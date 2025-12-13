Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Resultado da Loteria Federal 06026-7 de hoje, sábado (13/12)

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

Da redação

Da redação

13/12/2025 - 19h00
A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06026-7 da Loteria Federal na noite deste sábado, 13 de dezembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da extração 06026-7 :

5º prêmio: 8308

4º prêmio: 74193

3º prêmio: 46467

2º prêmio: 82146

1º prêmio: 93803

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

Esportes

Estudo mostra jogadores do Brasileirão que mais devem valorizar até a Copa do Mundo; veja lista

Entre os jogadores que atuam no Brasileirão, o destaque é um estrangeiro: o argentino Álvaro Montoro, do Botafogo, é quem lidera a lista

11/12/2025 23h00

O argentino Álvaro Montoro, do Botafogo, e Vitor Roque do Palmeiras

O argentino Álvaro Montoro, do Botafogo, e Vitor Roque do Palmeiras Montagem

O Observatório do Futebol (CIES Football na sigla em inglês) divulgou, nesta quarta-feira, uma projeção que estima a valorização de jogadores ao fim da temporada 2025/26 e o Brasil aparece com força na lista. Ao todo, 14 brasileiros foram incluídos entre os 169 atletas de 23 ligas analisadas.

Entre os jogadores que atuam no Brasileirão, o destaque é um estrangeiro: o argentino Álvaro Montoro, do Botafogo, é quem lidera a lista. Segundo o levantamento, o meia de 18 anos vale 26,4 milhões de euros e a estimativa é de que ele pode chegar aos 32,8 milhões até junho. As projeções reforçam a relevância do Campeonato Brasileiro como vitrine para talentos em ascensão no cenário internacional.

O Palmeiras aparece com figuras importantes. Segundo o levantamento, Vitor Roque tem valorização prevista para subir de 83,9 para 90,1 milhões de euros. Já o meia Allan é projetado para mais do que dobrar de valor, de 4,3 para 9,3 milhões de euros. Por sua vez, Flaco López é outro cujo preço deve crescer, de 33,4 para 38,6 milhões de euros.

Entre os brasileiros na Europa, há dois atletas formados na base alviverde: Estêvão, do Chelsea, e Vitor Reis, emprestado pelo Manchester City ao Girona, da Espanha.

"Essa projeção mostra que o trabalho de todos nós está sendo reconhecido. Para mim, é uma motivação extra seguir evoluindo e ajudando meu time dentro de campo. Valorização é consequência, mas o foco continua sendo treinar forte, competir em alto nível e aproveitar cada oportunidade que aparece", afirmou o defensor do Girona.

O grande destaque brasileiro é Estêvão, cujo valor de mercado atual, estimado pelo CIES em 121,5 milhões de euros (R$ 768 milhões), pode chegar a 135,7 milhões de euros (R$ 857,7 milhões) em seis meses. A liderança global do relatório é do marfinense Yan Diomandé, do RB Leipzig, projetado para saltar de 45,7 milhões para 85,8 milhões de euros.

A lista também inclui nomes como Rômulo (RB Leipzig), Wesley (Roma), William Gomes (Porto), Yan Couto (Borussia Dortmund) e Kauã Elias (Shakhtar Donetsk), reforçando a presença brasileira em diferentes mercados europeus.

JOGADORES DO BRASILEIRÃO QUE MAIS VÃO SE VALORIZAR ATÉ A COPA*

1º - Álvaro Montoro (Botafogo) - +6,4 milhões- valor atual: 26,4 milhões / valor projetado: 32,8 milhões

2º - Vitor Roque (Palmeiras) - +6,2 milhões- valor atual: 83,9 milhões / valor projetado: 90,1 milhões

3º - Alysson (Grêmio) - +6,1 milhões- valor atual: 9,3 milhões / valor projetado: 15,4 milhões

4º - Flaco López (Palmeiras) - +5,2 milhões- valor atual: 33,4 milhões / valor projetado: 38,6 milhões

5º - Allan (Palmeiras) - +5,0 milhões- valor atual: 4,3 milhões / valor projetado: 9,3 milhões

