º Lugar – R$ 1.000,00 (Hum mil reais)

– 2º Lugar – R$ 700,00 (Setecentos reais)

– 3º Lugar – R$ 500,00 (Quinhentos reais)

– 4º Lugar – R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais)

– 5º Lugar – R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)

GRAN FONDO GERAL ( SPEED E MTB)

– Sprint intermediário feminino – troféu + dinheiro R$ 350,00 ( trezentos e cinquenta reais)

– Sprint intermediário masculino – troféu + dinheiro R$ 350,00 ( trezentos e cinquenta reais)

– Rei da montanha – troféu + dinheiro R$ 350,00 ( trezentos e cinquenta reais)

– Rainha da montanha – troféu + dinheiro R$ 350,00 ( trezentos e cinquenta reais)