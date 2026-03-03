Quem é o novo técnico do Flamengo? O mistério acabou: conheça o comandante que chega para a decisão

O cenário parecia de festa absoluta no Maracanã. O placar eletrônico exibia um acachapante 8 a 0 sobre o Madureira, garantindo a vaga na final do Campeonato Carioca.

No entanto, o que se seguiu nos bastidores do Flamengo poucas horas após o apito final chocou o mundo do futebol e deixou a torcida rubro-negra em estado de perplexidade: a demissão de Filipe Luís.

A saída do ex-lateral do comando técnico ocorre menos de três meses após ele ter levado o clube ao topo do continente com a conquista da Copa Libertadores. O que parecia ser o início de uma era de estabilidade desmoronou diante de uma sequência de resultados oscilantes em 2026 e a perda recente da Recopa Sul-Americana.

Com seis vitórias, um empate e cinco derrotas no ano, a diretoria entendeu que o "futebol apresentado" não condizia com o investimento do elenco, optando por uma mudança drástica às vésperas da decisão do estadual contra o Fluminense.

O fim da "Era Filipe Luís" em números

A trajetória de Filipe Luís no banco de reservas do Flamengo foi intensa e marcada por picos de euforia e críticas táticas. Embora tenha mantido o respaldo de parte da diretoria até a última semana, o clima tornou-se insustentável após a pressão interna por um desempenho mais consistente.

Quem assume o comando agora?

Com a cadeira de treinador vaga, o Flamengo não perdeu tempo e já tem um alvo definido e conversas avançadas. O nome que está prestes a desembarcar no Rio de Janeiro é o do português Leonardo Jardim. Conhecido por seu trabalho histórico no Monaco e com passagens recentes pelo futebol árabe e pelo Cruzeiro, Jardim é visto como o perfil ideal para gerir um vestiário estrelado e implementar um modelo de jogo mais sólido defensivamente.



"Não tenho dúvidas que vivi os melhores anos da minha vida aqui", declarou Filipe Luís em sua última coletiva, em tom de despedida antecipada, antes mesmo do anúncio oficial.

A expectativa é que o novo comandante seja anunciado a tempo de observar o time na final deste domingo.

Enquanto isso, o Flamengo mergulha em mais uma transição turbulenta, provando que, na Gávea, nem mesmo uma goleada histórica é garantia de paz.

Quem é Leonardo Jardim, o estrategista português que assume o Flamengo

Com a saída de Filipe Luís, o Flamengo buscou no mercado internacional um nome de peso e experiência comprovada em grandes palcos. Leonardo Jardim, o técnico português de 51 anos, chega à Gávea com a reputação de ser um "lapidador de talentos" e um estrategista capaz de montar equipes altamente ofensivas e equilibradas.

Trajetória e Conquistas

Nascido na Venezuela, mas de nacionalidade portuguesa, Jardim construiu uma carreira sólida na Europa e na Ásia. Seu trabalho mais emblemático foi no AS Monaco, onde interrompeu a hegemonia do PSG ao conquistar a Ligue 1 em 2016/17 e levar a equipe às semifinais da Champions League com um futebol vibrante.

Estilo de Jogo: O "Camaleão" Tático

Leonardo Jardim não é um técnico de um sistema só. Ele é conhecido por adaptar suas equipes às peças que tem em mãos, o que o torna ideal para o elenco estrelado do Flamengo.

Ofensividade Equilibrada: Suas equipes costumam ser letais no contra-ataque, mas também sabem propor o jogo com posse de bola. No Monaco, utilizava um 4-4-2 muito agressivo que se transformava em um 2-4-4 no ataque.

Desenvolvimento de Jovens: Jardim tem um histórico invejável de potencializar jogadores da base. Sob seu comando, nomes como Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Fabinho e Thomas Lemar atingiram o estrelato mundial.

Gestão de Vestiário: É descrito como um treinador de poucas palavras, mas de muita autoridade e clareza tática, conseguindo manter o foco de grupos com grandes egos.

O que esperar no Flamengo?

A chegada de Jardim sinaliza uma tentativa da diretoria de trazer mais rigor tático e consistência defensiva sem abrir mão do DNA ofensivo do clube. Com a final do Campeonato Carioca batendo à porta, o desafio imediato será organizar a defesa, que sofreu críticas sob o comando anterior, e dar liberdade para que o quarteto ofensivo rubro-negro volte a brilhar com eficiência.



"O futebol é um jogo de equilíbrios. Atacar bem é fundamental, mas sem uma estrutura sólida, o talento individual se perde", é uma das premissas que Jardim costuma aplicar em seus trabalhos.

Leonardo Jardim chega ao Rio de Janeiro não apenas como um substituto, mas como um projeto de estabilidade para um clube que busca retomar o domínio absoluto no futebol sul-americano.