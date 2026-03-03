Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

Quem é o novo técnico do Flamengo? O mistério acabou: conheça o comandante que chega para a decisão

Novo técnico é visto como o perfil ideal para gerir um vestiário estrelado e implementar um modelo de jogo mais sólido defensivamente

Denis Felipe

Denis Felipe

03/03/2026 - 08h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O cenário parecia de festa absoluta no Maracanã. O placar eletrônico exibia um acachapante 8 a 0 sobre o Madureira, garantindo a vaga na final do Campeonato Carioca.

No entanto, o que se seguiu nos bastidores do Flamengo poucas horas após o apito final chocou o mundo do futebol e deixou a torcida rubro-negra em estado de perplexidade: a demissão de Filipe Luís.

A saída do ex-lateral do comando técnico ocorre menos de três meses após ele ter levado o clube ao topo do continente com a conquista da Copa Libertadores. O que parecia ser o início de uma era de estabilidade desmoronou diante de uma sequência de resultados oscilantes em 2026 e a perda recente da Recopa Sul-Americana.

Com seis vitórias, um empate e cinco derrotas no ano, a diretoria entendeu que o "futebol apresentado" não condizia com o investimento do elenco, optando por uma mudança drástica às vésperas da decisão do estadual contra o Fluminense.

O fim da "Era Filipe Luís" em números

A trajetória de Filipe Luís no banco de reservas do Flamengo foi intensa e marcada por picos de euforia e críticas táticas. Embora tenha mantido o respaldo de parte da diretoria até a última semana, o clima tornou-se insustentável após a pressão interna por um desempenho mais consistente.

 

Quem assume o comando agora?

Com a cadeira de treinador vaga, o Flamengo não perdeu tempo e já tem um alvo definido e conversas avançadas. O nome que está prestes a desembarcar no Rio de Janeiro é o do português Leonardo Jardim. Conhecido por seu trabalho histórico no Monaco e com passagens recentes pelo futebol árabe e pelo Cruzeiro, Jardim é visto como o perfil ideal para gerir um vestiário estrelado e implementar um modelo de jogo mais sólido defensivamente.


"Não tenho dúvidas que vivi os melhores anos da minha vida aqui", declarou Filipe Luís em sua última coletiva, em tom de despedida antecipada, antes mesmo do anúncio oficial.

A expectativa é que o novo comandante seja anunciado a tempo de observar o time na final deste domingo.

Enquanto isso, o Flamengo mergulha em mais uma transição turbulenta, provando que, na Gávea, nem mesmo uma goleada histórica é garantia de paz.

Quem é Leonardo Jardim, o estrategista português que assume o Flamengo

Com a saída de Filipe Luís, o Flamengo buscou no mercado internacional um nome de peso e experiência comprovada em grandes palcos. Leonardo Jardim, o técnico português de 51 anos, chega à Gávea com a reputação de ser um "lapidador de talentos" e um estrategista capaz de montar equipes altamente ofensivas e equilibradas.

Trajetória e Conquistas

Nascido na Venezuela, mas de nacionalidade portuguesa, Jardim construiu uma carreira sólida na Europa e na Ásia. Seu trabalho mais emblemático foi no AS Monaco, onde interrompeu a hegemonia do PSG ao conquistar a Ligue 1 em 2016/17 e levar a equipe às semifinais da Champions League com um futebol vibrante.

 

 

Estilo de Jogo: O "Camaleão" Tático

Leonardo Jardim não é um técnico de um sistema só. Ele é conhecido por adaptar suas equipes às peças que tem em mãos, o que o torna ideal para o elenco estrelado do Flamengo.

  • Ofensividade Equilibrada: Suas equipes costumam ser letais no contra-ataque, mas também sabem propor o jogo com posse de bola. No Monaco, utilizava um 4-4-2 muito agressivo que se transformava em um 2-4-4 no ataque.
  • Desenvolvimento de Jovens: Jardim tem um histórico invejável de potencializar jogadores da base. Sob seu comando, nomes como Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Fabinho e Thomas Lemar atingiram o estrelato mundial.
  • Gestão de Vestiário: É descrito como um treinador de poucas palavras, mas de muita autoridade e clareza tática, conseguindo manter o foco de grupos com grandes egos.