*valor em euros, segundo o CIES

BRASILEIROS NA EUROPA QUE MAIS VÃO SE VALORIZAR ATÉ A COPA

1º - Rômulo (RB Leipzig) - +21,7 milhões- valor atual: 28,7 milhões / valor projetado: 50,4 milhões

2º - Estêvão (Chelsea) - +14,2 milhões- valor atual: 121,5 milhões / valor projetado: 135,7 milhões

3º - Wesley (Roma) - +12,4 milhões- valor atual: 46,2 milhões / valor projetado: 58,6 milhões

4º - William Gomes (Porto) - +11,6 milhões- valor atual: 20,9 milhões / valor projetado: 32,5 milhões

5º - Matheus Alves (CSKA) - +11,1 milhões- valor atual: 7,2 milhões / valor projetado: 18,3 milhões

6º - Yan Couto (Borussia Dortmund) - +10,5 milhões- valor atual: 32,8 milhões / valor projetado: 43,3 milhões

7º - Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) - +10,0 milhões- valor atual: 23,3 milhões / valor projetado: 33,3 milhões

8º - Vitor Reis (Girona) - +6,3 milhões- valor atual: 18,4 milhões / valor projetado: 24,7 milhões

9º - Emersonn (Toulouse) - +6,3 milhões- valor atual: 5,6 milhões / valor projetado: 11,9 milhões

10º - Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) - +5,5 milhões- valor atual: 15,2 milhões / valor projetado: 20,7 milhões

11º - Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) - +4,1 milhões- valor atual: 9,6 milhões / valor projetado: 13,7 milhões

 

FUTEBOL

Copa do Brasil dará 2 vagas na Libertadores a partir de 2026, tirando espaço do Brasileirão. Entenda

A decisão foi comunicada durante o Conselho Técnico da Série A, realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro

11/12/2025 14h15

CBF anuncia mudança no sistema de classificação para a principal competição sul-americana. Decisão foi tomada durante Conselho Técnico da Série A e altera distribuição de vagas entre as competições nacionais

O futebol brasileiro terá uma reconfiguração importante em seu sistema de classificação para a Copa Libertadores da América já na próxima temporada.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira (11) que a Copa do Brasil de 2026 passará a garantir duas vagas diretas no principal torneio de clubes do continente: uma para o campeão e outra para o vice-campeão.

A decisão foi comunicada durante o Conselho Técnico da Série A, realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A mudança representa uma valorização significativa da Copa do Brasil, que historicamente já concedia uma vaga ao seu campeão, mas agora amplia esse benefício também ao segundo colocado.

Feito com IA por Denis Felipe

Impacto no campeonato brasileiro

A principal consequência desta alteração recai sobre o Campeonato Brasileiro. Atualmente, a Série A classifica seis equipes diretamente para a Libertadores através de suas posições na tabela. Com a nova configuração, esse número será reduzido para apenas cinco vagas, segundo informações do jornal Estadão.

A entidade ainda não especificou oficialmente como será feita a realocação dessas vagas entre as competições, mas a matemática é clara: para acomodar a segunda vaga da Copa do Brasil, será necessário diminuir o número de classificados via Brasileirão.

Dúvidas sobre o formato

Um ponto que permanece em aberto é a natureza da segunda vaga proveniente da Copa do Brasil.

A CBF ainda estuda se o vice-campeão terá acesso direto à fase de grupos da Libertadores ou se precisará disputar a fase preliminar do torneio (pré-Libertadores).

Essa definição é relevante, pois determina o nível de preparação e o calendário que o clube vice-campeão da Copa do Brasil precisará enfrentar no início da temporada seguinte.

Valorização da Copa do Brasil

A mudança reflete uma tendência de fortalecimento da Copa do Brasil como competição estratégica no calendário brasileiro.

Além do tradicional peso da premiação financeira que faz da competição uma das mais rentáveis do continente, agora o torneio passa a oferecer uma vaga adicional na Libertadores, tornando-se ainda mais atrativo para os clubes participantes.

Esta alteração entrará em vigor já na edição de 2026 da Copa do Brasil, cujas vagas para a Libertadores serão distribuídas para a temporada de 2027 da competição sul-americana.

