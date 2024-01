Portuguesa empata com Coxim na estreia do Campeonato Sul-Mato-Grossense

Futebol

Sem dar nomes, Renato enfatizou que a busca é por um centroavante que chegue para ser titular do Grêmio na temporada

O técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, ainda busca por substituto à altura para Luis Suárez, que se transferiu para o Inter Miami, time de Lionel Messi, no fim do ano passado. Segundo o treinador, o nome, que pode ser anunciado nesta semana, vai agradar os torcedores.

"A gente espera que esse jogador (centroavante) chegue essa semana. Quanto antes os reforços chegarem, poderemos preparar melhor a equipe. Estamos no final de janeiro e daqui a pouco estamos no meio do vulcão. Ficamos de ter algumas respostas na segunda-feira e esperamos que tenha resposta positiva e que possamos anunciar um ou dois nomes até terça ou quarta-feira. Quando esse jogador chegar, todos vão gostar", disse.

Renato enfatizou que a busca é por um centroavante que chegue para ser titular do Grêmio na temporada, mas fez mistério quanto ao nome. "Temos o plano A e o B. Se fechar com um desses jogadores, pode ter certeza que os torcedores e vocês da imprensa vão gostar. Não adianta falar as características que daqui a pouco vocês vão saber. É difícil substituir o Suárez. Mas quem chegar tem que chegar chegando. Estamos em contato com dois jogadores", afirmou.

Na estreia contra o Caxias, Renato Gaúcho montou o Grêmio com três atacantes: Soteldo, Nathan Fernandez e Everton Galdino, nenhum com características semelhantes de Luis Suárez, que foi um dos principais destaques do último Campeonato Brasileiro.

Desde a saída de Suárez, vários nomes foram oferecidos ao Grêmio, a exemplo de Cavani, do Boca juniores, Diego Costa, do Botafogo, Balotelli, do Adana Desimpor, da Turquia, Luis Muriel, da Atalanta, da Itália, e de Benteke, do DC United, dos Estados Unidos, mas quem mais agrada é Funes Mori, que pertence ao Monterrey. O clube mexicano faz jogo duro e não mostrou interesse em liberar o atleta.

Outro jogador que estaria na mira do Grêmio é Rodrigo Muniz, ex-Flamengo, que vem atuando pelo Fulham, da Inglaterra.

Enquanto não define a contratação do substituto de Suárez, o Grêmio se prepara para encarar o São José, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho.