O que esperar no Flamengo?

A chegada de Jardim sinaliza uma tentativa da diretoria de trazer mais rigor tático e consistência defensiva sem abrir mão do DNA ofensivo do clube. Com a final do Campeonato Carioca batendo à porta, o desafio imediato será organizar a defesa, que sofreu críticas sob o comando anterior, e dar liberdade para que o quarteto ofensivo rubro-negro volte a brilhar com eficiência.


"O futebol é um jogo de equilíbrios. Atacar bem é fundamental, mas sem uma estrutura sólida, o talento individual se perde", é uma das premissas que Jardim costuma aplicar em seus trabalhos.

Leonardo Jardim chega ao Rio de Janeiro não apenas como um substituto, mas como um projeto de estabilidade para um clube que busca retomar o domínio absoluto no futebol sul-americano.

No topo

Arsenal derrota o Chelsea e retoma a vantagem de 5 pontos na liderança da Premier League

Atual líder está em busca de título que conquistou pela última vez na temporada 2003/2004

01/03/2026 23h00

Compartilhar

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O Arsenal venceu o clássico londrino contra o Chelsea por 2 a 1 neste domingo no Emirates Stadium e retomou a vantagem de 5 pontos na liderança da Premier League. O time de Mikel Arteta soma 64 pontos contra 59 do Manchester City, que com a vitória sobre o Leeds no sábado havia colocado pressão nos rivais. O Chelsea permanece com 45 pontos, na sexta posição.

O atual líder está em busca de título que conquistou pela última vez na temporada 2003/2004 e volta a jogar na quarta-feira como visitante contra o Brighton. No mesmo dia, o Chelsea enfrenta o Aston Villa. O Arsenal tem uma partida a mais do que o City e faz o confronto direto contra o time de Guardiola no dia 18 de abril, em Manchester.

O jogo deste domingo, que teve os três gols marcados após cobrança de escanteio, começou com muita marcação das duas equipes e pouco espaço no meio campo. Foram poucas as chances criadas com bola rolando. Aos 10 minutos, o defensor Mamadou Sarr, que fazia sua estreia na Premier League, teve uma excelente oportunidade de abrir o placar para o Chelsea ao surgir livre dentro da área do Arsenal. A falta de traquejo como atacante, porém, o fez finalizar de maneira bizarra, de canela.

Cinco minutos depois, Èze percebeu Sanchez, goleiro do Chelsea, bem adiantado e do meio de campo arriscou por cobertura. A finalização saiu sem a potência necessária e o goleiro espanhol conseguiu se recuperar e fazer a defesa.

Os gols acabaram saindo após cobranças de escanteio. O time da casa marcou primeiro, aos 21. O brasileiro Gabriel Magalhães subiu na segunda trave e conseguiu escorar para o centro da área, onde Saliba, seu companheiro de zaga, cabeceou para o gol. A bola ainda desviou em Sarr antes de entrar.

O Chelsea empatou nos acréscimos, aos 47. Após um primeiro escanteio pela esquerda, a bola desviou no braço de Declan Rice e foi em direção ao gol. Raya fez uma boa defesa e cedeu novo escanteio. Houve reclamação de pênalti de Rice, mas nada foi marcado. Na cobrança seguinte, Reece James voltou a levantar na primeira trave. Hincapie subiu e desviou para o próprio gol.

Os visitantes começaram melhor a segunda etapa, com mais finalizações nos 15 primeiros minutos do que todo o primeiro tempo (5 a 3), mas o Arsenal voltou a aproveitar a bola parada. Aos 21, Rice cobrou escanteio para a pequena área. Timber, de frente para o gol, subiu sob marcação de Saar, que ficou plantado, e cabeceou para fazer 2 a 1.

O Chelsea viu sua situação se complicar ainda mais aos 25, quando o Pedro Neto deu uma entrada dura no brasileiro Gabriel Martinelli, que puxava contra-ataque pela esquerda. O atacante, que entrou no início do segundo tempo, levantou e tentou dar continuidade no lance, mas o jogo foi paralisado pelo árbitro que deu o segundo cartão amarelo para o jogador do Chelsea.

