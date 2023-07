São Paulo tem 52% de chances de ir à Libertadores; risco de queda do Santos é de 34%

A goleada por 4 a 1 no clássico com o Santos, neste domingo, fez o São Paulo chegar a 52% de chances de conseguir uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem, de acordo com dados estatísticos do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). O time de Dorival Júnior encerrou a 15ª rodada do Brasileirão na quarta posição, com 25 pontos.

Entre os times paulistas que brigam na parte de cima da tabela, o São Paulo é quem melhor se coloca na disputa para se classificar ao torneio continental neste momento.

O Palmeiras, que está na sexta posição, com a mesma pontuação do time do Morumbi, aparece com 43,4% de chances. Sem vencer há cinco jogos no Brasileirão, o time de Abel Ferreira tem uma probabilidade menor do que o Red Bull Bragantino, sétimo colocado, com 24 pontos, e 44,4% de chances de ir para a Libertadores.

Com incríveis 39 pontos de 45 disputados, o líder Botafogo aparece com 82,3% de chances de ser campeão nacional. O alvinegro carioca detém a melhor campanha dos pontos corridos até a 15ª rodada na história. A probabilidade de a equipe carioca se classificar para a Libertadores é de 99,5%.

Apesar de estar na segunda colocação, com 27 pontos, o Flamengo tem chances de classificação à Libertadores inferiores à do Grêmio, terceiro colocado com um ponto a menos. Segundo o levantamento, o tricolor gaúcho surge com 68,1%, enquanto o rubro-negro carioca tem 67,6%. O Fluminense, quinto colocado, tem 50,5% de retornar à competição em 2024 neste momento. É levado em consideração a sequência dos times na temporada.

Brigando para se afastar da zona de rebaixamento, o Santos tem 34,7% de risco de queda. O time da Vila Belmiro venceu apenas uma partida nas últimas nove e se encontra na 14ª posição, com 16 pontos, ainda fora das quatro últimas colocações.

O Corinthians aparece logo abaixo, na 15ª posição e com um ponto a menos, mas tem uma probabilidade menor de queda (21,5%) por ter uma partida a menos também. Vasco e América, penúltimo e último na tabela, ambos com nove pontos, são os mais ameaçados, com 69,4% e 68,3% de risco de caírem para a Série B.

CHANCES DE TÍTULO

Botafogo - 82,3%

Grêmio - 4,8%

Flamengo - 3,9%

São Paulo - 1,9%

Fluminense - 1,7%

Red Bull Bragantino - 1,2%

Palmeiras - 1,0%

CHANCES DE VAGA NA LIBERTADORES

Botafogo 99,5%

Grêmio - 68,1%

Flamengo - 67,6%

São Paulo - 52%

Fluminense - 50,5%

Red Bull Bragantino - 44,4%

Palmeiras - 43,4%

Athletico-PR - 35,6%

Fortaleza - 32,7%

Internacional - 26,5%

Cruzeiro - 25,8%

Atlético-MG - 21,7%

RISCOS DE REBAIXAMENTO

Vasco - 69,4%

América-MG - 68,3%

Coritiba - 66,4%

Goiás - 53,9%

Bahia - 47,6%

Santos - 34,7%

Corinthians - 21,5%

Cuiabá - 11,7%

Atlético-MG - 7%

Cruzeiro - 4,5%

Internacional - 4,5%

Fortaleza - 3%

