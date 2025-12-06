Queniano vence 21k em Bonito; atleta de Campo Grande chega em 1º no feminino

Dismas Nyabira Okioma, de 23 anos, chegou mais de dois minutos à frente do segundo colocado - Daiany Albuquerque

O queniano Dismas Nyabira Okioma, de 23 anos, foi o grande vencedor da prova de meia maratona da Bonito21k, que este ano está em sua 11ª edição e que aconteceu neste sábado, na capital do ecoturismo de Mato Grosso do Sul. O atleta foi o primeiro de seu país a competir em Bonito e não deu chances aos brasileiros. Pelo feminino a vitoriosa foi Kleidiane Barbosa Jardim, 37 anos.

Ele fez o tempo de 1h09m35s e foi assessorado pela Acorp, de Campo Grande. O segundo colocado foi o tetracampeão Glenison Gilbert de Carvalho, que fez o tempo de 1h12m02s e também é atleta da Acorp.

Perguntado sobre como se sentiu correndo a prova de Bonito, Dismas afirmou que ficou “feliz” com seu desempenho. “Eu treino pensando em vencer”, afirmou após a prova, que ocorreu sob muito calor, mais de 30ºC.

Conforme o secretário-geral da Acorp, José Roberto Jacques, o corredor do Quênia veio no Brasil neste final de ano para várias provas, em um parceria entre a Confederação Brasileira de Atletismo e a Federação do Quênia.

“Ele treina e Nairobi no Quênia e já participou da corrida G+ e ficou em primeiro, também foi primeiro lugar na meia maratona de Curitiba no último fim de semana e a próxima é a São Silvestre. Ele vai participar da elite na São Silvestre da Corrida de Reis, em Cuiabá e retorna para o Quênia dia 22 de janeiro”, explicou.

Segundo colocado na prova após vencer quatro anos seguidos, Glenison afirmou que gostou do percurso e que ficou feliz pelo colega de equipe.

“O percurso foi muito bom, agradou a todos. Estou muito feliz, sou muito amigo do Dismas, a gente é amigo de treino, fico feliz pela vitória dele e por chegar em segundo lugar”, declarou o atleta.

FEMININO

Moradora de Campo Grande, Kleidiane Barbosa fez a prova em 1h23m18s, o menor tempo já registrado na prova para o feminino, apesar disso, não é considerado recorde da prova porque este ano houve mudanças no percurso.

A vencedora, apesar de morar em MS, contou que esta foi a primeira vez que ela esteve na prova. Segundo ela, nos anos anteriores, apesar de ser casada com o tetracampeão da prova, ela correu em outros locais e não conseguia conciliar a agenda.

Kleidiane Barbosa fez o menor tempo já registrado nas 11 edições da prova, que neste ano teve alteração no percurso

“Foi a primeira vez. Quis correr aqui porque o presidente da nossa equipe é daqui da cidade e ele tem um carinho muito grande pela prova e também por estar na cidade. O Glenisom, que foi o segundo colocado e é tetracampeão é meu esposo, mas eu corria em Belo Horizonte, na Volta da Panpulha e esse ano resolvi vir para cá”, contou a vencedora.

PERCURSO

Este ano a prova ainda bateu recorde de inscritos, com 2.870 atletas confirmados nos percursos de cinco quilômetros, 10 km e meia maratona.

“A gente está bem feliz que a gente está com recorde de público. A gente inaugurou um percurso novo que foi super elogiado e a prova está fazendo 11 anos. Uma das intenções de fazer a prova em Bonito era trazer o fluxo turístico e ver a cidade lotada e realmente deixou nosso coração cheio, porque a missão foi cumprida e a gente veio esse ano com mais uma chancela, que é trazer uma marca nacional como patrocinadora da prova, que aumenta a nossa visibilidade no mercado nacional e internacional. Então, para a gente que tem um destino turístico, a gente fica feliz”, afirmou Kassilene Cardadeiro, organizadora da prova.

Como afirmou a organizadora, este ano a prova foi uma das escolhidas pela Olympikus Brasil para integrar a lista de 50 provas que a marca selecionou pelo País para comemorar seus 50 anos. Segundo Ana Carolina Neujahr, gerente de comunicação marca, a escolha da Bonito21k ocorreu por ser uma prova que alia o desafio do percurso com as belezas naturais da cidade.

“Para a Olympikus foi um prazer vim aqui para Bonito, vir no Mato Grosso do Sul, que é tão especial para o Brasil, que tem um lugar icônico que é o Pantanal e para a Olympikus ter escolhido esse lugar é por ser uma das provas que a gente chama de prova para correr com os olhos, que são as provas para a gente correr e aproveitar, claro se desafiar também, mas poder de fato olhar toda essa paisagem linda que o Brasil tem a oferecer”, declarou a porta-voz da marca.

Vencedores da prova:

Primeiros colocados 5 km masculino

1 - Claiton Dineire da Silva, 22 anos, tempo 16:50

2 - Luiz Gustavo Santos das Virgens, tempo 16:55

3 - Pedro Froes, tempo 17:05

Primeiros colocados 5 km feminino

1 - Ana Diniz (bicampeã), 29 anos, tempo 20:27

2 - Therezinha Inajossa Santos, tempo 20:57

3 - Roberta de Lima Medina, tempo 22:15

Primeiros colocados 10 km masculino

1 - Fabiano da Silva Pereira, 34 anos, tempo 35:37

2 - Caio Fabricius Souza Pompeu, anos, tempo 36:19

3 - Moisés Rodrigues Rios, tempo 37:00

Primeiros colocados 10 km feminino

1 - Ana Claudia Panta da Silva, 43 anos, tempo 44:45

2 - Lidiany Nunes, tempo 45:43

3 - Winnie Furtado Silva, tempo 46:21

Primeiros colocados 21 km masculino

1 - Dismas Nyabira Okioma, 23 anos, tempo 1:09:35

2 - Glenison Gilbert de Carvelho, tempo 1:12:02

3 - Leonardo Moraes da Silva Messias, tempo 1:12:34

4 - Rodrigo Santana, tempo 1:14:25

5 - Ronaldo Rodrigues da Silva, trmpo 1:15:55

Primeiros colocados 21 km feminino

1 - Kleidiane Barbosa Jardim, 37 anos, tempo 1:23:18

2 - Évelin Lima Eich Ribeiro, tempo 1:29:41

3 - Elaine Signorini, tempo 1:34:26

4 - Andreia Rocha, tempo 1:34:58

5 - Adriely Barbosa de Oliveira, tempo 1:36:09