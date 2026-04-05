Operário contrata artilheiro do Brasil para disputa do Brasileiro série D

O Operário Futebol Clube chegou a um acordo de pré-contrato com o atacante Alex Choco, que estava na Assoociação Atlética Bataguassu. Por meio do seu agente Eduardo Maluf, o jogador assinou com o Galo por duas temporadas.
O atacante de 24 anos fez boa campanha no campeonato Estadual sul-mato-grossense esta temporada vestindo a camisa da Associação Atlética Bataguassu. Ao todo, foi autor de 15 gols, terminando a competição como artilheiro e vencedor do prêmio chuteira de ouro. Alex Choco também integrou a seleção do campeonato.
O clube informa que o atleta se apresentará ao elenco após a finalização de seu vínculo com o Bataguassu, prevista para esta semana.
Clubes
Em seu currículo, o atacante já tem passagens pelos seguintes clubes:
- Londrina (PR)
- PSTC (PR)
- Arapongas (PR)
- Figueirense (SC)
- Taquaritinga (SP)
- VOCEM (SP)
- Toledo (PR)
- City London FC (PR)
- Bataguassu (MS)
Marca histórica
Choco entrou para história do futebol de Mato Grosso do Sul após se tornar o primeiro jogador no século a marcar dois hat-tricks no mata-mata do Estadual. Além disso, é o jogador a marcar mais gols em uma edição da competição desde 2021, quando Joãozinho também marcou 15 gols, porém, com mais jogos.
O centro-avante marcou nas quartas e semifinais do Estadual, ajudando o Bataguassu a chegar à inédita decisão do sul-mato-grossense.