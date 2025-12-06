Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

meia maratona

Queniano vence 21k em Bonito; atleta de Campo Grande chega em 1º no feminino

Tetracampeão da prova no masculino chegou em segundo lugar; no feminino atleta fez o menor tempo da prova

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

06/12/2025 - 20h52
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O queniano Dismas Nyabira Okioma, de 23 anos, foi o grande vencedor da prova de meia maratona da Bonito21k, que este ano está em sua 11ª edição e que aconteceu neste sábado, na capital do ecoturismo de Mato Grosso do Sul. O atleta foi o primeiro de seu país a competir em Bonito e não deu chances aos brasileiros. Pelo feminino a vitoriosa foi Kleidiane Barbosa Jardim, 37 anos.

Ele fez o tempo de 1h09m35s e foi assessorado pela Acorp, de Campo Grande. O segundo colocado foi o tetracampeão Glenison Gilbert de Carvalho, que fez o tempo de 1h12m02s e também é atleta da Acorp.

Perguntado sobre como se sentiu correndo a prova de Bonito, Dismas afirmou que ficou “feliz” com seu desempenho. “Eu treino pensando em vencer”, afirmou após a prova, que ocorreu sob muito calor, mais de 30ºC. 

Conforme o secretário-geral da Acorp, José Roberto Jacques, o corredor do Quênia veio no Brasil neste final de ano para várias provas, em um parceria entre a Confederação Brasileira de Atletismo e a Federação do Quênia.

“Ele treina e Nairobi no Quênia e já participou da corrida G+ e ficou em primeiro, também foi primeiro lugar na meia maratona de Curitiba no último fim de semana e a próxima é a São Silvestre. Ele vai participar da elite na São Silvestre da Corrida de Reis, em Cuiabá e retorna para o Quênia dia 22 de janeiro”, explicou.

Segundo colocado na prova após vencer quatro anos seguidos, Glenison afirmou que gostou do percurso e que ficou feliz pelo colega de equipe.

“O percurso foi muito bom, agradou a todos. Estou muito feliz, sou muito amigo do Dismas, a gente é amigo de treino, fico feliz pela vitória dele e por chegar em segundo lugar”, declarou o atleta.

FEMININO

Moradora de Campo Grande, Kleidiane Barbosa fez a prova em 1h23m18s, o menor tempo já registrado na prova para o feminino, apesar disso, não é considerado recorde da prova porque este ano houve mudanças no percurso.

A vencedora, apesar de morar em MS, contou que esta foi a primeira vez que ela esteve na prova. Segundo ela, nos anos anteriores, apesar de ser casada com o tetracampeão da prova, ela correu em outros locais e não conseguia conciliar a agenda.

 Kleidiane Barbosa fez o menor tempo já registrado nas 11 edições da prova, que neste ano teve alteração no percurso

“Foi a primeira vez. Quis correr aqui porque o presidente da nossa equipe é daqui da cidade e ele tem um carinho muito grande pela prova e também por estar na cidade. O Glenisom, que foi o segundo colocado e é tetracampeão é meu esposo, mas eu corria em Belo Horizonte, na Volta da Panpulha e esse ano resolvi vir para cá”, contou a vencedora.

PERCURSO 

Este ano a prova ainda bateu recorde de inscritos, com 2.870 atletas confirmados nos percursos de cinco quilômetros, 10 km e meia maratona.

“A gente está bem feliz que a gente está com recorde de público. A gente inaugurou um percurso novo que foi super elogiado e a prova está fazendo 11 anos. Uma das intenções de fazer a prova em Bonito era trazer o fluxo turístico e ver a cidade lotada e realmente deixou nosso coração cheio, porque a missão foi cumprida e a gente veio esse ano com mais uma chancela, que é trazer uma marca nacional como patrocinadora da prova, que aumenta a nossa visibilidade no mercado nacional e internacional. Então, para a gente que tem um destino turístico, a gente fica feliz”, afirmou Kassilene Cardadeiro, organizadora da prova.

Como afirmou a organizadora, este ano a prova foi uma das escolhidas pela Olympikus Brasil para integrar a lista de 50 provas que a marca selecionou pelo País para comemorar seus 50 anos. Segundo Ana Carolina Neujahr, gerente de comunicação marca, a escolha da Bonito21k ocorreu por ser uma prova que alia o desafio do percurso com as belezas naturais da cidade.

“Para a Olympikus foi um prazer vim aqui para Bonito, vir no Mato Grosso do Sul, que é tão especial para o Brasil, que tem um lugar icônico que é o Pantanal e para a Olympikus ter escolhido esse lugar é por ser uma das provas que a gente chama de prova para correr com os olhos, que são as provas para a gente correr e aproveitar, claro se desafiar também, mas poder de fato olhar toda essa paisagem linda que o Brasil tem a oferecer”, declarou a porta-voz da marca.