Apesar de jogar com um homem a menos, o Chelsea ameaçou o Arsenal e chegou a marcar o gol de empate aos 51, com Delap, mas o brasileiro João Pedro estava em posição de impedimento no início do lance.

Confira os resultados dos jogos deste domingo na Premier League:

Brighton 2 x 1 Nottingham Forest

Fulham 2 x 1 Tottenham

Manchester United 2 x 1 Crystal Palace

Assine o Correio do Estado 

Postura

Árbitro aciona protocolo antirracismo na Espanha após denúncia de jogador do Espanyol

Em uma discussão no gramado, o atacante do Elche disse para El-Hilali que ele "chegou de barco

01/03/2026 22h00

Compartilhar
Rafa Mir quando atuava pelo Sevilla

Rafa Mir quando atuava pelo Sevilla Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Rafa Mir é um jogador polêmico que já foi preso na Espanha sob acusação de crime sexual. Neste domingo, o atacante do Elche voltou a dar vexame ao proferir palavras discriminatórias para o marroquino El-Hilali, do Espanyol. O árbitro acionou o protocolo antirracismo.

Em uma discussão no gramado, o atacante do Elche disse para El-Hilali que ele "chegou de barco" à Espanha, uma declaração discriminatória relatada de imediato ao árbitro Iosu Galech, que paralisou a partida de imediato.

O lance do racismo ocorreu após El-Hilali tentar proteger o companheiro Cabrera em disputa pelo alto com Rafa Mir. Ambos discutiram e o lateral comunicou ao árbitro o insulto. Não houve punição após o caso, porém.

A injúria aconteceu aos 33 minutos do segundo tempo e o jogo ficou paralisado por três minutos. Tudo foi relatado na súmula pelo árbitro. O jogo de LaLiga terminou empatado por 2 a 2 com gol do acusado.

"No minuto 78, o número 23 do Espanyol, Omar El-Hilali, me comunicou que o camisa 10 do Elche, Rafa Mir Vicente, se dirigiu a ele nos seguintes termos 'Você veio no barco', que não pôde ser escutado por nenhum dos componentes da equipe de arbitragem. Em consequência, procedi para ativar o protocolo contra o racismo, motivo pelo qual o jogo esteve paralisado durante três minutos", relatou o árbitro na súmula.

Rafa Mir empatou o jogo no último minuto do tempo normal e polemizou ao colocar o dedo na boca pedindo silêncio de alguns torcedores que o vaiavam após o ato racista. Ele ainda levou cartão amarelo nos acréscimos e pode ser suspenso pelo tribunal esportivo da Espanha, já que o país vem travando forte luta pelo combate ao racismo em suas competições, nas quais o brasileiro Vini Júnior é vítima recorrente.

"Precisamos pôr fim a todos os insultos no futebol", cobrou o técnico Manolo González, do Espanyol, que saiu em defesa de seu lateral e também reprovando a atitude lamentável de Rafa Mir.

Assine o Correio do Estado 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 6045-3 de hoje, sábado (28/02)
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 6045-3 de hoje, sábado (28/02)

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2978, sábado (28/02); veja o rateio
loteria

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2978, sábado (28/02); veja o rateio

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3625, segunda-feira (02/03)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3625, segunda-feira (02/03)

4

Pela 1ª vez na história, 108 mulheres ingressam como soldados nas Forças Armadas
MATO GROSSO DO SUL

/ 23 horas

Pela 1ª vez na história, 108 mulheres ingressam como soldados nas Forças Armadas

5

Após pedido polêmico, Bolsonaro envia carta e trai aliados em MS pela 3ª vez
JÁ PODE PEDIR MÚSICA

/ 1 dia

Após pedido polêmico, Bolsonaro envia carta e trai aliados em MS pela 3ª vez

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Exclusivo para Assinantes

/ 1 hora

O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 4 dias

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Seguro rural e clima extremo
Provenzano

/ 5 dias

Seguro rural e clima extremo
Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Exclusivo para Assinantes

/ 20/02/2026

Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?