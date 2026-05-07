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Presidente da CBF 'garante' renovação de Ancelotti na seleção até 2030: 'Dá para cravar'

Seria uma maneira de dar tranquilidade e tirar a pressão sobre Ancelotti na Copa do Mundo

Estadão Conteúdo

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07/05/2026 - 13h30
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A Confederação Brasileira de futebol (CBF) está bastante satisfeita com o trabalho de Carlo Ancelotti no comando da seleção e, mais uma vez, Samir Xaud, presidente da entidade, 'garantiu' a permanência do italiano até o ciclo para a Copa do Mundo de 2030.

Xaud vem sendo repetitivo nas últimas semanas ao cravar a renovação de Carlo Ancelotti. Nesta quinta-feira, o presidente da CBF participou da FutPro Expo 2026, em Fortaleza, e voltou a falar sobre o assunto em atendimento à imprensa.

Há alguns dias, Xaud disse que Ancelotti chegaria à disputa da Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México - anuncia a lista final no dia 18 de maio - já com o contrato renovado. O atual acordo termina justamente após a competição desde meio de ano. Questionado sobre o novo vínculo, o presidente da CBF mostrou-se confiante.

"(Vamos anunciar) Antes (da Copa do Mundo), com certeza", cravou Xaud. "Estão faltando ajustes jurídicos, tanto dos advogados do lado dele, quanto do nosso, mas acredito que antes da nossa ida para a Copa do Mundo a gente vai estar anunciando", disse. "Dá para cravar (a permanência até 2030)."

Seria uma maneira de dar tranquilidade e tirar a pressão sobre Ancelotti na Copa do Mundo, já que a seleção brasileira vem sofrendo com os desfalques com pouco tempo para a estreia na competição, diante do Marrocos.

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Classificadas

Pantanal vence fora de casa e avança no Brasileiro Feminino A3

As pantaneiras conseguem a classificação em sua primeira participação na competição

04/05/2026 11h00

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Fora de casa, Pantanal consegue a classificação para a próxima fase do Brasileirão Feminino A3

Fora de casa, Pantanal consegue a classificação para a próxima fase do Brasileirão Feminino A3 Reprodução Rede Social

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No último sábado, dia 2, a equipe feminina do Pantanal escreveu mais um capítulo na histórica campanha que vem fazendo até aqui no Brasileirão Feminino A3.

Em partida válida pela sexta e última rodada da fase de grupos, o time pantaneiro superou o Cresspom (DF) por 2 a 0. 

A classificação reforçou o empenho e a constância do time na competição, que em seis partidas somou apenas uma derrota e saiu invicto jogando em casa, fazendo com que o Jacques da Luz se torne uma fortaleza para o time. 

A partida disputada no Distrito Federal, diante da equipe do Cresspom, foi resolvida ainda no primeiro tempo. 

O primeiro gol das pantaneiras foi marcado por Carol Valle, logo aos oito minutos, após cobrança de escanteio do time da casa, Carol recebeu ainda no campo de defesa e disparou em direção ao gol adversário e só parou quando empurrou a bola para o fundo das redes. 

O segundo gol saiu no apagar das luzes da primeira etapa, após bom lançamento, a camisa 11, Deise, recebeu livre na ponta esquerda, avançou para dentro da área e tocou para o meio, onde a bola achou Emanuelle livre para empurrar a bola para o gol. Ampliando a vantagem pantaneira para 2 a 0. 

Com a vitória o time sul-mato-grossense chegou a 11 pontos, mesma pontuação que o Planalto (GO), que ficou à frente por causa dos critérios de desempate. 

O adversário do Pantanal na próxima fase é o time do Peñarol do Amazonas, que se classificou em primeiro lugar do grupo A e terminou a primeira fase, com 5 vitórias e 1 derrota. 

A partida de ida está prevista para acontecer no sábado, dia 16, e vai ser disputada em Campo Grande no Estádio Jacques da Luz. Já a partida de volta acontecerá no Amazonas, com mando da equipe do Peñarol, dia 30 de maio.
 

INGLÊS

Manchester United derrota Liverpool e confirma retorno à Champions League

Agora a equipe de Manchester tem mais três jogos para cumprir tabela até o término da competição, enquanto o time de Arne Slot precisa apenas de uma vitória para confirmar matematicamente a vaga no torneio continental

03/05/2026 23h00

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Manchester United venceu o maior rival e cravou vaga na próxima Champions League

Manchester United venceu o maior rival e cravou vaga na próxima Champions League Foto: Reprodução/X

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Em jogo muito disputado, o Manchester United derrotou o Liverpool, neste domingo (03), por 3 a 2, no Old Trafford, em partida da 35ª rodada da Premier League. Com o triunfo, o time de Michael Carrick confirmou a vaga na próxima edição da Champions League e retorna ao torneio após duas temporadas.

Agora a equipe de Manchester tem mais três jogos para cumprir tabela até o término da competição. Por outro lado, a equipe de Arne Slot precisa apenas de uma vitória para confirmar matematicamente a vaga no torneio continental.

O primeiro tempo começou muito movimentado no Old Trafford, com o brasileiro Matheus Cunha abrindo o placar com apenas seis minutos de bola rolando. O camisa 10 pegou a sobra na entrada da área e tentou duas vezes para mandar para o fundo das redes do arqueiro Freddie Woodman. Esse foi o 9º gol do atacante na Premier League.

Um pouco depois, aos 14, o time de Michael Carrick chegou ao segundo gol com Benjamin Sesko. O eslovêno aproveitou a escorada de Bruno Fernandes e apenas empurrou contra o gol adversário. A arbitragem ainda consultou o VAR para analisar um possível toque de mão, mas acabou confirmado na sequência.

Na segunda etapa, as coisas se inverteram completamente. Aos dois minutos, Dominik Szoboszlai interceptou a bola no meio de campo e partiu para o ataque. Ele limpou a defesa adversária e bateu rasteiro para descontar o placar. Em um excelente momento, o meia anotou seu 13º gol na temporada, o 6º na Premier League.

O United quase ampliou a vantagem aos sete minutos, quando o brasileiro Casemiro encontrou o português Bruno Fernandes. O camisa 8 dominou o lance com categoria e cruzou para Bryan Mbeumo, que deu um toque de letra e acabou acertando a trave do arqueiro do Liverpool.

Aos 10 minutos, o time de Arne Slot conseguiu chegar ao empate em um erro grave do goleiro Senne Lammens. Na saída de bola, o arqueiro deu a bola de graça para Mac Allister, que rapidamente entregou para Szoboszlai deixar Cody Gakpo livre para marcar o 7º gol na liga nacional.

Mesmo com o ótimo começo de segundo tempo, o Liverpool não conseguiu segurar a igualdade no placar. Aos 31 minutos, Mac Allister tentou afastar a bola e deu nos pés de Kobbie Mainoo, que pegou firme e acertou o canto do adversário. O jovem volante marcou pela primeira vez na temporada.

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