Vencedores da prova:

Primeiros colocados 5 km masculino
1 - Claiton Dineire da Silva, 22 anos, tempo 16:50
2 - Luiz Gustavo Santos das Virgens, tempo 16:55
3 - Pedro Froes, tempo 17:05 

Primeiros colocados 5 km feminino
1 - Ana Diniz (bicampeã), 29 anos, tempo 20:27
2 - Therezinha Inajossa Santos, tempo 20:57
3 - Roberta de Lima Medina, tempo 22:15

Primeiros colocados 10 km masculino
1 - Fabiano da Silva Pereira, 34 anos, tempo 35:37
2 - Caio Fabricius Souza Pompeu, anos, tempo 36:19
3 - Moisés Rodrigues Rios, tempo 37:00

Primeiros colocados 10 km feminino
1 - Ana Claudia Panta da Silva, 43 anos, tempo 44:45
2 - Lidiany Nunes, tempo 45:43
3 - Winnie Furtado Silva, tempo 46:21

Primeiros colocados 21 km masculino
1 - Dismas Nyabira Okioma, 23 anos, tempo 1:09:35 
2 - Glenison Gilbert de Carvelho, tempo 1:12:02
3 - Leonardo Moraes da Silva Messias, tempo 1:12:34
4 - Rodrigo Santana, tempo 1:14:25
5 - Ronaldo Rodrigues da Silva, trmpo 1:15:55 

Primeiros colocados 21 km feminino
1 - Kleidiane Barbosa Jardim, 37 anos, tempo 1:23:18
2 - Évelin Lima Eich Ribeiro, tempo 1:29:41
3 - Elaine Signorini, tempo 1:34:26 
4 - Andreia Rocha, tempo 1:34:58
5 - Adriely Barbosa de Oliveira, tempo 1:36:09

Estavam inscritos 2.870 atletas nos percursos de 5, 10 e nos 21 quilômetros da tradicional corrida de rua de Bonito

EDIÇÃO 2026

A 42 dias do Estadual, Campo Grande não tem estádio apto para receber jogos

Desde a 'aposentadoria' do Morenão, clubes da Capital mandam suas partidas no Estádio Jacques da Luz, mas documentação ainda não foi enviada pelo Operário e Pantanal

06/12/2025 11h30

Compartilhar
Estádio Jacques da Luz virou o principal palco futebolístico de Campo Grande com o Morenão parado

Estádio Jacques da Luz virou o principal palco futebolístico de Campo Grande com o Morenão parado Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Com a virada se aproximando, um dos primeiros eventos esportivos a entreter os sul-mato-grossenses no ano é o Campeonato Estadual. Com começo previsto para dia 18 de janeiro, oito estádios estão liberados para receber os jogos, sendo que nenhum se localiza em Campo Grande, que consta com dois times (e ambos favoritos ao título) na lista de participantes da competição.

Assim como combinado no Conselho Arbitral do torneio, realizado em 18 de novembro, o prazo para encaminhar os laudos obrigatórios de engenharia, vigilância sanitária, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros dos estádios ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) ia até a última quinta-feira (4).

Ao todo, oito clubes seguiram corretamente esse protocolo, sendo liberados: Noroeste, em Aquidauana; Saraivão, em Ivinhema; Virotão, em Naviraí; Ninho da Águia, em Rio Brilhante; Pereirão, em Bataguassu; Douradão, em Dourados; Laertão, em Costa Rica; e Arthur Marinho, em Corumbá.

Como observado, nenhum estádio de Campo Grande está presente na lista de aptos a receberem jogos do Estadual de 2026. Isso ocorre porque tanto o Operário quanto o Pantanal - os únicos dois times da Capital que vão participar da competição - não enviaram a documentação do Estádio Jacques da Luz.

Porém, o órgão acatou a justificativa dos clubes e resolveu estender o prazo para envio dos laudos para até a próxima sexta-feira (12). Caso isso não ocorra novamente, pode ser que Campo Grande não receba jogos do Campeonato Sul-Mato-Grossense pela primeira vez em sua história, mesmo concentrando 29 dos 46 títulos.

Morenão

Estádio mais icônico de Mato Grosso do Sul, o Estádio Universitário Pedro Pedrossian, popularmente conhecido como Morenão, deve passar mais um Estadual parado. “Em obras” desde julho de 2022 e sem receber uma partida oficial desde abril de 2022, o Morenão vai ficar fora do Campeonato Sul-Mato-Grossense pelo 4º ano seguido.

