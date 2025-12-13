Resultado da Loteria Federal 06026-7 de hoje, sábado (13/12)

Esportes

Entre os jogadores que atuam no Brasileirão, o destaque é um estrangeiro: o argentino Álvaro Montoro, do Botafogo, é quem lidera a lista

O Observatório do Futebol (CIES Football na sigla em inglês) divulgou, nesta quarta-feira, uma projeção que estima a valorização de jogadores ao fim da temporada 2025/26 e o Brasil aparece com força na lista. Ao todo, 14 brasileiros foram incluídos entre os 169 atletas de 23 ligas analisadas.



Entre os jogadores que atuam no Brasileirão, o destaque é um estrangeiro: o argentino Álvaro Montoro, do Botafogo, é quem lidera a lista. Segundo o levantamento, o meia de 18 anos vale 26,4 milhões de euros e a estimativa é de que ele pode chegar aos 32,8 milhões até junho. As projeções reforçam a relevância do Campeonato Brasileiro como vitrine para talentos em ascensão no cenário internacional.



O Palmeiras aparece com figuras importantes. Segundo o levantamento, Vitor Roque tem valorização prevista para subir de 83,9 para 90,1 milhões de euros. Já o meia Allan é projetado para mais do que dobrar de valor, de 4,3 para 9,3 milhões de euros. Por sua vez, Flaco López é outro cujo preço deve crescer, de 33,4 para 38,6 milhões de euros.



Entre os brasileiros na Europa, há dois atletas formados na base alviverde: Estêvão, do Chelsea, e Vitor Reis, emprestado pelo Manchester City ao Girona, da Espanha.



"Essa projeção mostra que o trabalho de todos nós está sendo reconhecido. Para mim, é uma motivação extra seguir evoluindo e ajudando meu time dentro de campo. Valorização é consequência, mas o foco continua sendo treinar forte, competir em alto nível e aproveitar cada oportunidade que aparece", afirmou o defensor do Girona.



O grande destaque brasileiro é Estêvão, cujo valor de mercado atual, estimado pelo CIES em 121,5 milhões de euros (R$ 768 milhões), pode chegar a 135,7 milhões de euros (R$ 857,7 milhões) em seis meses. A liderança global do relatório é do marfinense Yan Diomandé, do RB Leipzig, projetado para saltar de 45,7 milhões para 85,8 milhões de euros.



A lista também inclui nomes como Rômulo (RB Leipzig), Wesley (Roma), William Gomes (Porto), Yan Couto (Borussia Dortmund) e Kauã Elias (Shakhtar Donetsk), reforçando a presença brasileira em diferentes mercados europeus.



JOGADORES DO BRASILEIRÃO QUE MAIS VÃO SE VALORIZAR ATÉ A COPA*



1º - Álvaro Montoro (Botafogo) - +6,4 milhões- valor atual: 26,4 milhões / valor projetado: 32,8 milhões



2º - Vitor Roque (Palmeiras) - +6,2 milhões- valor atual: 83,9 milhões / valor projetado: 90,1 milhões



3º - Alysson (Grêmio) - +6,1 milhões- valor atual: 9,3 milhões / valor projetado: 15,4 milhões



4º - Flaco López (Palmeiras) - +5,2 milhões- valor atual: 33,4 milhões / valor projetado: 38,6 milhões



5º - Allan (Palmeiras) - +5,0 milhões- valor atual: 4,3 milhões / valor projetado: 9,3 milhões



*valor em euros, segundo o CIES



BRASILEIROS NA EUROPA QUE MAIS VÃO SE VALORIZAR ATÉ A COPA



1º - Rômulo (RB Leipzig) - +21,7 milhões- valor atual: 28,7 milhões / valor projetado: 50,4 milhões



2º - Estêvão (Chelsea) - +14,2 milhões- valor atual: 121,5 milhões / valor projetado: 135,7 milhões



3º - Wesley (Roma) - +12,4 milhões- valor atual: 46,2 milhões / valor projetado: 58,6 milhões



4º - William Gomes (Porto) - +11,6 milhões- valor atual: 20,9 milhões / valor projetado: 32,5 milhões



5º - Matheus Alves (CSKA) - +11,1 milhões- valor atual: 7,2 milhões / valor projetado: 18,3 milhões



6º - Yan Couto (Borussia Dortmund) - +10,5 milhões- valor atual: 32,8 milhões / valor projetado: 43,3 milhões



7º - Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) - +10,0 milhões- valor atual: 23,3 milhões / valor projetado: 33,3 milhões



8º - Vitor Reis (Girona) - +6,3 milhões- valor atual: 18,4 milhões / valor projetado: 24,7 milhões



9º - Emersonn (Toulouse) - +6,3 milhões- valor atual: 5,6 milhões / valor projetado: 11,9 milhões



10º - Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) - +5,5 milhões- valor atual: 15,2 milhões / valor projetado: 20,7 milhões



11º - Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) - +4,1 milhões- valor atual: 9,6 milhões / valor projetado: 13,7 milhões