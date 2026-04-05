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REFORÇO NA ÁREA

Operário contrata artilheiro do Brasil para disputa do Brasileiro série D

Autor de 15 gols no Estadual, Alex Choco se apresentará ao Galo após a finalização de seu vínculo com o Bataguassu

João Pedro Flores

05/04/2026 - 13h45
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O Operário Futebol Clube chegou a um acordo de pré-contrato com o atacante Alex Choco, que estava na Assoociação Atlética Bataguassu. Por meio do seu agente Eduardo Maluf, o jogador assinou com o Galo por duas temporadas.

O atacante de 24 anos fez boa campanha no campeonato Estadual sul-mato-grossense esta temporada vestindo a camisa da Associação Atlética Bataguassu. Ao todo, foi autor de 15 gols, terminando a competição como artilheiro e vencedor do prêmio chuteira de ouro. Alex Choco também integrou a seleção do campeonato.

O clube informa que o atleta se apresentará ao elenco após a finalização de seu vínculo com o Bataguassu, prevista para esta semana.

Clubes

Em seu currículo, o atacante já tem passagens pelos seguintes clubes:

  • Londrina (PR) 
  • PSTC (PR)
  • Arapongas (PR)
  • Figueirense (SC)
  • Taquaritinga (SP)
  • VOCEM (SP)
  • Toledo (PR)
  • City London FC (PR)
  • Bataguassu (MS)

Marca histórica

Choco entrou para história do futebol de Mato Grosso do Sul após se tornar o primeiro jogador no século a marcar dois hat-tricks no mata-mata do Estadual. Além disso, é o jogador a marcar mais gols em uma edição da competição desde 2021, quando Joãozinho também marcou 15 gols, porém, com mais jogos.

O centro-avante marcou nas quartas e semifinais do Estadual, ajudando o Bataguassu a chegar à inédita decisão do sul-mato-grossense.

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Volta

Éder Militão marca no retorno ao Real Madrid, mas equipe perde para o Mallorca fora de casa

Brasileiro não jogava há quatro meses por lesão, deixou tudo igual aos 42 minutos da etapa final

04/04/2026 23h00

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Foto: Divulgação

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O Real Madrid fez um jogo apático no início da tarde deste sábado (04) e perdeu para o Mallorca, por 2 a 1, pela 30ª rodada da La Liga. A partida foi realizada no Estádio Iberostar e o time comandado por Arbeloa buscava a quarta vitória consecutiva na competição nacional, para se aproximar do líder Barcelona. No entanto, os mandantes saíram com os três pontos e deixaram a zona de rebaixamento.

Em um primeiro tempo de poucas chances claras, o Mallorca abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo, nos pés de Manu Morlanes. O brasileiro Éder Militão, que não jogava há quatro meses por lesão, deixou tudo igual aos 42 minutos da etapa final Quando tudo parecia definido, o centroavante Vedat Muriqi garantiu a vitória para os mandantes, aos 45 minutos.

Com a derrota, o Real Madrid perdeu a oportunidade de se aproximar do líder Barcelona, que pode ganhar mais distância em caso de vitória contra o Atlético de Madrid, às 16h deste sábado, no Riyadh Air Metropolitano. Já o Mallorca se afastou da zona de rebaixamento e chegou à segunda vitória sob o comando de Demichelis.

A primeira etapa teve predomínio do gigante da capital espanhola O Real Madrid finalizou oito vezes, contra três do time mandante. O goleiro Leo Román se tornou um dos destaques do confronto e parou o centroavante Mbappé em duas oportunidades, aos 21 e 24 minutos, respectivamente.

Já o Mallorca teve a primeira chance em uma cabeceada de Manu Morlanes, aos 34 minutos, que foi para fora do gol defendido por Andriy Lunin. Um pouco mais tarde, aos 41, o meia apareceu novamente, recebendo belo cruzamento de Pablo Maffeo. Ele se antecipou ao zagueiro do Real e bateu no contrapé do arqueiro.

Com a desvantagem no placar, o time de Álvaro Arbeloa não sofreu modificações no intervalo. As alterações começaram por volta dos 15 minutos, com as entradas de Éder Militão, Jude Bellingham e Vinicius Júnior. Mesmo com as mudanças, a equipe teve dificuldades para vencer a defesa montada por Martín Demichelis.

Aos 42 minutos, brilhou a estrela do brasileiro Éder Militão, que não atuava desde o dia 7 de dezembro. O camisa 3 subiu mais alto que todo mundo na cobrança de escanteio e acertou o canto do goleiro, que não alcançou a bola.

Apesar da grande empolgação dos visitantes, o Mallorca conseguiu chegar ao gol da vitória aos 45 minutos da segunda etapa. O centroavante Vedat Muriqi recebeu dentro da área e bateu de direita para derrotar o goleiro Lunin. O atleta de 31 anos chegou ao 19º tento no campeonato nacional.

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Perto do título

Calderano derrota francês e fica a 2 vitórias do bi na Copa do Mundo

Carioca volta a competir na madrigada deste domingo contra chinês Chuqin

04/04/2026 17h30

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Foto: Divulgação / ITTF

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Número 3 do mundo, o mesatenista brasileiro Hugo Calderano cravou a quarta vitória seguida na Copa do Mundo de Macau e assegurou, antecipadamente, a medalha de bronze. Atual campeão do torneio, o carioca de 29 anos avançou às semifinais neste sábado (4), ao derrotar o francês Alexis Lebrun (14º no ranking mundial) por 4 sets a 0 (parciais de 11/8, 11/7, 11/9 e 11/8).

O próximo confronto será às 2h15 (horário de Brasília) deste domingo (5). A semifinal será uma reedição da decisão do título do ano passado, vencida pelo brasileiro. Novamente, Calderano terá pela frente o número 1 do mundo, o chinês Wang Chuqin.

Quem ganhar disputará o título contra o vencedor da outra semi, entre Lin Yu-Ju (Taiwan) e Matsushima Sora (Japão), também no domingo (5).
A Copa de Macau começou na última segunda (30) com 48 atletas em cada gênero). Na disputa masculina, além de Calderano e de Wang Chuquin, o torneio contou com também com outros favoritos ao título que ficaram pelo caminho, como sueco Truls Moregard (vice-líder do ranking), o japonês Tomokazu Harimoto (4º) e o francês Felix Lebrun (6º) - irmão mais velho de Alexis.  

Na última sexta (3), a paulista Bruna Takahashi (21ª no ranking) deu adeus a Macau ao perder para a japonesa Honoka Hashimoto (13ª), por 4 sets a 1 (11/6, 11/4, 11/3, 10/12 e 11/4) nas nas oitavas de final da chave de simples feminina.

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