Estádio Jacques da Luz virou o principal palco futebolístico de Campo Grande com o Morenão paradoMorenão não vê a 'cor da bola' há quase quatro anos em Campo Grande - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

O último jogo disputado no estádio pelo Sul-Mato-Grossense foi entre Operário e Dourados, partida válida pelo hexagonal final, que terminou com a vitória do time campo-grandense, por 1 a 0. Desde então, as equipes da Capital (Operário, Náutico, Comercial e Portuguesa - Atual SAF Pantanal) mandam seus jogos no Estádio Jacques da Luz, localizado no Bairro das Moreninhas.

Há meses, o Governo do Estado e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) discutem sobre a passagem de concessão do Morenão para o executivo estadual por mais de 3 décadas. Contudo, até o momento, nada foi assinado e a pauta deve ficar para depois da virada do ano.

Em evento futebolístico festivo, realizado na semana passada, o governador Eduardo Riedel afirmou que pretende reabrir o Morenão no ano que vem, principalmente com o intuito de voltar a receber partidas e atrair investidores. Porém, descartou que uma Parceria Público-Privada (PPP) esteja sob cogitação neste momento.

Estadual 2026

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026 será a 47ª edição do Estadual, e terá seu ponta-pé inicial no dia 18 de janeiro, com a partida antecipada da sétima rodada entre Operário e Pantanal. A antecipação ocorre a pedido dos clubes por causa dos confrontos da Copa do Brasil dos respectivos times.

A 1ª rodada será oficialmente no dia 24 e 25 de janeiro, com os jogos entre Bataguassu x Naviraiense, Aquidauana x Costa Rica, Corumbaense x Operário, Ivinhema x DAC e Pantanal x Águia Negra.

A primeira fase termina no dia 1º de março com os cinco jogos acontecendo de forma simultânea. A segunda fase tem rodada de ida no dia 4 e a volta no dia 8 de março, as semifinais dias 11 e 15 e a fase final com jogo de ida dia 22 e a volta dia 29 de março. 

Assine o Correio do Estado

COPA 2026

Ancelotti diz que Brasil pode vencer todos os jogos da 1ª fase

Seleção estreia no Mundial diante de Marrocos no dia 13 de junho

06/12/2025 07h10

Compartilhar
Técnico da seleção Brasileira, Carlo Ancelotti

Técnico da seleção Brasileira, Carlo Ancelotti Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Continue Lendo...

O técnico italiano Carlo Ancelotti afirmou que o Brasil pode vencer os três jogos da primeira fase da Copa do Mundo de 2026 (contra Marrocos, Haiti e Escócia). A declaração foi dada em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (5) após o sorteio dos grupos do Mundial que será disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

“O primeiro jogo do Brasil pode ser contra Marrocos, Haiti ou Escócia, temos que vencer. É respeitar o adversário e estudar bem o rival. Podemos vencer os três jogos. Nossa ideia é muito clara, temos que ser competitivos durante toda a Copa do Mundo”, declarou o comandante do Brasil ao ser questionado sobre o que achava de enfrentar a seleção africana logo na estreia do próximo Mundial.

O técnico italiano também foi questionado sobre o que achava da possibilidade de o Brasil cruzar no mata-mata com equipes fortes como Holanda, Alemanha e França:

“O objetivo do Brasil é disputar a final e, para isso, tem que encarar equipes muito fortes. Isso pode acontecer nas quartas de final, na semifinal. Mas, na minha opinião, isso não muda muito”.

Na entrevista, Ancelotti também foi questionado sobre os próximos desafios do Brasil, amistosos contra a Croácia e França, que foram confirmados nesta sexta pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e que serão disputados nos Estados Unidos. Segundo o treinador, estes jogos servirão para avaliar o nível da seleção a poucos meses do início da Copa:

“Acredito que será um bom teste. Enfrentaremos equipes de nível mundial de diferentes características. A França tem qualidade individual extraordinária, enquanto a Croácia tem uma equipe muito experiente. Queremos saber onde estamos”.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3555, sexta-feira (05/12): veja o rateio
LOTERIA

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3555, sexta-feira (05/12): veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3555, sexta-feira (05/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3555, sexta-feira (05/12)

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6895, sexta-feira (05/12): veja o rateio
LOTERIA

/ 13 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6895, sexta-feira (05/12): veja o rateio

4

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2858, sexta-feira (05/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2858, sexta-feira (05/12)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6895, sexta-feira (05/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6895, sexta-feira (05/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: CTC é obrigatório para vínculos CLT antes de 12/12/1990 na aposentadoria no RPPS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: CTC é obrigatório para vínculos CLT antes de 12/12/1990 na aposentadoria no RPPS?
Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 28/11/2025

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS