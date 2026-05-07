Presidente da CBF 'garante' renovação de Ancelotti na seleção até 2030: 'Dá para cravar'

Classificadas

As pantaneiras conseguem a classificação em sua primeira participação na competição

Fora de casa, Pantanal consegue a classificação para a próxima fase do Brasileirão Feminino A3 Reprodução Rede Social

No último sábado, dia 2, a equipe feminina do Pantanal escreveu mais um capítulo na histórica campanha que vem fazendo até aqui no Brasileirão Feminino A3.

Em partida válida pela sexta e última rodada da fase de grupos, o time pantaneiro superou o Cresspom (DF) por 2 a 0.

A classificação reforçou o empenho e a constância do time na competição, que em seis partidas somou apenas uma derrota e saiu invicto jogando em casa, fazendo com que o Jacques da Luz se torne uma fortaleza para o time.

A partida disputada no Distrito Federal, diante da equipe do Cresspom, foi resolvida ainda no primeiro tempo.

O primeiro gol das pantaneiras foi marcado por Carol Valle, logo aos oito minutos, após cobrança de escanteio do time da casa, Carol recebeu ainda no campo de defesa e disparou em direção ao gol adversário e só parou quando empurrou a bola para o fundo das redes.

O segundo gol saiu no apagar das luzes da primeira etapa, após bom lançamento, a camisa 11, Deise, recebeu livre na ponta esquerda, avançou para dentro da área e tocou para o meio, onde a bola achou Emanuelle livre para empurrar a bola para o gol. Ampliando a vantagem pantaneira para 2 a 0.

Com a vitória o time sul-mato-grossense chegou a 11 pontos, mesma pontuação que o Planalto (GO), que ficou à frente por causa dos critérios de desempate.

O adversário do Pantanal na próxima fase é o time do Peñarol do Amazonas, que se classificou em primeiro lugar do grupo A e terminou a primeira fase, com 5 vitórias e 1 derrota.

A partida de ida está prevista para acontecer no sábado, dia 16, e vai ser disputada em Campo Grande no Estádio Jacques da Luz. Já a partida de volta acontecerá no Amazonas, com mando da equipe do Peñarol, dia 30 de maio.

