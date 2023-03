Seleção de basquete leiloa camisas para ajudar vítimas das chuvas no litoral

Depois de garantir vaga na Copa do Mundo de Basquete ao vencer os Estados Unidos na rodada final das Eliminatórias, no domingo, a seleção brasileira de basquete se uniu para ajudar as vítimas das chuvas do litoral norte de São Paulo.

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou nesta quinta-feira que fará um leilão, em parceria com a Memorabília do Esporte, de duas camisas utilizadas em partidas classificatórias para o Mundial.





Uma das camisas é de Lucas Dias, ala-pivô do SESI/Franca, e a outra é de Timothy Soares, pivô do Sydney Kings. As duas têm os autógrafos de todos os atletas que participaram da janela em Santa Cruz do Sul, onde o Brasil perdeu para Porto Rico e correu o risco de ficar fora da Copa pela primeira vez na história, mas carimbou a classificação ao vencer os EUA. O Mundial será disputado em agosto, na China.



"Acompanhamos de Santa Cruz do Sul tudo que as famílias passaram e ainda passam no litoral Norte de São Paulo após as chuvas e queremos ajudar. O esporte não pode ficar de fora dessa corrente do bem em prol dessas pessoas. Esperamos que fãs e colecionadores participem e que possamos ajudar diversas famílias", afirmou o presidente da CBB, Guy Peixoto Jr.



De acordo com a CBB, o lance inicial para as duas camisetas é de R$ 1 mil, com lances de R$ 200. Quem vencer o leilão, além de ficar com o item, terá a oportunidade de recebê-lo das mãos de um atleta da seleção, desde que resida na mesma cidade, ou de receber a camisa em sua casa. No segundo caso, poderá fazer uma chamada de vídeo com os jogadores.



O valor arrecadado será doado para a Central Única das Favelas (CUFA), que tem trabalhado para arrecadar bens de necessidade básica e doações para as pessoas das comunidades afetadas. A Cufa recebe doações via Pix ([email protected]) e por meio de transferência bancária para suas contas no Bradesco (Agência 0087 e CC 3582-3) e no Itaú (Agência 0402 e CC 17369-4).

